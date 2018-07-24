《基因：人類最親密的歷史》：借用細菌的「工具包」切割和黏貼DNA

文：辛達塔．穆克吉

「基因互換」

人是何等巧妙的傑作！理性何等高貴，才華何等無窮！形容與舉止何等明確和可欽！行動多麼像天使！靈性多麼像神祇！ ──威廉．莎士比亞《哈姆雷特》第二幕，第二景

一九六八年冬，保羅．伯格（Paul Berg）回到史丹福，他方才由加州拉荷亞（La Jolla）沙克研究所（Salk Institute）度過了十一個月的學術假（sabbatical，大學教授每七年休一次的長假）。伯格四十一歲，身材像運動員一樣魁梧有力，走起路來，肩膀總在身前左右搖擺。他還有一個流露出曾在布魯克林度過童年的習慣，比如他在討論科學時，一激動就會舉起手來，並用「你看」一詞做為開場白。他很欣賞藝術家，尤其是畫家，尤其是抽象表現主義畫家波洛克（Pollock）、迪本科恩（Diebenkorn）、紐曼（Newman）和弗蘭肯特爾（Frankenthaler）。這些畫家把古老的語彙化為新詞，他們用抽象的工具（光、線條、形體）重新調整重要元素，創造巨大的畫幅，裡頭充滿精采生命的悸動，這樣的能力使他深深著迷。

受生化學者訓練的伯格在聖路易的華盛頓大學（Washington University）跟隨孔伯格研究，也和孔伯格一起到史丹福大學成立新的生化系。他的學術生涯大半都在研究蛋白質的合成，不過，在拉荷亞的休假讓他有機會思索新的主題。沙克研究所高踞在太平洋上方的臺地，經常被濃密的晨霧包圍，就像露天的禪房。伯格在沙克和病毒學者雷納托．杜爾貝柯（Renato Dulbecco）共事，研究動物病毒，他的休假年都花在思索基因、病毒和遺傳信息的傳遞。

伯格對某種病毒特別有興趣，猿猴病毒40（Simian virus 40，SV40）。這個病毒稱為「猿猴」，是因為它會感染猴和人類細胞。理論上，每一種病毒都是專業的基因攜帶者。病毒的結構簡單，它們通常不過是包在外套裡面的一組基因而已，免疫學家彼得．梅達沃（Peter Medawar）說它們是「包在蛋白質外套裡的壞消息」。當病毒進入細胞，就會脫掉外套，開始把細胞當作工廠，複製自己的基因，並製造新的外套，再使數以百萬計的新病毒由細胞中冒出來。病毒把它們的生命周期提煉到了基本的核心，它們活著是為了感染和複製，而它們感染和複製是為了存活。

即使在只剩基本核心的世界裡，猿猴病毒40更顯極端。它的基因組只不過是一小段DNA，比人類基因組短了六十萬倍，相對於人類基因組的兩萬一千個基因，它僅有七個基因。伯格發現，猿猴病毒40不像其他眾多病毒，它可以和某些受感染的細胞和平共處，而不像其他病毒會在感染之後產生數百萬個新病毒粒子（virions），結果往往會殺死宿主細胞。相反地，它把DNA插入宿主細胞的染色體，然後悄悄暫停複製，直到遇上特定的提示而啟動。

猿猴病毒40基因組的緊密結實，以及它送入細胞的效率，使它成為攜帶基因進入人類細胞的理想載體。伯格對這個想法深深著迷：如果他能在猿猴病毒40裝上一個誘餌「外來」基因（至少對病毒而言是外來的），病毒基因組就會把該基因偷運到人體細胞中，因而改變細胞的遺傳信息──這將為遺傳學開闢新疆域。但在伯格設想修改人類基因組之前，要先面對一個技術挑戰：他得要想辦法把外來基因插入病毒基因組，他得人為設計基因「嵌合體」（chimera）──病毒基因與外來基因的混合體。

人類基因沿著染色體串在一起，就像線頭兩端開口的珠串，猿猴病毒40則不同，它們串成一圈DNA，其基因組就像一條分子項鍊。當病毒感染細胞，把它的基因插入染色體時，項鍊就解開，變成直線，並把自己附在染色體的中間。如果伯格要在猿猴病毒40基因組添加外來基因，就得強行打開環扣，把基因插在有開口的圓圈中，再把兩端封住。剩下的，就可以交給病毒基因組完成，它會攜帶這個基因進入人類細胞，並把它插進人類的染色體。

伯格並非唯一想解開病毒DNA環釦、插入外源基因並再度扣緊的生物學家。一九六九年，史丹福大學的研究生彼德．洛班（Peter Lobban）為了第三次資格考試寫了一篇論文，提議在不同病毒上進行類似的遺傳操作。洛班的實驗室就在伯格實驗室走廊的另一頭，他在麻省理工學院念完大學，現在來到史丹福。他受訓成為工程師，或者更準確地說，他是憑感覺成為工程師。洛班在論文中主張，基因其實和鋼梁沒什麼兩樣，也可以重新調整、按照人類的規格塑造，再拿來使用。祕訣就在於找到合適的工具包。洛班和指導教授戴爾．凱瑟（Dale Kaiser）合作，他甚至已經展開初步的實驗，用在生物化學中發現的標準酶，把DNA的一個分子穿梭運送到另一個分子。

其實正如伯格和洛班分別想到的，真正的祕訣就是根本不要把猿猴病毒40當成病毒，而是把它的基因組當成是一種化學物質。一九七一年，基因可能還「無法進入」，但DNA卻可長驅直入。畢竟艾佛里已把它當成赤裸裸的化學物質，在溶液裡被煮沸的它還是能在細菌之間傳遞信息。孔伯格在其間添加了酶，並在試管裡複製。試圖在猿猴病毒40基因組中插入一個基因，伯格需要的是一連串的反應。他需要一種切開基因組圓圈的酶，還需要一種把外來DNA「黏貼」進猿猴病毒40基因組項鏈中的酶。也許這病毒（或者說病毒裡包含的信息），就會再度復活。

但是，科學家該由哪裡尋找可以切割和黏貼DNA的酶？答案就如遺傳學史常見的例子，來自細菌界。自一九六○年代以來，微生物學家便不斷從可在試管裡操縱DNA的細菌中提煉酶。細菌細胞（其實任何細胞都一樣）需要自己的「工具包」來操縱自己的DNA：每一次細胞分裂、修復受損的基因，或者翻轉基因到染色體的另一頭，都需要酶複製基因，或填補因損傷造成的空隙。

這個反應工具包也包括兩個DNA的「黏貼」（pasting）片段。伯格知道即使最原始的生物也有把基因縫合在一起的能力。要記得，DNA鏈可能會遭到如X光等破壞物質拆開。DNA的破壞在細胞裡經常發生，細胞會製造特定的酶，把碎片黏貼起來，修復分裂的DNA鏈。其中一種酶叫做「連接酶」（ligase，源自拉丁文ligare，意為「綁在一起」），它會以化學方式縫合這兩塊DNA的斷裂骨幹，恢復成完整的雙螺旋。偶爾也可能會用DNA複製酶──「聚合酶」（polymerase）填補缺口，修復破損的基因。

切割酶的來源比較不尋常。幾乎所有的細胞都有連接酶和聚合酶以修復破損的DNA，但大部分細胞都不會無緣無故地產生切割DNA的酶。不過，生存在生命最粗陋邊緣的細菌，在資源極其有限、生長無比旺盛且生存競爭萬分激烈的情況下，卻擁有如刀刃一般的酶，防護自身，抵抗病毒。它們就像用彈簧刀，以切割DNA的酶切開入侵者的DNA，讓宿主免受攻擊。這些蛋白質稱為「限制」（restriction）酶，因為它們限制了某些病毒的感染。這些酶就像分子剪刀，可以識別DNA的獨特序列，並在非常特定的地點切割雙螺旋。這樣的專一性就是關鍵：在DNA的分子世界裡，針對要害的攻擊可能很致命。一種微生物可以切斷入侵微生物的信息鏈，使其癱瘓。

這些由微生物世界借來的酶工具就成了伯格實驗的基礎。伯格知道操縱基因的關鍵成分，就冷凍在五間實驗室約五個不同的冰箱，只要他過去拿些酶，把反應串連起來即可。用一種酶切割，再用另一種黏接（而且任何兩個DNA片段都可以黏接在一起），讓科學家以非凡的靈活和技巧操縱基因。

伯格明白這種正在創造的技術有什麼樣的含義。基因可以經過組合，創造新的組合，或組合的組合；它們可以被改變，使它們突變，讓它們在生物之間穿梭。青蛙基因可以插入病毒基因組，並引進人類細胞。人類基因可以進入細菌細胞。如果把這種技術推展到極限，基因就有無限的可塑性：你可以創造或去除新的突變，甚至可能修改遺傳──清洗它的標記、清除它、任意改變它。伯格回憶創造這種基因嵌合體的過程，並說「用來建造這個重組DNA的個別程序、操作和反應物，沒有一樣是重新的創造出來的。唯一新的地方只有它們被用來組合的特定方式。」真正躍進的發展是切割和黏貼的概念，因為基因重組與鏈合的方法和技術在遺傳領域已存在近十年。

相關書摘 ►《基因：人類最親密的歷史》：人類做不到，細菌卻能透過「轉型」水平交換基因

書籍介紹

《基因：人類最親密的歷史》時報文化出版

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作者：辛達塔．穆克吉

譯者：莊安祺

破解基因，是人類最偉大的冒險，還是最危險的浩劫？當人類取代上帝，打造完美基因、根除致命因子，《X戰警》、《惡靈古堡》的時代已經來臨！

電影《羅根》取材自他的研究，「金鋼狼」休‧傑克曼盛讚：「本書超吸引人！」人類從何而來？該往何處而去？普立茲獎得主、紐約時報暢銷書《萬病之王》作者辛達塔．穆克吉以一本書貫穿基因千年來對人類的影響。

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Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航