川普頂多罵媒體是公敵，但普亭能逼反對者承認自己是叛徒

文：芮秋・丹柏（Rachel Denber，人權觀察歐洲及中亞區副主任）

7月16日，美國總統川普（Donald Trump）在赫爾辛基與普亭（Vladimir Putin）舉行峰會，讓許多美國人感到極不自在。俄國領導人普亭被指控縱容部屬干預2016年美國總統大選，許多美國民眾最近聽到有關俄羅斯的消息，幾乎完全來自特別檢察官穆勒（Robert Mueller），他正在調查川普競選團隊被舉報與俄國共謀干預選情的案件。

這實在令人遺憾。而川普既曾利用他的超級發言台盛讚普亭「強勢掌控整個國家」，我們應當搞清楚那是怎樣的控制，以及川普若「見賢思齊」可能帶來怎樣的後果。

川普幾乎不放過任何機會誣蔑媒體，甚至將他不喜歡的新聞機構稱為「人民公敵」。所幸，其政府至今並未干預或阻止這些媒體報導新聞。在俄國，讓川普豎起大姆指的「強勢控制」已導致俄國主流媒體幾乎完全淪為政府傳聲筒，常常利用精密的宣傳工具——有時包括公然傳播錯誤訊息——動員愛國主義為政府施政背書。極少數批判政府的媒體經常傳出遭受政府當局施壓，被迫自我審查。

川普沒有權力為他的「公敵」說法賦予法律強制力，普亭不但做得到，還惡毒地指鹿為馬——俄國政府竟能迫使批評者承認自己是敵人和叛徒。政府蠻橫制定新法，凡是曾收受任何形式外國資金或從事任何形式倡導活動的獨立組織或新聞工作者，都必須主動登記為「外國代理人」。他們還必須把這個標籤掛在所有網站、出版物和活動現場的醒目位置，否則就可能吃上官司。

在俄國民眾心目中，「外國代理人」等同於「敵人」或「叛徒」，令他們回想起蘇聯時代對外國特務和破壞份子的恐懼。貼上這個標籤不但毫不討喜，而且人見人怕。許多獨立的民間組織，不管是倡導人權、環保或糖尿病防治，都因此受到打擊。即使相關組織不願主動登記為「外國代理人」，有關當局也可以強制代為登記。

川普當然還沒忘記他在競選時喊得震天價響的口號：「把她關起來」。當時他不停呼籲將對手希拉蕊（Hillary Clinton）判刑監禁，但她至今並未因此坐牢。換作當前俄國，克里姆林宮的對手可就難逃牢獄之災。號召反貪腐的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）曾多次進出監獄，每次都被控輕罪關上個把週。近年他又吃上政治官司，以侵占財產罪被判緩刑，有如頭頂懸劍。政府還把他的家人列為同案被告，讓他領會當局可以不擇手段到怎樣地步。

再來還有提蒂耶夫（Oyub Titiev）。他既非普亭的敵人也非其對手，只是一個年逾六旬的人權護衛者，因為得罪普亭手下最殘暴的地方大員，今（2018）年1月被羅織持有大麻罪名而在車臣入獄。

俄羅斯當局經常將批評其對外軍事行動的人士投入大牢，不論是關於敘利亞或與俄國相鄰的北約成員烏克蘭。俄國派兵侵占原為烏克蘭領土的克里米亞半島，並暗中在該國東部各省挑起戰火。批評者反倒被控極端主義或煽動。極端主義的大帽子還可以套上耶和華見證人教會的活躍成員：近幾個月來，俄國當局勒令關閉所有耶和華見證人駐俄機構，並以極端主義罪名逮捕其20名成員，只因他們從事和平的傳教活動。

儘管難與俄國相提並論，但美國也面臨著多方面的人權危機：被美國政府強迫與家人分離的移民兒童，亟待全家團聚；移民家庭恐遭無限期拘留；濫施重刑，各州及聯邦監獄共關押高達230萬人；種族差別待遇瀰漫在刑事司法體系各個角落；尚有其他問題不勝枚舉。在美國，各種危機均有公民團體帶頭抗議，即便川普就職總統已一年半也無法叫他們閉嘴。但願俄國公民團體有一天也能享有這樣的施展空間。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航