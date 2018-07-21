被洗滌的靈魂，一生一定得探訪一次的不丹之旅

文字：Camilla Wagstaf｜翻譯：Bryan Chou

在不丹唯一的國際機場著陸，我們便驅車前往首都Thimphu，途中經過綿延起伏的山巒與水晶藍的溪流。我立即被少了觀光巴士、商販攤位與青年旅館的街頭所震驚——根據過往在亞洲旅行的經驗，這不是我預期的風景。

導遊Jimba Phuntsho 向我解釋，也灌輸我關於不丹的「低衝擊，高價值」旅遊模式。這個模式要求所有的觀光客向領有執照的不丹旅遊經營者預訂行程，並全程與當地導遊同行。觀光客每人也需要支付318美元（約9,600元台幣） 的每日津貼（在旅遊旺季時的價位）。

考慮到這筆費用涵蓋所有餐費、導遊費與基本住宿（如果住高級旅館，你還是需要另外付費），這花費事實上挺為合理。其中的一部份會直接用以挹注不丹的免費教育、健康照護體系與基礎建設中，所以全體國民都能受惠於旅遊業。「不丹是個關係緊密的社會，」Jimba 簡單地說：「我們依賴國家，也依賴彼此。」

Photo Credit: TAJ TASHI， Harper's BAZAAR提供 Tan Tashi旅館的戶外景色

隨後我入住Thimphu壯觀的旅館Tan Tashi（我兩晚的家），並開始探索首都周邊的廟宇與遺跡，你很容易理解這社會中人與人的連結有多深。你可以在幫助老婦處理雜貨的年輕男性，或一群坐在巨大祈禱輪旁歡笑的長者身上，發現他們之間的連結。促進人際連結的社會是不丹的幸福感來源之一，這個事實並不令人驚訝。這個國家也許偏遠，但人與人的心之間卻不遠。

回到Taj的傍晚，我到了旅館的餐廳Chig Ja Gye，在金箔畫與傳統樂器的環繞下，迎接人生第一份傳統不丹料理。因為不丹的地理位置，可預期不丹料理融入了不少中國、西藏與印度元素，以炒時令蔬菜，搭配紅米飯、清爽咖哩與（大家的最愛）ema datshi為代表——基本上是將當地乳牛或犛牛奶製成的起司，加上辣椒。我試喝了不丹傳統的精神飲品ara ，喝起來像是沖淡的清酒（但是好喝的）。

Photo Credit: TAJ TASHI， Harper's BAZAAR提供 Tan Tashi旅館的豪華房型

信仰的寧靜力量

隔天我們歷經三小時曲折的山路車程，抵達Punakha河谷。作為一個重要的農業區，Punakha的向陽坡被切分成一連串的梯形農地，如同瀑布傾瀉而下激起的陣陣漣漪。

我們在一個著名的求子廟Chimi Lhakhang駐足。這間廟宇吸引無數有意生育的伴侶到訪。祭壇的供品從現金、餅乾到白絲巾都有，一疊疊美麗的感謝卡與嬰兒相片，則來自曾經在這裡獲得祝福，不久即順利懷胎的家庭。我為一位即將成家的朋友祈求祝福，同時看著兩對當地的年輕伴侶許願，這個經驗溫暖了我的心房，使我熱淚盈眶。

不久後的下午，我們抵達Como Uma Punakha，我在那裡的房間擁有Mo Chu河（或稱Chhu河）的驚艷景色。在不丹的兩間Como旅館（位在Punakha和Paro），料理都相當出色。採用當地農產品，製作烘烤茴香與地瓜沙拉、淋上濃厚紅醬的精緻手工義大利麵、層次豐富的不丹咖哩、色彩鮮豔的燉梨子與自製百香果冰沙。

在接下來的一天，我們到訪Punakha Dzong。它擁有分屬堡壘、寺院與行政中心的三大部分，是這國家中第二古老的廟宇。寺廟主體是由高聳金色樑柱支撐的巨大廳堂，其每面牆皆由精緻細膩的畫作與刺繡花毯所覆蓋，天井上的則是千手佛像。

心理的幸福感，另一個幸福的範疇，被認為能藉由實踐心靈與佛教信仰而培養出來，實踐方式有祈禱、正念與冥想。「冥想是我們人生的全部，」Jimba告訴我：「藉由天天維持正念，我們感覺與身心連結在一起。嘗試對我們所擁有的感到滿足，並且期許好運降臨。這是個好的平衡，它讓我們感到快樂。」

另一種衡量人生的標準

前往Phobjikha的路程顛簸。那是在山中的廣大河谷，冬天時不丹瀕臨滅絕危機的動物黑脖鶴會在此棲息。在200萬公頃能讓野生動物（老虎、雪豹與大象，天阿！）漫遊穿越國境的保護範圍中，Phobjikha只是其中一部份。

不丹在保護自然環境上投入很大的努力。憲法要求國土面積的60%必須永遠被森林覆蓋。這便提供一個純碳匯（碳匯是一種二氧化碳排放補償方案，如有些無法達成二氧化碳減排的國家，可以利用種樹來抵減），給每年國內排放約400萬公噸的二氧化碳。

在Gangtey營區，我在Phobjikha的家，我盡情享受傳統熱石浴與按摩。這棟精緻奢華的旅館由澳洲建築師Mary Lou Thompson設計，靈感來自於當地建築風格。

12間陳設華美的客房由暖和布料與泥土色調妝點，每間特別附設火爐、溫暖的石板地與化妝間。雖然最大看點絕對是位於巨大窗台、能瞭望山谷的獨立浴池。

花時間優先照顧生理與心理健康也是另一個幸福的範疇——而且，真的，長途步行走經迤邐著祈禱旗幟的濃密松樹森林、由鶴隻點綴的颳風草原，沿著流到山谷的蜿蜒河流排列，並聆聽大而優雅的鳥類在遠處的鳴唱，沉浸在這浴場後，嘴角不揚起一抹微笑是不可能的。

維持精神與心靈健康

結束從Phobjikha離開後的長途車程，當回到Como Uma Paro時，我已感到筋疲力盡，但這雅致的避靜居所迅速在我眼前展現它的魅力。

擁有29間房的它，位於其私屬的藍松森林，以不丹最高檔的私人套房為特色。它的風格結合傳統不丹工藝與Como新穎的現代氛圍——想想簡潔線條、天然布料與多彩色調。我的獨棟別墅擁有專屬的起居空間，不丹bukhari木製火爐、單獨廚房（附有員工入口）與給spa療法的私密房間。

Photo Credit: COMO UMA PARO， Harper's BAZAAR提供 Como Uma Paro旅館

我的旅程在前往虎巢寺的長途跋涉中劃下句點。這是不丹最重要的寺院之一。

此行是一次私人的聖地巡禮，在登上連續山丘的三小時前，我先踏上了一個穿越松樹林的緩坡。沿路的指標提醒步行者「大自然是快樂的來源」「乾淨與美麗的環境是心靈的饗宴」，也試圖轉移人們對大腿燃燒般熱感的注意力。

雖然可能是安多酚的緣故，但當登上虎巢，我感受到深刻的成就感、滿足、謙遜與愉悅之情。這寺院由一連串鑿入山腰、裝飾精美的廟宇所組成，有些甚至建在天然的洞穴內。

經過在不丹一週的旅程，我不由得開始發覺它營造獨特幸福感的秘密。這是個以維持你精神與身體健康為首要目標的國家。在這裡，與自然的連結比與網路的連結更加重要，真正的社會紐帶更加寶貴，滿足自我也比慾望本身更令人嚮往。

不丹將會開啟人們追求幸福的旅程。帶著開闊的心胸來這，準備好吸收這個小國將教會你的，那麼你可能會徹底成為另一個人。因為它有這樣的力量：讓你看見、反思，最終，揚起一抹微笑。

P.S.由於不希望過多旅客破壞不丹生態，當地旅遊管制嚴格，想拿到簽證只能透過不丹政府授權的當地旅行社與海外合作旅行社代為辦理，沒有自由行這個選項。每位遊客被規定得停留三天以上，每日最低旅遊規費，淡季時為200美元（約6,000元台幣）、旺季時為250美元（約7,500元台幣），此外，遊客也必須繳交每人65美元的旅遊稅（約2,000元台幣）。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷