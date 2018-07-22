有品有閒系列文（十五）：如何成為嫁入豪門的奢侈品女人

問起世界上任一個都會區女孩，他們的夢想是什麼？除了天天出國玩以外，我想「嫁入豪門」或是與嫁入豪門相關的「途徑」，像是主播、空姐、模特兒、藝人或是名媛，永遠在排行榜的最前端。

這種現象從大眾傳媒的爆炸性成長之後更為誇張，畢竟所有人都希望能夠擠入社會中的上層階級，而對於男性來說要進入上層只有靠著自己的奮鬥才是最佳的方式，但對於女性來說如果可以透過嫁給富有男子，自己就可以順著丈夫的社經地位扶搖直上、飛上枝頭當鳳凰。

這夢想全然呈現在大眾傳媒的綜藝節目上，這些節目成天請些看起來漂亮的女星或是自稱的名媛，在攝影機前面開始和主持人討論購買哪款高跟鞋、包包或是洋裝好看。討論完了這些配件之後就開始討論化粧品和保養品和整形，最後再請幾個看起來有錢的暴發戶男性或是帥哥，對這些女人品頭論足，整個節目沒有講明的目標就是如何將一個女人嫁入豪門。

然後當哪個女人成功嫁給有錢人之後，這群人對這名女人就是各種吹捧，最後沒有思考能力的觀眾就會得到幾個結論「我要整型成那樣的高級名媛臉」「要買一個昂貴包包」「談論弱智話題會受到歡迎」「把自己弄成美麗的單純花瓶就可以飛上枝頭」等等結論。

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這些結論有錯嗎？其實將這些結論匯總所得到的樣貌，幾乎就是綜藝節目上面露著美腿、穿著漂亮洋裝、走著高跟鞋台步的大奶塑膠臉無腦美女。那這樣的女人有市場嗎？有，而且市場並不小。因為男人都總是管不好自己睪固酮的分泌，一但色慾薰心之後什麼衝動的行動都會做，從約會、牽手到上床無套性愛都有可能，但如果要雙方要走入關係，那可就徹頭徹尾是兩碼事。

假設這些有錢男人聰明，只是被一時的色慾給薰心，那當他恢復自我理性之後就會清楚的知道自己該與花瓶分手。就算這個有錢男人只是個愚蠢的富二代，當他蠢到想要與這個花瓶走入婚姻的時候，富二代總有個比較聰明的爸爸、媽媽或是各類人脈，花瓶要通過這些聰明人的檢驗幾乎是不可能的。

因此這種花瓶無論直著看、橫著看或是倒著看，能在背景不夠力的情況下嫁入豪門幾乎是不可能的事情。最好的結果就是當個有錢人家的情婦，可能運氣好一點有機會用情婦的身分生個私生子，也可以保障下輩子的生活，或是嫁給沒那麼豪的豪門，還可以騙筆小錢過幾年快活日子，找個回收業者把自己給娶了。

但是花瓶這條路有多難走啊？可曾想過也正是因為花瓶的門檻低，所以幾乎所有女人都想靠著花瓶角色而攀上枝頭，卻也代表因為難度低，所以最後的結果就是花瓶們都以為自己優勢很大，殊不知那只是個錯覺。而那些成功嫁入豪門的花瓶們絕對不是普通的花瓶角色，要不就是這些花瓶的家庭背景的政商關係很雄厚，要不就是這些花瓶的精美程度是那些豪門也會為之傾倒的，但豪門畢竟見多識廣，哪有這麼容易就被蒙騙過去。

要嫁入豪門談何容易？若要靠美色，天底下的美女多得是，美色不過是基本中的基本。若要比精明幹練，又怎麼比得過從小就被父母安排磨練的千金小姐。若要靠手腕，大方得體又動靜皆宜也不過是基本。若要靠心機，那斷心絕情的事情不能少。要在這麼競爭的市場中，達到多項條件的頂尖是何等困難之事？

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花瓶雖說只是個花瓶，但其實花瓶其實也是有定位上的差異，從大賣場裡面做工粗劣的廉價花瓶、百貨公司中的高品質精品花瓶，到花瓶形式的當代藝術作品。特別的是最後的當代藝術作品，若論精美和品質可能還比不上百貨公司的頂級精品花瓶，甚至這些藝術花瓶還留有許多不可忽視的缺陷，但那些缺陷反而將花瓶顯得更具備獨特性與神祕感，當然這些花瓶的價格也遠遠高於那些精品花瓶，因為這些藝術花瓶是真真正正的奢侈品。

什麼叫做奢侈品？單單高昂的價格與優秀的品質並不足以成為奢侈品。奢侈品從不尋求他人的認同，它是種獨立於世外的自我永恆價值，這種高調的驕傲反而讓許多人成為奢侈品的追隨者。奢侈品從不過時，時間是成就經典的重要因子，因此奢侈品從不害怕自己不再流行，或者說每個時代都是奢侈品的時代。

奢侈品的特別之處在於它的神祕性，沒有人能真正了解奢侈品的內在意義，也沒有人能夠真正駕馭得了奢侈品，奢侈品永遠也無法成為任何人的附屬。想要擁有一個奢侈品，你能夠做到的程度只有與奢侈品共處，而非真正擁有，最多也只是暫時保管。奢侈品也從不追求完美，對它來說完美是由自己定義而非由他人對自己評判，因此奢侈品身上總有缺陷，這些缺陷在別人身上是缺陷，但在奢侈品身上彷彿成就了另一種美的姿態，活生生像是隻驕傲的孔雀。

女人要活得像是奢侈品，其他女人相互比較的項目你必須在不在乎的情況下擁有相應的高水準，並有著自己不同於其他女人無法複製的絕對特色。不要讓任何男人能駕馭自己，要讓追求自己的男人清楚的知道，自己永遠不會是別人的附屬品。並且那些對於其他女人來說的缺點，在自己身上呈現的是一種刻意留下的缺陷。就像是藝術家會刻意在傑作上留些許瑕疵，象徵一道有如靈魂的刻痕印在作品之上，一但失去那惱人的瑕疵也等同於失去了那不凡的價值。

尋常女人總害怕自己年華老去，或是服飾妝髮跟不上時尚趨勢，各式各樣與時間相關的煩惱，總呈現在尋常女人身上。但活得像奢侈品的女人，她的價值是永恆不朽的，無論在人生的哪個時刻，她擁有的美都是特有且無法與他人比較的。在十八歲的時候有著屬於她的十八歲魅力，但即便到了四五六十歲卻仍然有著只有她才能詮釋的美感。她並不害怕老化，也不追求維持當下的面容和身材，她並不認為時間有能力抹煞自己，進而當時間在這種女人身上留下痕跡之時，多半也替其他女人發掘了世間的另一種美感，一種無可複製的永恆存在，只不過這美感每一秒都在改變，無法用任何的形式捕捉到點滴。

人類總是會對擁有神秘感的事物，抱以不理性的瘋狂。像是神明、鬼魂、高山、深海等等，在各種宗教信仰中，人類都曾經崇拜過這類帶有無限神秘意味的事物。相同的道理也應用在女人身上，女人不該讓男人知道自己的一切。掏心掏肺的和男人訴說自己全部的故事，只會導致男人對自己的好奇心全然消失，但是半真半假的拼湊一個不完整但卻帶有美感的故事，反而會讓男人對那些沒有詳說的細節有著無限遐想。

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卡爾維諾在《蒙特祖馬》裡面提到，作為一個征服者，真正想做的不僅僅是形體上的佔有，而是思維上的理解，唯有通過理解對方內在的全然，我們才能徹底掌握並擁有另一個人／民族／土地／世界，當然在感情上更是如此。

同時為了持續保有這種神祕感，女人必須無時無刻都在改變，當然也包含對男伴的好感也必需時好時壞，就像是那經典的天氣預報台詞「晴時多雲偶陣雨」，前一秒還笑得花枝亂顫，後一刻就板張像是後母的臭臉。這種無法掌握卻唾手可得、臨門一腳的感受讓男人瘋狂。只要抓到一次男人的瘋狂，持續的使用相同伎倆就是可以長期控制一個男人的所有行為。

當然以上這種手法比較不適用於那些屬於「失敗者」的男人，這種靠著難以馴服的奢侈品策略，只能適用於屬於「成功者」的男人身上，因為他們是社會的勝利者，並都在自己擅長的領域中有著一定的定位和高度，更重要的是他們的人生中必定有過失敗又再次站起的經驗。即便這種高難度的女人讓他們吃了閉門羹、碰了壁或是貼了冷屁股，只要激起男人的好勝心，他就會像是一隻兇悍的鬥犬不斷的前來叫陣，而女人只要偶爾讓他贏個一兩次，很快的這男人就會著迷於這種勝利的味道，就像是鯊魚在大海中聞到血腥味那般原始。

在白先勇的小說《台北人》當中，有著經典的兩個角色，分別代表著頂級精品與奢侈品，那就是金大班與尹雪艷。她們兩位美女同為上海百樂門的紅牌，卻分別有著截然不同的美女定位。金大班的美是真正的美，無論在上海百樂門或是台北夜巴黎，他永遠是頂級紅牌舞女，但他跳舞跳了二十餘年，從來的願望就是找個能生活一輩子的依靠。金大班雖然是個美女，但這種美卻是為了別人而存在，他之所以能是舞台的焦點，是因為有著眾多觀眾仰慕她而來，沒有了觀眾，金大班也不再是金大班。

尹雪艷則是真正奢侈品的代表。以下引用白先勇小說原文以形容尹雪艷：

尹雪艷著實迷人。但誰也沒能道出她真正迷人的地方。尹雪艷從來不愛擦胭抹粉，有時最多在嘴唇上點著些似有似無的蜜絲佛陀；尹雪艷也不受穿紅戴綠，天時炎熱，一個夏天，她都渾身銀白，淨扮的了不得。不錯，尹雪艷是有一身雪白的肌膚，細挑的身材，容長的臉蛋兒配著一付俏麗甜淨的眉眼子，但是這些都不是尹雪艷出奇的地方。見過尹雪艷的人都這麼說，也不知是何道理，無論尹雪艷一舉手、一投足，總有一份世人不及的風情。別人伸個腰、蹙一下眉，難看，但是尹雪艷做起來，卻又別有一番嫵媚了。尹雪艷也不多言、不多語，緊要的場合插上幾句蘇州腔的上海話，又中聽、又熨貼。有些荷包不足的舞客，攀不上叫尹雪艷的台子，但是他們卻去百樂門坐坐，觀觀尹雪艷的風採，聽她講幾句吳儂軟話，心裡也是舒服的。尹雪艷在舞池子裡，微仰著頭；輕擺著腰，一徑是那麼不慌不忙的起舞著；即使跳著快狐步，尹雪艷從來也沒有失過分寸，仍舊顯得那麼從容，那麼輕盈，象一球隨風飄蕩的柳絮，腳下沒有扎根似的。尹雪艷有她自己的旋律。尹雪艷她自己的拍子。絕不因外界的遷異，影響到她的均衡。



尹雪艷迷人的地方實在講不清，數不盡，但是有一點卻大大增加了她的神秘。尹雪艷名氣大了，難免招忌，她同行的姐妹淘醋心重的就到處吵起說：尹雪艷的八字帶著重煞，犯了白虎，沾上的人，輕者家敗，重者人亡。誰知道就是為著尹雪艷享了重煞的令譽，上海洋場的男士們都對她增加了十分的興味。生活優閒了，家當豐沃了，就不免想冒險，去闖闖這顆紅遍了黃浦灘的煞星兒。

尹雪艷若說美絕對比不上金大班那樣美，但卻沒人能說出為什麼尹雪艷比金大班來的迷人，甚至要說出尹雪艷的魅力究竟來自於哪處何方，可能都沒人說得出那麼一兩個理由。或許有些事情就是沒有理由，尹雪艷的魅力就是屬於尹雪艷的魅力。當我們嘗試以分析尋常女人的方式去分析這個奢侈品的時候，自然無法說出個所以然，尹雪艷的魅力何來根本不重要，我們只需要知道尹雪艷的魅力是因為她是尹雪艷就好。

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而尹雪艷另一個令人瘋狂的特質，就是她那剋死相好的傳言。如同白先勇所說，每個男士們只要家當豐沃了，都會想要冒冒險，闖闖這顆紅遍了黃埔灘的煞星。這就像是一把傳聞被萬千怨靈的妖刀，會吸引英雄俠客前來證明自己能夠駕馭，一但成功征服了妖刀，也就證明自己的非凡。所有追求尹雪艷的男人們，也是抱持著相同的心態。畢竟有著這麼一個難關在眼前，若只有我能脫穎而出，絲毫不受煞星所累，那不顯得自己「有閒」萬分嗎?

尋常女人想要嫁入豪門，於是將自己經營得「有閒」，並期許這有閒的樣貌可以讓人著迷，進而帶回家好好收藏。但如奢侈品一般的女人，除了將自己經營的有閒之外，她的捉摸不定、陰晴不明和驕傲，使得「成功的男人們」認為只要征服了這個女人，自己也會顯得「有閒」。比起單純擁有一個有閒的女人來說，能讓自己看起來更「有閒」的女人則更顯得珍貴萬分。

曾經有記者詢問過范冰冰是否有打算要嫁入豪門，范冰冰當時的回答充分明白何謂奢侈品女人的價值，范冰冰的回答是：「我沒有想嫁入豪門，我就是豪門」。

有品有閒系列文書單艱澀的理論書

《有閒階級論》Thorstein Bunde Veblen

《道德情感論》Adam Smith

《烏合之眾》Gustave le Bon

《日常生活中的自我表演》Erving Goffman

《金錢、性別、現代生活風格》Georg Simmel

《神話的力量》Joseph Campbell

《布爾迪厄社會學的第一課》Patrice Bonnewitz

《迎向靈光消逝的年代》Walter Benjamin Essais

從故事中學習有閒

《高老頭》Honoré de Balzac

《情感教育》Gustave Flaubert

《坎伯生活美學》Diane K. Osbon

《一件五萬美元手工大衣的經濟之旅》Meg Lukens Noonan

《想要買馬車》《明天是舞會》鹿島茂

實務經驗

《奢侈品策略》Vincent Bastien、Jean-Noel Kapferer

《惡俗》Paul Fussell

《新精品行銷時代》Markus Albers、Philip Beil、Dr. Fabian Sommerrock、Dr. Martin C. Wittig

《品味，從知識開始》水野學

《時尚百年風華》Cally Blackman

補充有興趣和能力就看看

《寂寞的群眾－變化中的美國民族性格》David Riesman、Nathan Glazer、Reuel Denney

《現代藝術的故事》Norbert Lynton

本文由子迂的蠹酸齋授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航