【公共衛生教學系列】HPV疫苗與子宮頸癌（上）

先前好多讀者朋友們反映想知道關於HPV疫苗的知識，首先我們需要先明白什麼是HPV。

（以下內容為方便讀者理解經簡化。）

人類乳突病毒（Human Papillomavirus, HPV）是一種能透過性接觸非常有效傳播的病毒，包括口交、陰道交及肛交。世界上大約70%的子宮頸癌由高風險的HPV病毒引起（HPV type 16&18）[1]，保險套可能可以減低HPV的感染風險，但——保險套不能有效防止HPV傳播！

大家其實可以將HPV當成一個大家庭，裡面有好多兄弟姊妹表哥表弟親朋戚友（genotype），當中第16和18就最常引致癌症（oncogenic），包括子宮頸癌、陰道癌、肛門癌、口咽癌；而第6和11就最常引起生殖器濕疣（genital warts AKA 菜花）。接種HPV疫苗可將感染的風險大幅降低[1]︰

子宮頸上皮內內贅瘤病變（cervical intraepithelial neoplasm, CIN）

原位癌（adenocarcinoma in situ, AIS）

疫苗對本身未被感染的15至26歲女子的子宮頸病變風險︰

CIN2+ 的風險由164/10,000降至2/10,000 CIN3+ 的風險由70/10,000降至0/10,000 AIS的風險由9/10,000降至0/10,000

疫苗對不論本身的HPV狀況的15至26歲女子的子宮頸病變風險︰

CIN2+ 的風險由341/10,000降至157/10,000 CIN3+ 的風險下降跟CIN2+類似 AIS的風險由14/10,000降至5/10,000

HPV疫苗是一種經實驗室製造看上去好似HPV的生物蛋白質，因為疫苗並不包含HPV病毒，所以HPV疫苗並不能直接引致HPV感染。疫苗的作用是協助免疫系統「認臉」，那麼免疫系統便會認住HPV的樣子，日後再相遇的時候便可以馬上「突起」打退HPV。

（以下為家長指引）

各位熱愛性生活的同學應該不用文科生多講，陰道交的時候去到盡頭便是子宮頸（cervix），而因為HPV是透過親密的皮膚接觸（AKA抽插），各位同學便有可能因為受到HPV的感染。而因為在子宮頸有一個transitional zone（大意是在那個地方的細胞本來就會從一種細胞類別變成另一種類別，原理太複雜，就不解釋了），這個位置特別容易受到HPV感染影響而致癌。

須知道，HPV感染絕大部分是沒有徵狀的啊，所以理論上，除非一對伴侶在一起時大家都是處男處女而又打算相愛到永遠，又或者大家打算當處男處女到永遠，否則你是不可能100%避免感染HPV，因為你的伴侶不會知道自己有沒有HPV，而現在亦沒有非常有效而又方便的方法化驗HPV狀況（難道在xoxo前，你叫你男／女友驗HPV嗎？）。

性教育小知識︰

HPV是透過親密的皮膚接觸傳播，所以口爆與否，只要你有口交，就能夠受到感染。 有些國家是會替男生都接種HPV疫苗，因為今時今日口交和肛交無分性別，雖然子宮頸是最受HPV影響的器官，但菜花、肛門癌和口咽癌都可以透過HPV疫苗預防。 保險套不能有效防止HPV感染，但請時刻記住使用保險套避免感染其他性病，例如梅毒（syphilis）、HIV、披衣菌（chlamydia）、淋病（gonorrhea）等等。還有避孕的功效！ 已經發生過性行為不代表無需要接種HPV疫苗，因為你未必已感染HPV（可能你的對手是清泉啊）。 當然，如果你從小已熱愛約炮的話那你已感染的機會相當高，但你仍然可以透過疫苗避免其他尚未感染的HPV genotype。 （與HPV無關的性教育）如果見到對手的私處有莫名其妙的分泌物或傷口的話，切勿把它放進口內。記住好好保護自己啊！

次回預告︰

打HPV疫苗會癱？（錯錯錯錯錯！） 子宮頸抹片檢查幾時做？ 什麼是CIN？這是癌變嗎？

4-5 由大家決定，有什麼有關HPV／HPV疫苗／子宮頸癌想我講的話就留言給我啦。

參考資料︰

Marc Arbyn et al: Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. Retrieved from http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009069.pub3/abstract

延伸閱讀︰

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎