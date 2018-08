將痛苦童年化為設計養分：時尚鬼才Alexander McQueen的暗黑成長史

文字:Quenti Lu、Ariel Chen

Alexander McQueen出身於英國東倫敦,那是開膛手傑克的犯案地區,隨處充滿粗俗醉漢以及放浪流鶯。他的父親是性情粗暴的計程車司機,母親是社會科學教師,童年在暴力、犯罪中度過,成為麥昆日後設計的特殊養分。「我想給予女性權力,我想讓大家都害怕那些穿著我衣服的女人。」麥昆從小就展現裁縫天賦為他的姊姊製作衣服,並且希望透過衣服穿著來保護長期遭受家暴的她們,也確立未來要成為設計師的志向。

「我16歲時開始在Savile Row男裝街做學徒,我覺得我要像一個建築師那樣工作。剪裁保持比例,你得先懂規矩然後才能去推翻它。」在母親的支持下1985年麥昆離開學校進入英國傳統裁縫店Anderson&Shepherd從學徒做起,剪裁技藝因此突飛猛進。

1991年亞歷山大麥昆返回倫敦就讀中央聖馬丁藝術與設計學院,經過傳統服飾的歷練,亞歷山大麥昆將英國傳統剪裁手工融入設計,細膩的剪裁與後現代的時裝完美結合,得到時尚界高度肯定。他的畢業作品吸引到英國老牌雜誌《Tatler》服裝編輯伊莎貝拉布洛(Isabella Blow),獨具慧眼的她一眼看出麥坤驚為天人的才華,並且出資5000英鎊買下所有設計,日後更成為麥坤一生的摯友。

亞歷山大麥昆是目前最年輕的「英國時尚獎」(British Fashion Awards)得主,並曾4次獲得「年度英國最佳設計師」(British Designer of the Year)的殊榮,同時是時裝設計師協會獎(Council of Fashion Designer Awards)的「年度最佳國際設計師」(International Designer of the Year)。

1996年亞歷山大麥昆與紀梵希(Givenchy)簽了一份5年的合約,推出的超低腰牛仔褲(Bumster pant)打響名號,前衛創新的設計風格掀起一股「酷不列顛」潮流,不只英國年輕人爭相追求更是風靡全球。

亞歷山大麥昆提到:「紀梵希的問題是,菜只有一道可是廚師有一堆,如果不能爭取到主控權,我為延續它生命而所做的一切努力與改變都將被下一任抹滅,如過眼雲煙。」在1997年成為品牌的首席設計師,在巴黎時裝周的表現令人驚艷,為Givenchy設計兩季成衣以及三季高級訂製服。

1999年的名為「No.13」的春夏秀最為著名,開場由殘障奧運選手Aimee Mullins穿戴一雙麥坤精心設計的木質義肢,閉幕為名模Shalom Harlow穿上淨白的洋裝,兩旁的機器手臂不斷噴射顏料,表現出極力反抗卻又無力阻止的模樣,展現亞歷山大麥昆獨特的野蠻魅力,這也唯一讓他感動落淚的發表會。

「我很小的時候就出櫃了,我沒有隱藏自己。我很清楚我自己、我的性向,我沒什麼要隱瞞的,我從出生的那一刻起就是同性戀。」2000年他公開出櫃並和24歲的同性伴侶——紀錄片導演喬治弗西斯(George Forsyth)在名模凱特摩絲(Kate Moss)的遊艇上舉行婚禮。

麥昆是個只遵從自己心性的設計師,不在乎銷量的他曾說過:「紀梵希對我而言就是一個賺錢的工作。我嘗試了我能做的一切,但他們不允許我把新的概念帶入這個老牌子。」他與品牌的矛盾漸增,最終導致合約提早結束。

「在我的時裝秀中,你會猶如置身搖滾演唱會一班,獲得動力、刺激、喧鬧和激情。」在Gucci的資助下2001年麥坤以同名品牌回歸巴黎秀場,在他驚世駭俗與天馬行空兼具的創作下,總能帶給觀眾一連串強烈的情緒起伏。

2001年主題為「Voss」的春夏秀上讓所有模特兒在如同精神病院的玻璃窗內登場,營造出模特兒們企圖衝出「牢房」的景象,最令人震撼的閉幕是在充滿飛蛾的巨大玻璃盒中,一位帶著防毒面具的肥胖女子全身赤裸坐在躺椅上,倒塌的玻璃牆面碎裂一地,讓眾人心中的不安沸騰。

麥坤是個極端反皇室主義者,但2003年他卻為了母親穿上蘇格蘭民族服飾,與母親至白金漢宮接受伊麗莎白女王授與大英帝國司令勳章(CBE),麥坤的母親是他在這浮華時尚圈的粉絲、知音以及心靈支柱。麥坤的朋友曾說:「他活著就是為了令母親感到自豪,做任何事都是為了取悅她,就像一個小男孩在向母親撒嬌。」他和母親Joyce的關係非常親密,這也成為麥坤設計服裝的靈感來源。

「我設計隱藏在人們頭腦深處的東西,戰事、宗教、 性愛:這些我們經常想起卻不敢表達,但是,我會迫使人們去正視它。」1995年備受爭議的高原強暴(Highland Rape)系列,也是源於母親研究家族史,家族來自蘇格蘭北部受到圈地運的迫害遭到驅趕,系列中的鹿角、羽翼頭飾甚至撕爛的長裙皆是受此影響。

2005年與國際運動品牌Puma合作,以人體腳步的骨骼為概念推出的運動鞋,創造出ManCat系列,設計出人豹合一的Logo帶來強烈的視覺衝擊,展現他一慣戲劇性的設計風格。

「英國時尚是自信的,無所畏懼的。它拒絕向商業彎腰,正因為此,才會在英倫傳統的基礎上源源不絕的出現新點子。」2006年時與演員莎拉潔西卡帕克(Sarah Jessica Parker)一同出席Met Gala盛宴,穿的服裝更是切合主題「英格蘭:傳統與不羈的英國時尚」(Tradition and Transgression in British Fashion)當時格紋服裝更是在時尚界發酵。

「我徘徊於生命與死亡、快樂與悲傷、善良與邪惡之間。」麥昆設計的華麗服飾中,總帶著一絲死亡和孤獨的氣息,如同「壞小子」強悍堅毅的外表下,卻帶有一顆脆弱的心。「必須要面對死亡,這很重要,死亡是生命的一部分,是一個循環」2007年伊莎貝拉布洛(Isabella Blow)離世,她是麥昆的摯友兼伯樂,麥坤在葬禮上慟哭。

為了紀念伊莎貝拉布洛,麥坤將2008年春夏系列獻給她,和以往的暗黑、狂野全然不同,以鳥做為主題色彩鮮豔的設計展現活潑的生命力,麥坤攜手帽子設計師菲利普崔西(Philip Treacy)一起上台謝幕,向他們的共同知音致敬。

「這種穿著方式有很強的心理效應,就像是把女人置於盔甲中一般。」如同麥坤為2010年春夏打造的驢蹄鞋,酷似龍蝦爪或驢蹄的鞋款令人為之一亮,以25釐米讓女性展現新高度,不只成功引起話題更是受到Lady Gaga的喜愛。

2010年2月麥坤的母親逝世,他將自己封閉起來,繼提攜他的伯樂伊莎貝拉布洛(Isabella Blow)離世之後,他生命中最摯愛的母親Joyce也離他而去,麥坤有如折斷雙翼的天使墜入深淵。同月11日早上,麥坤被發現倒在倫敦的公寓之中,他選擇在母親葬禮前一天自縊,事件被形容是場「悲劇」。

他去世時僅完成了16套2010秋冬系列,麥坤高潮迭起的人生就如同他的作品一般,永遠讓人感到措手不及。

