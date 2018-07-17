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2018/07/17, 生活
【插畫】日本藥妝採購必備，十種肌膚保養品日文怎麼說？
草木Seeedu 日誌
我們想讓你知道的是
雖然購買日本保養品越來越方便，但瓶罐上印的日文標籤常常讓人不知所措，以下整理幾種常見保養品項的日文，未來就不怕把洗面乳當成精華液了！
唸給你聽
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台灣人對日本的美妝保養品情有獨鍾，過往在日本旅遊時總會大肆採購，近來台灣的藥妝店越來越多，購買這些保養品也越來越方便，但瓶罐上印著的日文標籤常常讓人不知所措。
以下整理幾種常用保養品項的日文，未來就不怕把洗面乳當成精華液了！
洗臉相關
洗顔料（せんがんりょう） = 洗面乳
ローション = 化妝水
ゲル = 凝膠/凝露
深度保養
エキス = 精華液
エッセンス = 精華液
美容液（びようえき） = 精華液 （相較前二者有比較清爽的印象）
マスク = 面膜
各種霜
クリーム = 乳霜
アイクリーム = 眼霜
デイクリーム = 日霜
ナイトクリーム = 晚霜
嘴唇保養
リップバーム = 護唇膏
リップクリーム = 護唇膏
其它保養品
フェイスオイル = 臉部用保養油
バーム = 質地較厚重的膏狀保養
オールインワン = 多合一保養品
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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