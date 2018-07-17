沒有全面的性教育，後果不只是青少年缺乏性知識

文︰關懷愛滋助理項目經理 （青少年） 鍾詩韻

先來一個處境題，假若你是老師或社工，有年輕人詢問你以下問題，你如何回答他們呢?

「外射會不會就不會有小孩，或者比較不易有小孩？」

「安全期怎麼算？」

「打手槍打得多會不會陽痿？」

「女生破處一定會留血？不流血就不是處女？」

「處女膜可不可以補？」

「處女價值很高嗎?」

「13歲女，其實我想問哪邊買得到跳蛋? 別叫我去taobao，想去實體店，有沒有年齡限制? 」

「我陰部外面 “皺皺地” 好醜，見別人（AV 女優）都沒這樣，有沒有得救?」

「怎樣可以潮吹?」

「我今年22歲，是處女，我有個不好的習慣，19歲開始自慰（沒插入只摸陰蒂至高潮） 我想問我處女膜會不會破? 這樣對身體好不好? 有沒有方法可以令妹妹緊一點? 我太多問題, SOR 」

以上問題只是社交網絡上的芸芸sex secret page、Telegram又或是我們外展工作遇到一小部份疑問，當中一些性健康謬誤且根深蒂固。

本地性教育有甚麼、缺甚麼?

對於各團體多次質疑本地性教育不足，教育局代表重覆以標準答案回覆，說什麼「螺旋模式滲入不同學科、班主任課、週會、德育課等學校的課堂及活動內」表示現時性教育已經足夠。事實上，我們接觸的年輕人來自不同背景，從他們的經驗，性教育如何「螺旋模式」或「滲透」在他們的學校生活中呢？相信好多大眾及服務青少年的前線同工，都未能參透。

大部份年輕人就「有否得到性教育」的回答是「無」、「好似無」或者「不知」；而有小部分稱有接受過性教育的年輕人回答則表示︰一、小學時代老師只輕輕介紹青春期的身體變化；二、中學生物課所學的生殖器官結構男有陰莖睪丸輸精管；女有卵巢子宮輸卵，只限於此，沒有再多了。

Photo Credit: Paul Yeung / REUTERS / 達志影像

香港學校受制於傳統思想、不同宗教背景、持份者意見，或是抱持「越早講＝學生越好奇＝越好奇便會越早做」的憂慮，大部份所謂「有」性教育的學校授教內容屬於「不好做」、「不好學」」式的面向；有部分更加會把性病不及早醫治的後遺症、「攪爛小孩」的墮胎照片、或是「預防性陷阱」等驚嚇畫面作性教育。

缺位性教育衍生的問題

生理層面的性教育是必須，可是除了這個面向，「性教育」在公共衛生層面會有更廣泛的定位，內容包括家庭系統與心理狀況、情緒、人際關係、生活技能、性別認同、性取向、性別氣質、社會文化建構、歧視等等。可是綜觀而言，不論在學校、家庭以及社會服務前線社工口中得知，現時學生所得的性教育，不論目標、次數、內容、持續性仍然參差不一。

同時，只講及生理層面、而禁慾式甚至是「恐嚇式」性教育是否能成功讓青少年「不做不看不好奇」呢？在這個資訊滿溢的互聯網世界，肯定是不可能的。在學校教授不做不看，放學後卻可以從不同途徑獲得大量性相關資訊時，對年輕人有深遠影響。

整體 （性）知識非常不足，影響年輕人選擇

身體及性知識嚴重不足︰不認識自己身體、不懂正確清潔是其一，千奇百怪的性謬誤時有所聞，例如誤以為女性陰部有「鹹魚味」是正常的、誤信「外射（體外射精） 不會有小孩」，而相信「安全期」可避孕的仍大有人在。又有好多人錯誤認為，女性在不願意的情況下性交，陰道不可能有分泌，有分泌即是女生根本是享受；或者無病徵即是無性病好「乾淨」。

更甚是有人將自己身體出現的病徵，與網上隨便找到的愛滋病病徵拉上關係，「肯定」自己有性病或愛滋病，以致極度焦慮，即使進行過各種測試化驗都覺得醫生可能出錯。亦有人看了套BDSM[1]電影或是在網上找到零碎文章，便認定自己是「M底」／「S底」[2]、定義自己是「主」或「奴」[3]，可是他們對於BDSM 的文化、背後強調的安全及同意（consent） 卻完全不了解。

知識層面的問題，包括沒有求證網上找到的資訊。有人不清楚自己感染性病愛滋病的風險，沒有測試意識也延誤治療；另一邊廂卻有人因發現陰莖有少少異樣或身體微熱，便擔心到瘋狂求醫「斷定」自己患愛滋病性病，焦慮到一個程度連測驗報告結果陰性也不相信。

與人溝通也是性教育一部分

跟「中學生應否談戀愛」命題本質一樣，與其講「應否談」不如講「如何談」。「性」本身是一件性質中立的事，但當中涉及自我認識、價值觀反思及生活技能提昇。親密關係中，我們要理解自己及他人對性行為的想法，自己及他人的界線；也要有批判思考去認清不同方案的正反結果及相關的責任承擔，然後衡量自己的能力條件，為自己作負責任的決定。

關係中亦需要與別人有效地溝通自己的想法及需要，當有期望落差時如何與他人去協商。如何在戀愛中識別出甚麼是健康戀愛關係、甚麼是情緒勒索甚至是戀愛暴力與控制。性侵犯除了有陌生人，還有大部份是身邊認識甚至是熟悉的人。當大部份女生都不是MMA運動員那樣去自衛時，「保護自己」除了「叫不好」「踢下體」外， 還有其他更實際的軟技巧，可以讓我們準確評估、及早識別和協助自己及早離開危機處境。假如有甚麼人需要幫忙，我們可以在哪、如何找到適合的服務等。

以上所提及的議題，都是性教育裡要跟年輕人一起探索及建立的生活技能。

從AV「自學」

當年輕人的性教育仍然是從色情電影中「自學」，而沒有人跟他們去討論及分析甚麼是真實反應、甚麼是「戲劇效果」時，他們就會不自覺地認為成人電影（AV）裡表現出的事情，都在現實生活可行——最令人擔心的是，AV裡所有被強姦的女生最後都會很享受甚至高潮。

只靠AV「自學」性知識的人，或會認為白滑粉嫩、左右對稱的「白虎」陰部才是「正常」，現實中女性如陰部呈深色、陰唇不平均，便認為她們發生很多性行為，也不值得尊重，因為「#雞全部都是雞」（而說這話的人可能根本不認識性工作者[4]的歷史、生活故事，性工作與社會貧窮問題、性別歧視、勞工議題之間的關聯）；甚至認為一個不值得尊重的女性，可以「中出即分」（不使用安全套發生性行為，體內射精，然後立即分手）。

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最令人詫異的是，不少年輕女生表示都曾試過「在睡夢中被插醒」，即使多麼不滿，男友一句「我真是想要嘛，對不住囉」然後繼續「重複犯錯」。只看AV或會過於著重「性技巧」及「性能力」，卻忽略性是兩個人之間的事情，雙方需要不斷溝通及聆聽，尊重對方的真正感受與需要，並協商最好的互動。

男孩子呢？從AV「自學」性知識，或會以為陰莖一定要「粗」「長」才是有「性能力」、性行為越「持久」「啪啪啪」 （插入式性行為） 女生至高潮便是勁。很多男生擔心自己很短滿足不了伴侶，不「持久」就自己斷定自己陽痿。這不但對個人自尊感帶來負面影響，也成為建立親密關係的障礙。

沒有性別角度，社會偏見歧視繼續

性這回事具闊度也具深度，因歷史及文化背景而有不同的呈現。身為性教育工作者，推動性教育改變，不能忽視跟受眾一起看社會文化如何塑造我們的性劇本。這些性劇本往往是社會性的，社會性的標準影響個人層面的互動。性教育必須有性／別角度才能呈現不同人士的處境及需要。

華人社會仍然強調性別二元，以「男vs.女」或「剛陽vs.陰柔」作為主要框架，定義了男與女應該有如何的衣著打扮、身體形象、性格表現、個人成就甚至人生規劃。若不符合此種標準便不是「男人」或「女人」。再加上「異性戀霸權」及「健全主義」，其實有一大部份群體的性被邊緣化了。雖然近年同志或跨性別等議題在社會上多了關注，但他們仍會因性取向或性別認同而在家庭、職場甚至人際網絡出現不同的壓力。

變裝人士（Cross-dressing） 在公眾場所被偷拍放上網，大家一起笑、雙性戀往往被人取笑男女皆可，所以是「萬能插座」。老人、身障及智力障礙的人士都是「被去性化的」，長者如果去找性工作者或者發展親密關係，就會被取笑「臨老入花叢」「小心中馬上風」；身障者好像除了「無障礙設施」是最大關注外，個人身體自信及情慾成長都不是「需要」。這樣想卻忽略了一個人不論甚麼年紀或身體條件，人就是有情感、情慾的需要。

定型偏見孕育強暴文化、忽略倖存者

在大眾很關心的性暴力議題上，主流文化上的定型與偏見，更是孕育強暴文化以及邊緣化倖存者的罪魁禍首。根據偏見︰男人不可能成為「受害人」因為男人應該有能力保護自己，被人「侵犯」就不是男人了；男人有甚麼問題自己扛，「流血不流淚」；男性不應該成為「倖存者」，成為「倖存者」就不是男人。問題變成只屬於個人的問題，所涉及的羞恥感及引申的心理情緒狀態卻無人理會。

根據偏見，女生著短裙或會開放談性就一定是「淫底」「淫婦」，任何人都可與之發生性行為；不斷強調「口裡說不」其實她「身體很誠實」，假定了「No其實是Yes」 。這種對女性的偏見及性別歧視，引伸出的現象是，即使你說了「不要」也會被當為「性暗示」或被理解為AV中的「不要停」。即使你被強姦，只要你穿短裙夜歸喝酒，也要為他人的罪行負責。

如此缺乏同理心，責備受害人的論調、不斷在網路、學校、友儕間，甚至在尋求協助的社福界環境重演再重演，倖存者由本想喊出聲求助，卻最終只能把求助的吶喊哽於喉嚨間，獨自承受面對。

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整體社會二度傷害的的氛圍循環不息，倖存者更難求助，而侵犯者更加理直氣壯地，面對這些情況，不少人會視而不見甚至當笑話「多踩一腳」，那我們也成為強化強暴文化（Rape Culture）的一份子，成為加害者仍不自知。

這樣的社會風氣，先不要說進步的性文化，甚至連一個人應有的同理心也缺乏。沒有同理心的社會，我們如何談共融如何倡多元？

性教育不應只講生理、生育

性不是洪水猛獸，講性也不只是講性行為，性可討論之範疇可以是歷史、文化、人性、價值觀、生活技能。講性可以講風險講問題，但也不能忽略性有歡愉、正面之處。只講生理生育的性教育不但不合時，更會衍生不同的社會問題，而這些問題的代價由社會共同承受。

性教育工作者的角色，除了提供正確知識，也是協助下一代建立生活技能、提供一個非批判及安全的空間去討論，從而協助年輕人強化批判思考及反思自己價值觀，孕育尊重包容的人文精神，讓每個人不因自己性別氣質、性別認同、性取向甚至性喜好而被歧視壓迫，建立一個擁抱多元的社會。全面性教育，只要有支援，任何人，即使是A0[5]都可以做得到。

聯合國教科文組織於2018年1月更新的《國際性教育技術指導綱要》，已列明全面性教育並不會令青少年提前初次發生性行為、更不會令相關性行為變得更頻密。謾罵過後，當我們不想下一次再延續這些問題，我們是時間再檢視自己，甚至督促政府不要再逃避，為下一代，是時間積極地作行動去改變。

想了解更多香港性教育狀況，可觀看鏗鏘集《性本善》︰

註︰

描述一些與虐戀相關的人類性行為模式。BDSM為四個字母組合，包含了三種不同的分類 BD/DS/SM ：(i) 綁縛與性調教（Bondage & Discipline）、(ii) 支配與臣服（Dominance & Submission）及 (iii) 施虐與受虐（Sadism & Masochism)。 「S」及「M」分別指施虐（Sadism）與受虐(Masochism) 之定位。 主是指「主人」，在年輕人性術語中泛指施虐一方；奴是「奴隸」。 「雞」是對性工作者的廣東俗稱，原因是「妓」的普通話讀音跟「雞」很相似。 「A0」是指個人的拍拖經驗及現時狀態，「A」即「Available」指現時隨時準備拍拖，「0」指過去沒有拍拖經驗。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯：王陽翎