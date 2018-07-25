能登半島「夢生民」：庇護中心兼課輔班，讓身障者也能自在生活

文、攝影：李宜芸｜口譯：五十嵐祐紀子

快靠近日本知名的，在石川縣羽咋市某個主要幹道旁，有個社區居場所的實踐。由一般社團法人つながり（意指串聯、連結）經營的課後日間照顧與身心障礙庇護中心「夢生民」，與其說是庇護中心，倒不如說是一家貨真價實的咖啡廳吧！

一進門就看到一個大蛋糕櫃，後方是一位身心障礙者坐著輪椅，身著廚師服帽協助櫃檯結帳。

往裡走有各個用餐的空間，長廊底還有另一片天地，平常是課後輔導的空間，同時也是一個讓孩子瘋狂的遊戲場。某側的牆上是小型攀岩場，天花板間架起了一個網架，四處都隱藏著祕密通道可以爬上爬下、通往各處，當然也少不了各種樂高與絨毛玩具。

我們還在欣賞整個空間的設計，一回神，余尚儒醫師的孩子瓦拉、瓦力就掛在網子上跟我們打招呼了。

Photo Credit: 李宜芸 夢生民樓中樓的空間設計成孩子可爬上爬下的遊戲場，才一轉眼，孩子就掛在上面跟你打招呼。

夢生民不像台灣常見的庇護工場，身心障礙朋友在廚房裡做麵包或排排坐做著手工藝，較少與外界互動；這裡窗明几淨，裝潢以木頭原色為主，椅子上多色的抱枕讓人不禁想埋進去。在餐廳忙進忙出的工作人員，端著咖啡、餐點、擦桌子，看到我們還給予靦腆的微笑。

餐點只能說是人間美味，吃到淚流滿面，尤其糙米飯煮得鬆軟、粒粒分明，一群人討論著等等要來認識廚師，詢問他煮飯的祕訣。咖啡與茶品也相當優秀，順口好喝，尤其是甜點起司蛋糕，當天買了塊蛋糕帶回民宿，隔天晚餐時瞬間被瓜分完畢。

這麼好吃的餐點，還有協助送餐的夥伴，多數都是身心障礙者。夢生民的負責人吉田女士與菊澤女士說，她們一開始打定主意開咖啡館時，就想要讓社區居民真心覺得咖啡好好喝，不是因為是身心障礙者做的而說好喝，而是會做好喝咖啡的人是身心障礙者。

吉田女士與菊澤女士本來在社會福利相關組織上班，但機構的環境太過保守，她們的表現太過突出，因此兩人辭職離開，結果機構中有13位身心障礙的孩子跟隨他們。

打造身心障礙者也能自在工作、生活的環境

她們在2009年創辦一般社團法人つながり，同年第一間身心障礙庇護中心「樂生」（意指快樂生活）落成，六年前在這裡開設「夢生民」。

夢生民的日語聽起來是大人小朋友都喜歡的「姆明」（台灣稱作嚕嚕米），取這個名字是因為「大家聽到姆明就會很喜歡」，負責跟我們介紹的吉田女士笑著說。夢生民的核心理念是「希望成員們可以從事與人互動的工作」。

除了這兩個地點外，另有三個團體家屋，分別叫做「微笑」、「幸福」，最後一間因為三位男性住民很喜歡日本偶像團體AKB48，所以取名為「AKB」，社區居民都很喜歡他們。吉田小姐指著照片說：「這位住在附近的阿嬤是我們的聲援團。」社區居民時常一起交流、唱歌。

平時的夢生民，前面開著咖啡廳，工作人員一共有25位，在這邊很難分辨誰是夥伴、誰需要支援。比如說，剛進來夢生民，夥伴想找洗手間，詢問一旁穿著工作服的年輕孩子，對方靦腆不語，卻往後開了一扇門，指引洗手間的方向。另一位協助上餐的女孩手腳俐落，一轉眼桌面就收拾乾淨。夢生民的工作人員充滿活力，並讓人在工作中活出自我。

Photo Credit: 李宜芸 這裡的茶水不先幫客人裝好，而是裝在茶壺裡，讓身心障礙的服務人員可減少茶水溢出的情況。

這裡沒有指導者時時在旁的監督與叮嚀，每個人都是彼此互補的夥伴。大家一起思考如何讓身心障礙的夥伴能順暢的服務。像是飲料，夢生民不會一杯杯地上桌，而是裝在茶壺裡，搭配杯子一同上桌，這樣身心障礙夥伴即使手或腳步不穩，也不容易在服務時溢出，還可以讓客人喝完續杯，客人也開心。

溝通至上，沒有參考書的課輔班

夢生民除了是庇護中心外，每天到了四點，我們目前所在的空間就化身為課輔班。巴士從學校載來下課後的學生，也有一些是家長帶來的孩子，多數來自附近的社區。這裡不只有普通班學生，也有身心障礙的學生或發展遲緩的學生，最晚可以陪伴孩子到七點，年齡從小一到高中都有。

雖然是課後輔導，但這裡沒有規矩、沒有要求孩子一定要做什麼，更重要的是，讓孩子在這個空間與眾人互動，在互動中學習成長。

吉田女士說，雖然外頭有許多該怎麼教導、訓練自閉症孩子的「參考書」，「但我們不做這些，我們不做任何的訓練，而是強調溝通。」她進一步說：「在這樣的環境中，孩子彼此學習，在互相學習過程中，我們還是會看到，做為一個人，有些不該做的事情。我們看到這樣的情形時，就跟孩子溝通，做為一個人應採取什麼樣的行為。」

除了平時的生活與溝通外，每年社團法人的大會，會邀請所有照顧者與被照顧者，一起在會議上用演戲的方式討論對孩子較為艱深的問題，例如爸爸、媽媽過世怎麼辦？「用『討論』的方式，對這群孩子來說還是很難也無法深入，但是用演的方式，孩子可以去體會與理解發生什麼事情。」菊澤女士說。

經營つながり，當然還是會遇到困境，不過她們有很好的「歐巴桑」夥伴——Support House的山本女士與宮之森咖啡的加藤女士，任何問題都是一通電話，便開始討論、解決問題。

「雖然加藤女士在富山縣，我們在石川縣，但我們心理的距離很近。」吉田女士說。她們還一起開讀書會，成員來自附近縣市，討論如何經營社區的居場所。

吉田女士還說：「其實我們經常遇到問題，我們就問山本女士，照她的方法去做，真的可以解決問題。」語畢，四位就吱吱喳喳起來，笑聲不斷。

Photo Credit: 李宜芸 這是由身心障礙朋友精心製作，夢生民人氣最高的點心，只要一杯就能擁有夢生民所有口味的蛋糕。

吉田女士前一份工作是照顧長輩，她坦言，一開始樂生與夢生民的作法在日本還算相當前衛，是體制內不曾有的服務，她們也曾猶豫與徬徨。然而，在與「歐巴桑」們互動後，知道方向沒錯，逐漸對自己做的事情產生信心。

加藤女士過去是教特殊教育的老師，對於夢生民不分你我、大家共同生活在這個空間的方式給予肯定：「孩子在這可以接觸各式各樣的人，就像大雜燴，孩子有很好的成長環境。」

訪談結束的同時，外頭漸漸傳來孩子奔跑嬉鬧的聲音，今天參與課輔的17個學生已經到了，各個活潑有元氣。

看到我們，有位女孩開心地拉著我們的手到她喜歡的位置坐著，這是一個類似天井的戶外空間，有幾張椅子錯落。

下午四點多，天還很亮，太陽暖烘烘的。雖然我們彼此語言不同，卻能感受到她因為我們的來訪而開心，就像是至今參訪的每個社區居場所，每個人都可以找到自己喜歡的位置，與人自在互動。

本文經台灣在宅醫療學會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航