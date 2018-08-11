將痛苦童年化為設計養分：時尚鬼才Alexander McQueen的暗黑成長史

文字：Quenti Lu、Ariel Chen

Alexander McQueen出身於英國東倫敦，那是開膛手傑克的犯案地區，隨處充滿粗俗醉漢以及放浪流鶯。他的父親是性情粗暴的計程車司機，母親是社會科學教師，童年在暴力、犯罪中度過，成為麥昆日後設計的特殊養分。「我想給予女性權力，我想讓大家都害怕那些穿著我衣服的女人。」麥昆從小就展現裁縫天賦為他的姊姊製作衣服，並且希望透過衣服穿著來保護長期遭受家暴的她們，也確立未來要成為設計師的志向。

「我16歲時開始在Savile Row男裝街做學徒，我覺得我要像一個建築師那樣工作。剪裁保持比例，你得先懂規矩然後才能去推翻它。」在母親的支持下1985年麥昆離開學校進入英國傳統裁縫店Anderson&Shepherd從學徒做起，剪裁技藝因此突飛猛進。

1991年亞歷山大麥昆返回倫敦就讀中央聖馬丁藝術與設計學院，經過傳統服飾的歷練，亞歷山大麥昆將英國傳統剪裁手工融入設計，細膩的剪裁與後現代的時裝完美結合，得到時尚界高度肯定。他的畢業作品吸引到英國老牌雜誌《Tatler》服裝編輯伊莎貝拉布洛（Isabella Blow），獨具慧眼的她一眼看出麥坤驚為天人的才華，並且出資5000英鎊買下所有設計，日後更成為麥坤一生的摯友。

亞歷山大麥昆是目前最年輕的「英國時尚獎」（British Fashion Awards）得主，並曾4次獲得「年度英國最佳設計師」（British Designer of the Year）的殊榮，同時是時裝設計師協會獎（Council of Fashion Designer Awards）的「年度最佳國際設計師」（International Designer of the Year）。

1996年亞歷山大麥昆與紀梵希（Givenchy）簽了一份5年的合約，推出的超低腰牛仔褲（Bumster pant）打響名號，前衛創新的設計風格掀起一股「酷不列顛」潮流，不只英國年輕人爭相追求更是風靡全球。

亞歷山大麥昆提到：「紀梵希的問題是，菜只有一道可是廚師有一堆，如果不能爭取到主控權，我為延續它生命而所做的一切努力與改變都將被下一任抹滅，如過眼雲煙。」在1997年成為品牌的首席設計師，在巴黎時裝周的表現令人驚艷，為Givenchy設計兩季成衣以及三季高級訂製服。

1999年的名為「No.13」的春夏秀最為著名，開場由殘障奧運選手Aimee Mullins穿戴一雙麥坤精心設計的木質義肢，閉幕為名模Shalom Harlow穿上淨白的洋裝，兩旁的機器手臂不斷噴射顏料，表現出極力反抗卻又無力阻止的模樣，展現亞歷山大麥昆獨特的野蠻魅力，這也唯一讓他感動落淚的發表會。

「我很小的時候就出櫃了，我沒有隱藏自己。我很清楚我自己、我的性向，我沒什麼要隱瞞的，我從出生的那一刻起就是同性戀。」2000年他公開出櫃並和24歲的同性伴侶——紀錄片導演喬治弗西斯（George Forsyth）在名模凱特摩絲（Kate Moss）的遊艇上舉行婚禮。

麥昆是個只遵從自己心性的設計師，不在乎銷量的他曾說過：「紀梵希對我而言就是一個賺錢的工作。我嘗試了我能做的一切，但他們不允許我把新的概念帶入這個老牌子。」他與品牌的矛盾漸增，最終導致合約提早結束。

「在我的時裝秀中，你會猶如置身搖滾演唱會一班，獲得動力、刺激、喧鬧和激情。」在Gucci的資助下2001年麥坤以同名品牌回歸巴黎秀場，在他驚世駭俗與天馬行空兼具的創作下，總能帶給觀眾一連串強烈的情緒起伏。

2001年主題為「Voss」的春夏秀上讓所有模特兒在如同精神病院的玻璃窗內登場，營造出模特兒們企圖衝出「牢房」的景象，最令人震撼的閉幕是在充滿飛蛾的巨大玻璃盒中，一位帶著防毒面具的肥胖女子全身赤裸坐在躺椅上，倒塌的玻璃牆面碎裂一地，讓眾人心中的不安沸騰。

麥坤是個極端反皇室主義者，但2003年他卻為了母親穿上蘇格蘭民族服飾，與母親至白金漢宮接受伊麗莎白女王授與大英帝國司令勳章（CBE），麥坤的母親是他在這浮華時尚圈的粉絲、知音以及心靈支柱。麥坤的朋友曾說：「他活著就是為了令母親感到自豪，做任何事都是為了取悅她，就像一個小男孩在向母親撒嬌。」他和母親Joyce的關係非常親密，這也成為麥坤設計服裝的靈感來源。

「我設計隱藏在人們頭腦深處的東西，戰事、宗教、 性愛：這些我們經常想起卻不敢表達，但是，我會迫使人們去正視它。」1995年備受爭議的高原強暴（Highland Rape）系列，也是源於母親研究家族史，家族來自蘇格蘭北部受到圈地運的迫害遭到驅趕，系列中的鹿角、羽翼頭飾甚至撕爛的長裙皆是受此影響。

2005年與國際運動品牌Puma合作，以人體腳步的骨骼為概念推出的運動鞋，創造出ManCat系列，設計出人豹合一的Logo帶來強烈的視覺衝擊，展現他一慣戲劇性的設計風格。

「英國時尚是自信的，無所畏懼的。它拒絕向商業彎腰，正因為此，才會在英倫傳統的基礎上源源不絕的出現新點子。」2006年時與演員莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）一同出席Met Gala盛宴，穿的服裝更是切合主題「英格蘭：傳統與不羈的英國時尚」（Tradition and Transgression in British Fashion）當時格紋服裝更是在時尚界發酵。

「我徘徊於生命與死亡、快樂與悲傷、善良與邪惡之間。」麥昆設計的華麗服飾中，總帶著一絲死亡和孤獨的氣息，如同「壞小子」強悍堅毅的外表下，卻帶有一顆脆弱的心。「必須要面對死亡，這很重要，死亡是生命的一部分，是一個循環」2007年伊莎貝拉布洛（Isabella Blow）離世，她是麥昆的摯友兼伯樂，麥坤在葬禮上慟哭。

為了紀念伊莎貝拉布洛，麥坤將2008年春夏系列獻給她，和以往的暗黑、狂野全然不同，以鳥做為主題色彩鮮豔的設計展現活潑的生命力，麥坤攜手帽子設計師菲利普崔西（Philip Treacy）一起上台謝幕，向他們的共同知音致敬。

「這種穿著方式有很強的心理效應，就像是把女人置於盔甲中一般。」如同麥坤為2010年春夏打造的驢蹄鞋，酷似龍蝦爪或驢蹄的鞋款令人為之一亮，以25釐米讓女性展現新高度，不只成功引起話題更是受到Lady Gaga的喜愛。

2010年2月麥坤的母親逝世，他將自己封閉起來，繼提攜他的伯樂伊莎貝拉布洛（Isabella Blow）離世之後，他生命中最摯愛的母親Joyce也離他而去，麥坤有如折斷雙翼的天使墜入深淵。同月11日早上，麥坤被發現倒在倫敦的公寓之中，他選擇在母親葬禮前一天自縊，事件被形容是場「悲劇」。

他去世時僅完成了16套2010秋冬系列，麥坤高潮迭起的人生就如同他的作品一般，永遠讓人感到措手不及。

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷