《諸神的魔法師》：上古時期也許沒有挪亞，但真有保存物種的「方舟」

文：葛瑞姆・漢卡克（Graham Hancock）

人們對《聖經》中大洪水的故事是如此的熟悉，在此便不做太多的複述。基本要素可總結如下：

為懲罰人類的邪惡，神造成一次毀滅生命的全球大洪水。

有一個人（挪亞）被神選中，並被警告隨之而來的災難，還要他建造一艘逃生船（方舟）。

方舟上保留所有生命形式的種子或育種的配對，特別強調人類的生命（挪亞和他的妻子，以及他們的兒子和兒媳們）和動物的生命（飛鳥各從其類，牲畜各從其類，地上的昆蟲各從其類，每樣兩個，要到你那裡，好保全生命）。

方舟安然度過洪水，直到洪水退去。

方舟擱置在「亞拉臘山」。

直到「地上的水都乾了」，神指示挪亞帶領家人離開方舟，「在你那裡凡有血肉的活物，就是飛鳥、牲畜，和一切爬在地上的昆蟲，都要帶出來，叫他在地上多多滋生、大大興旺。」

挪亞建了一個祭壇，奉獻一些他從洪水中拯救的動物和鳥類。焚燒祭品的香味使神感到喜悅。

存活的人類和動物開始生生不息地增加，如他們被吩咐的那樣「大大興旺」。

亞拉臘山上升到5,137公尺（16,853呎），地質學家們以優秀的科學基礎向我們保證，自從1,600萬年以前，接近中新世（Miocene）早期結束之際，也就是亞拉臘山開始形成之時，它沒有一處曾被海洋洪水覆蓋過。解剖學上現代人的出現，不能被追溯到20萬年以上，甚至連人類與黑猩猩共同的祖先，一種從任何意義上來說都離「人類」很遠的生物，也僅能追溯到600萬年前。因此，一艘帶著人類的船被沖上亞拉臘山，按時間序排列是不可能的。

儘管如此，讓人感興趣的是，《舊約全書》中的大洪水故事，還是具體和蓄意的提到了「亞拉臘山」（事實上，此「山」有雙峰）。在聖經時代，亞拉臘山被理解為「亞拉臘王國」的一部分，是烏拉爾圖（Urartu）歷史悠久的土地，在公元前2000年被亞述國王薩曼尼瑟（Shalmaneser）所征服。由於該地區的考古發現有限，歷史學家們承認「烏拉爾圖的起源必定是模糊不清的」。但該地區最早已知的聚落和農業起源，可一直追溯到「大約公元前10,000至9,000年」，換言之，即哥貝克力石陣的時期。

此外，包括亞拉臘山和哥貝克力石陣大部分的區域，形成歷史上亞美尼亞的核心地帶，《聖經》上亞拉臘王國的嫡系後裔，也就是此處的居民，至今仍自認為是「亞拉臘的人民」。摩西・侯仁納齊（Moses Khorenatsi）在公元五世紀所寫的一本具有影響力的《亞美尼亞人的歷史》（History of the Armenians），將這個國家的建立歸功於哈伊克（Haik）族長。

據說哈伊克是挪亞本人的玄孫，因此他和方舟上的洪水倖存者有著密切的血緣關係。事實上，正因為哈伊克，21世紀的亞美尼亞人仍然自稱是哈伊（Hai），稱他們的土地是哈伊阿斯坦（Haiastan）。這麼多的土地，包括哥貝克力石陣和亞拉臘山，在1915至1923年的亞美尼亞種族大屠殺之後，現在都被土耳其共和國所擁有，他們認為這簡直是歷史的悲劇。而據信當時有超過100萬的亞美尼亞人被土耳其軍隊殺害。

民族主義情緒在分散世界各地的亞美尼亞社區，以及亞美尼亞殘餘的狹小領土上依然高漲，因而形成今日的亞美尼亞共和國。這些緊繃狀態並未讓哥貝克力石陣免於被染指，而使許多亞美尼亞人憤恨的是，土耳其宣稱這個獨特而重要的遺址是土耳其的遺產，好像該遺址與古代亞美尼亞人的關係根本不存在。

若用幾分鐘在網路上輸入「Portasar」搜尋，也就是以前亞美尼亞人為哥貝克力石陣所取的名字，將會證實這一點。我在這裡提出一個簡單的例子，在YouTube上有一支標題為「土耳其將亞美尼亞的Portasar列為土耳其的哥貝克力石陣」（Turkey Presents Armenian Portasar as Turkish Göbekli Tepe）的視頻，許多觀眾在評論中發表相當典型的言論，當中讀到：

我是這樣看待Portasar（哥貝克力石陣）的。這些人故意掩埋一座神聖的殿堂，他們這樣做，是預期在未來許多年以後，該遺址將會被發現。他們相信靈魂轉世。這些修築Portasar（哥貝克力石陣）的人是亞美尼亞人。他們的精神已傳承到今天的亞美尼亞人身上。當你傳承家族裡的某些東西時，你會想確保它只傳到你的家庭成員，而不是其他人手中。而按照自然法則，Portasar和那些土地將會回歸亞美尼亞人……

本著同樣的道理，雖然亞拉臘山現在完全在土耳其境內，此山仍然是亞美尼亞民族主義有力的象徵。亞拉臘山的景觀，包括洪水退去和山頂上的挪亞方舟，均在亞美尼亞共和國的國徽上占主導地位。而亞拉臘山本身，那麼近又那麼遠，從亞美尼亞首都葉里溫（Yerevan）隱約可見，那麼令人難忘，而且永遠提醒人們：

過去永遠不會死去。它甚至沒有過去。

因此，有許多方法使挪亞和他的方舟故事，以及世界在經歷全球性的恐怖大災難之後重新開始，成為哥貝克力石陣地區活生生的力量。哥貝克力石陣位於托魯斯山脈，這處神祕聖地是公元前9600年圍成的巨石圈。公元前9600年代表新仙女木期漫長且「致命的寒冬」確切結束的日期。正如我在該處採訪克勞斯・許密特時，他誇張地問我：

在公元前9600年，當全球氣候突然轉好之際，大自然充滿了無限可能，哥貝克力石陣的大規模建築會是個意外嗎？

關於這個時期還有其他的補充。正如公元前10,800年新仙女木事件開始之初，伴隨著巨大的全球性洪水和海平面迅速上升，北美洲冰蓋的冰雪融水突然湧入大西洋，公元前9600年左右發生第二次的全球性洪水，因全球變暖，使北美洲和北歐殘餘的冰蓋同時崩塌。已故的邁阿密大學地質科學系教授西薩瑞・埃米利阿尼（CesareEmiliani），對深海的沉積物進行同位素分析後，結果得到驚人的證據，證明「在12,000年和11,000年前」確實發生過災難性的全球洪水。

因此，儘管冰河時代末期的洪水也許不可能將挪亞和他的方舟，帶到比目前海平面高數千呎的亞拉臘山上，但這些洪水確實遍及全球，並且對當時的人類生活帶來破壞性的後果。像亞拉臘山這樣的山區本來就是天然的避難所，是可以將「所有生命形式的種子」帶來，並重新開始繁衍的天然場所。因此，雖然挪亞的故事不可能在每一個細節上都是真實的，但我們必須考慮的可能性是，其本質是真實的。例如，它確實記錄了「方舟」的建造，在方舟裡，各種有用植物的種子和動物的育種，被已經通曉農業及建築技術的人保存下來，這些在洪水中倖存的人，遷徙到亞拉臘山和哥貝克力石陣之間的陸地上，然後，他們向該地區原有的狩獵採集者傳授農業和建築知識。

Photo Credit: Teomancimit @Wiki CC BY SA 3.0

哥貝克力石陣那些突然的、前所未有的巨石圈，必定是由擁有豐富巨石建築經驗的人設想完成的。而在完全相同的地區同時「發明」農業，在我看來，高度暗示了這種可能性。此外，還有一種哥貝克力石陣本身就是以石頭來紀念和凍結「方舟」的強烈感覺，因為石頭上的圖像不僅關於動物，還包括了大量耐人尋味的浮雕，當中顯現出女性裸露的生殖器和男性勃起的陰莖，象徵人類的生殖力。密蘇里州立大學的宗教史教授卡爾・路克特（Karl Luckert），將後者的圖像，包括一個人像，解釋為經典的「大地之母」，使人想起神命令挪亞和他的家人去「多多滋生、大大興旺。」

此外，除了挪亞方舟，我們還能在何處找到一個像哥貝克力石陣巨石上刻劃的一群動物？這群動物包括蜘蛛、蠍子和蛇（「一切爬在地上的昆蟲」）、鳥類和牛（「飛鳥各從其類，牲畜各從其類」），以及狐狸、貓科動物、山羊、綿羊、瞪羚、野豬、熊等等（簡言之，正如〈創世紀〉〔Genesis〕第六章第二十節所述，「每一種動物和每一種生物各從其類」）。

最後，挪亞將從洪水中拯救的一些動物和鳥類做為祭品獻給神。在哥貝克力石陣，考古學家們發現許多動物被宰殺後留下的骨頭，而巨石柱上就刻劃著這些動物的物種。

相關書摘 ▶《諸神的魔法師》：亞特蘭提斯在哪裡？可能是埃及神話中的「一攤水」

書籍介紹

本文摘錄自《諸神的魔法師：失落文明的智慧》，商周出版

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作者：葛瑞姆・漢卡克（Graham Hancock）

譯者：周健、潘恩典

「他們」留下遠古的訊息——

那些賢者的語錄、魔法師的事蹟，以及宏偉不凡的巨石建築。

我們從殘存的蛛絲馬跡中找回失落文明的記憶……

失落文明的倖存者，是否以巨石建築為筆，寫下流傳後世的訊息!?

無可辯駁的科學及考古鐵證，證明一萬兩千八百年前的彗星撞擊，

導致一個先進文明被災難抹去，從而也消失在人類的記憶中……

距今12,800年前，彗星擊中北美及歐洲冰蓋，龐大的熱量瞬間融化了數百萬平方公里的冰層，引發全世界神話中所記錄的大洪水。

距今11,600年前，即公元前9600年，發生第二次撞擊，造成更大的洪水，而這正是柏拉圖所描繪的亞特蘭提斯被洪水淹沒的年代！

本書所揭示的證據表明，一個先進文明在12,800年至11,600年前的全球大災難中滅絕。大災難的倖存者，這些號稱「賢者」、「魔法師」的人，是世界各地神話中的智者和文明開化的英雄。他們是美索不達米亞的阿普卡魯、希伯來的守望者、南美洲的維拉柯查，以及古埃及的神祕遠古人，他們乘船遍遊世界，致力於留下文明的火種。

他們在關鍵地點定居，諸如土耳其的哥貝克力、黎巴嫩的巴爾貝克、埃及的吉薩、古代的蘇美、墨西哥、祕魯……這無疑都是當時留下的痕跡。

這段時期的先進文明是否真實存在過？作者將透過地球物理學、天文學、考古學、人類學、宗教學、神話學、建築學等，一一揭開這些先史謎團。

Photo Credit:商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航