《營養科學博士教你瘦》：威士忌還好，但喝啤酒就跟把麵包倒進體內沒兩樣

文：奧古斯都．荷士瑪

說到醣類，大家會聯想到米飯、麵包、義大利麵等碳水化合物。不過，醣類可不只碳水化合物而已。我們來溫習一下醣類吧。

首先，碳水化合物≠醣類，正確應該是「醣類＋食物纖維」。因此，即便食品標示為「碳水化合物量10公克」，如果它的食物纖維多，醣類就少；食物纖維少，醣類就多。

Photo Credit：時報出版

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再來，「醣類」和「糖類」經常被搞混，糖類其實是醣類的一部分。「醣類」中，稱為「糖類」的是葡萄糖、果糖等單醣類以及砂糖等雙醣類；非糖類的有多醣類、糖醇等。米飯和麵包中所含的澱粉為醣類。

糖類中的葡萄糖和果糖屬於單醣類，是最小單位的糖，但它們的代謝過程並不相同。葡萄糖被小腸吸收，進入血液中提升血糖值。而果糖幾乎都由肝臟代謝，不會影響血糖值，因此過去人們認為它有益健康，不過最近的研究已經知道它具有傷害性，這點我後面會提到。

1、要注意煮的蔬菜

胡蘿蔔、馬鈴薯、南瓜等煮物予人健康印象，往往視為減肥聖品，但其實它們所含的醣類相當多！

首先，根菜類原本即含有大量的醣類，再經過加熱，酵素遭到破壞，因此醣類以外的營養價值幾乎不可期待。此外，基本上日本料理的煮物會為了調味而大量使用砂糖、味醂等，醣類於是倍增。胡蘿蔔生吃的話醣類很少，因此建議不加熱直接當沙拉吃。

2、 喝啤酒就跟把麵包倒進體內沒兩樣

非碳水化合物的糖類食物中，你必須注意啤酒。酒精類中，燒酒、威士忌等蒸餾酒不含醣類。但屬於釀製酒的啤酒和日本酒，就含有大量的醣類。啤酒的原料是大麥、日本酒的原料是米，因此醣類相當多。

更恐怖的是，當醣類變成液體會更容易被人體吸收。尤其須特別注意往往讓人像喝水般咕嚕咕嚕喝下肚的啤酒。啤酒的原料是麥類，喝啤酒就跟將麵包（用麥做成的）倒進口中沒兩樣。這麼一說，怕了吧？

順帶一提，葡萄酒雖然屬於釀製酒，但紅葡萄酒例外，醣類非常少，因此大推。葡萄中的糖分因酒精發酵而被分解成乙醇，發酵過程中，幾乎所有糖分都被利用掉了，因此醣類變少。而白葡萄酒會在中途停止發酵，因此醣類較紅葡萄酒多。

紅葡萄酒的醣類每一百毫升為一．五公克，但啤酒是三．一到四．六公克，且啤酒口感輕盈，往往不知不覺便喝過量，必須特別注意。紅葡萄酒雖然醣類少，但也不可大口暢飲，以一小時喝一到二杯的速度為宜。

3、水果中的果糖是最厲害的「肥胖元凶」

水果總予人健康的印象，但水果富含果糖，這個果糖才真是不好對付。

果糖和葡萄糖不同，幾乎都在肝臟代謝，因此不會提升血糖值，過去都被認為很健康。但是，最近大家已經知道，果糖攝取過多會增加中性脂肪，對肝臟造成傷害。而它直接通往肝臟而被代謝這點，其實跟酒精的代謝系統相近，因此也是形成脂肪肝的原因。為了不損及健康，今日歐美研究者提出一個一般性的標準值：每次攝取果糖的份量應在十五公克以下。

想吃水果的話，請依據該標準值，盡量選擇果糖含量較少的。我以果糖含量與GL值為基準，製作一張奧古斯都流的「推薦水果、OK水果、NG水果」表，敬請參考。

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炸物比單純的醣類更可怕

我們已經知道，碳水化合物、糖的攝取方式錯誤，是造成肥胖的原因，而且油脂並非肥胖的原因。「這樣的話，吃油炸食物也不會變胖囉？」或許有人會立刻下此判斷，但這是超級大誤會。請務必記住，油炸食品比單純的醣類更有害健康。

理由如下。

首先，我要告訴大家，沒有一種天然油脂能夠禁得起高溫油炸。那會怎樣？答案是：氧化。

氧化是氧氣附著於成分上的反應，氧化的油會對身體造成各種不良影響。攝取氧化的油脂後，活性氧、過氧化脂質等有害物質會在體內增加而造成細胞氧化受損；氧化受損的細胞無法正常發揮功能，就會引起炎症反應。不久，這種不良影響會波及內臟，引發老化、疾病。

簡單說，氧化會讓身體發炎。發炎可說是一切疾病的根源，與大多數的身體不適息息相關。體內發炎的話，膽固醇值會增加，而且慢性發炎會引發心臟病、腦中風、癌症、阿茲海默症。這種炎症總是暗自發展，讓人無法自覺，因此美國稱之為「沉默殺手」，視為引發致命疾病的元凶，呼籲大家提高警覺。

裹上大量麵衣的天婦羅、炸薯條、甜甜圈等炸物能刺激食欲，但吃下它們等於同時吃下醣類和氧化的油脂，導致身體發炎，因此我說它們是最可怕的食物。

書籍介紹

《營養科學博士教你瘦》，時報文化出版

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作者：奧古斯都．荷士瑪

譯者：林美琪

沒有正確的知識，無論你再怎麼努力也瘦不下來。

奧古斯都・荷士瑪博士以歐美最尖端的營養學為本，打造CP值最高的究極飲食瘦身法。集結了36年來針對食物及人類健康的研究，然後帶入自己的飲食生活中。已屆56歲的他，從外觀看來依舊青春帥氣，自己就是最佳代言人。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航