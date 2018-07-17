【插畫】日本藥妝採購必備，十種肌膚保養品日文怎麼說？

台灣人對日本的美妝保養品情有獨鍾，過往在日本旅遊時總會大肆採購，近來台灣的藥妝店越來越多，購買這些保養品也越來越方便，但瓶罐上印著的日文標籤常常讓人不知所措。

以下整理幾種常用保養品項的日文，未來就不怕把洗面乳當成精華液了！

草木Seeedu 日誌

洗臉相關

洗顔料（せんがんりょう） = 洗面乳

ローション = 化妝水

ゲル = 凝膠/凝露

深度保養

エキス = 精華液

エッセンス = 精華液

美容液（びようえき） = 精華液 （相較前二者有比較清爽的印象）

マスク = 面膜

各種霜

クリーム = 乳霜

アイクリーム = 眼霜

デイクリーム = 日霜

ナイトクリーム = 晚霜

嘴唇保養

リップバーム = 護唇膏

リップクリーム = 護唇膏

其它保養品

フェイスオイル = 臉部用保養油

バーム = 質地較厚重的膏狀保養

オールインワン = 多合一保養品

本文經草木 日誌授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航