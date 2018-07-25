《諸神的魔法師》：亞特蘭提斯在哪裡？可能是埃及神話中的「一攤水」

文：葛瑞姆・漢卡克（Graham Hancock）

著名的希臘哲學家柏拉圖，留給我們一個關於亞特蘭提斯毀於一場恐怖水災和火災的不尋常故事。這個故事發生在梭倫時代之前9,000年，即曆法上的公元前9600年，考古學家們普遍認為，這是一個被編造出來的冰河時代失落文明的傳說。有些人極不情願地承認在柏拉圖的《對話錄》中，〈蒂邁歐篇〉和〈克里提亞斯篇〉所傳達的訊息存在著些許真實性，這些人認為，柏拉圖的記載或許是基於一次在時間上近得多，並以地中海為中心的大災難，例如公元前2,000年中期錫拉島（Thera，即聖托里尼島Santorini）的火山爆發。

而像這種一萬一千多年前的全球災難概念，尤其是認為它毀滅了當時某個高度文明的奇特想法，都受到考古學機構的極力抵制和嘲諷。因為考古學家們宣稱他們「知道」，在任何情況下，從來就沒有一個高度文明存在過。

他們「知道」這個，並不是因為握有什麼確鑿的證據，可以將舊石器時代晚期，曾經有亞特蘭提斯形式文明存在的可能性排除，而是基於普遍的原則，那就是根據不到200年的「科學」考古學所推算出公認的文明年代表。該年代表見證我們的祖先被輕鬆地搬出舊石器時代晚期，挪入大約公元前9600年的新石器時代（兩者在定義上都是石器時代文化），從那時起，在隨後的數千年經歷了農業的發展和完善，這一過程也見證了一些非常大型的永久聚落的建立，如公元前7500年左右，在土耳其的恰塔霍育克（Catalhoyuk）。

直到大約公元前4000年，日益複雜化的經濟和社會結構，以及日益成熟的組織能力，使人類創造出最早的巨石遺址（例如在馬爾他戈佐島〔Gozo〕的詹蒂亞）；而第一個城市國家出現在大約公元前3500年的美索不達米亞和印度河流域，之後很快出現在埃及和世界另一端的祕魯。吉薩的金字塔是巨石紀念碑；大人面獅身像也是。在不列顛群島、在外赫布里底群島（Outer Hebrides）的卡拉尼許（Callanish），和英格蘭西南部的艾維柏瑞，均可追溯至公元前3000年左右，這些都是巨石遺址的最古老實例。巨石陣的巨石階段被認為開始於公元前2400年，並持續到公元前1800年左右。

在這個精心設計的悠久年代表裡，根本就容不下任何像亞特蘭提斯這種先史文明存在。因此，主流者們希望藉由任何可能的手段，來排除柏拉圖這個「不尋常」的故事。這些方式包括嘲笑為這個故事所設定的「埃及」依據，特別是在〈蒂邁歐篇〉中，位在尼羅河三角洲的塞易斯神廟的祭司們宣稱，在神廟裡的「神聖記事」中，描述過亞特蘭提斯及其悲慘的命運。這些神廟可追溯到公元前4000年末期，也就是埃及文明開始建立之前的幾千年。

塞易斯神廟的祭司們或許為梭倫的這種「不可能」的記事提供了依據，並且在時間上與柏拉圖契合。但在忠於正統年表的人看來，這是十分荒謬的，顯然只是一個可以被忽略的歷史矛盾。此外，這些人還頻頻發出聲明，在現存的古埃及莎草紙和銘文裡，並沒有提到任何關於亞特蘭提斯的事。

只有一位埃及學家，英國斯溫西（Swansea）的威爾斯大學已故教授約翰・格溫・格里菲斯（John Gwyn Griffiths，於2004年去世），他有挑戰共識的勇氣。然而他所提出的挑戰，跟亞特蘭提斯是否存在，以及是否毀於公元前10000年的基本觀點毫無關係，而是與一個次要觀點有關，即柏拉圖是否確實透過他的先人梭倫，受到真正的古埃及傳統的影響。奇怪的是，像格里菲斯這樣博學的人，似乎對埃德富神廟這些有趣的記事一無所知。

在記事中，「諸神」居住在一座神聖島嶼，而島嶼在遠古時代毀於洪災和火災。如我們所看到的，這很明顯是柏拉圖的亞特蘭提斯的原型。教授所關注的反而是一張現在保存在莫斯科，編目為P・列寧格勒1115的莎草紙，其中包括一個有趣的散文故事，名為〈遇難水手的傳說〉。在這個可追溯到公元前2000年和1700年之間，埃及中王國時代的「童話」裡，格里菲斯，在我看來觀點非常正確，確實找到了令人折服的與柏拉圖的亞特蘭提斯記事類似的東西。

在莎草紙上，「遇難水手」告訴我們，有一次，他乘坐一艘大型的遠洋船隻航行時，受到大浪衝擊：

然後，船翻了，沒有一個人留下來。我被沖到一座島上，單獨度過了三天……我躺在樹蔭裡，緊緊擁抱樹蔭……後來我伸了伸腿，想找點吃的。我找到無花果和葡萄，還有各種很好的蔬菜、西克莫無花果……還有黃瓜，像是有人在照顧。魚和家禽一應俱全，那裡什麼都有。我全身塞滿了食物，還得丟掉一些，因為我抱得太多了。

這個遇難水手砍下可以點火的東西，焚燒祭品獻給眾神：

然後，我聽到雷鳴聲……樹木碎裂，大地震動。我露出臉來，發現有條蛇向我爬過來。牠有30腕尺（15公尺或50呎）長……身體包覆著黃金，眉毛像真正的青金石……然後，牠將我含在嘴裡，並把我帶到牠的住所，毫髮未傷地把我放下來……

這條蛇問水手是如何來到島上的，聽完他的回答後，蛇告訴他不必害怕：

是神讓你活下來，並把你帶到這個靈魂（Ka）之島。這裡什麼都有，島上充滿了美好的事物……

故事的翻譯者米麗安・李奇泰姆（Miriam Lichtheim）注意到「靈魂之島」這個名字有點「奇特」。她補充說，著名的埃及學家艾倫・加迪納爵士（SirAlan Gardiner）將其「描述為『幽靈島』」。靈魂是「複體」，是一個人或事物的天界或精神本質，對其概念做詳細的論述已超出本書的範圍。而在他或她的凡人生活中，靈魂與人類同時存在，但它是「超越墳墓境界的超凡力量。」然而，在古埃及語言中，死亡一詞的意思是「到某人的靈魂那裡去」，或「到天界的某人靈魂那裡去。」諸神也被認為擁有自身的靈魂，因此才有埃及那些偉大的古蹟。這裡特別重要的是，至高無上的神歐西里斯（Osiris），主宰來世的王國杜埃特（Duat），祂總是被人們視為是吉薩「金字塔的靈魂」：

靈魂在人類宿主面前進入永恆，它漫步在人們身邊以履行其職責，敦促人們要善良、沉著、有榮譽感和惻隱之心。在人類的整個生命中，靈魂是良心、保護者、嚮導。在死後，靈魂變得至高無上……

從這點來看，加迪納提出「幽靈島」與〈遇難水手的傳說〉相關是有些道理。這名水手從埃及中王國的實際疆域中乘船啟航，然後被拋在「靈魂之島」的岸邊，它是一個鬼魅的王國，一個並不存在於這個世界的地方，只能以精神本質的形式存在著。

統治島上的巨蛇向水手講述牠悲慘的故事，延續同樣的主題：

我和我的兄弟們在這裡，牠們都帶著子女。我們總共有75條蛇，都是子女們和兄弟們，還不包括我透過禱告所得到的一個小女兒。然後一顆星墜落，牠們全都葬身火海。巧的是，事情發生時，我並沒有和牠們在火中，我沒有和牠們在一起。當我發現牠們成為一堆死屍時，我真想為牠們去死。

有一艘船剛好經過，水手得救了。島上的蛇王送他豐富的禮物讓他走，當中有沒藥、油、鴉片劑、香料、「香水、眼霜、長頸鹿的尾巴、大塊的焚香、象牙、獵狗、猴子、狒狒和各種珍貴的東西。」水手十分感激，想用來自埃及的禮物回禮，但就在他登船之際，大蛇把他拉到一邊告訴他：

離開這個地方後，你將不會再看到這個島嶼，它將會變成水。

跟柏拉圖的亞特蘭提斯故事比起來，格里菲斯認為兩者的主要關聯是品種多樣的植物和動物，包括據說在這兩座島上都能找到的大象。這裡是柏拉圖所談論的亞特蘭提斯：

島上有成群結隊的大象，因為那裡為所有其他種類的動物，包括生活在湖泊、濕地和河流中的，還有那些生活在山區和平原上的，以及那些最大和最貪吃的動物，都提供了必需品。無論是現存於地球上的任何芳香之物，無論是根、草本植物、樹木，或是從水果和花卉中萃取的香精，都在島上生長和繁榮著；那裡還種植著水果，包括為我們提供營養的乾果類，以及所有可以當作食物的東西，我們統稱為「豆類」。 此外，有堅硬外殼的水果，可以提供飲料、肉類和藥膏……那時，那座神聖的島嶼還沐浴在陽光下，為島嶼帶來公平、不可思議和無止境的富庶。有了這些加持，大地可以隨心所欲地供養他們……

另外還有一個事實，即亞特蘭提斯是一座聖島，所以，當然也應該是靈魂之島，也就是遇難水手被某位神帶去的地方。然而，最為相似的是兩者的命運，亞特蘭提斯「被海水吞噬而消失」，就像靈魂之島永遠不會為世人所見，因為它將「變成水」。

將這些因素考慮進去，格里菲斯的結論是，儘管柏拉圖的故事也許「並非全部來自埃及」，但很肯定的是，「在概念上欠埃及一個債。」他的這個論點很好，如果他能更熟悉埃德富神廟建築文本，我想他可以更有力地陳述他的論點。

相關書摘 ▶《諸神的魔法師》：上古時期也許沒有挪亞，但真有保存物種的「方舟」

書籍介紹

本文摘錄自《諸神的魔法師：失落文明的智慧》，商周出版

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作者：葛瑞姆・漢卡克（Graham Hancock）

譯者：周健、潘恩典

「他們」留下遠古的訊息——

那些賢者的語錄、魔法師的事蹟，以及宏偉不凡的巨石建築。

我們從殘存的蛛絲馬跡中找回失落文明的記憶……

失落文明的倖存者，是否以巨石建築為筆，寫下流傳後世的訊息!?

無可辯駁的科學及考古鐵證，證明一萬兩千八百年前的彗星撞擊，

導致一個先進文明被災難抹去，從而也消失在人類的記憶中……

距今12,800年前，彗星擊中北美及歐洲冰蓋，龐大的熱量瞬間融化了數百萬平方公里的冰層，引發全世界神話中所記錄的大洪水。

距今11,600年前，即公元前9600年，發生第二次撞擊，造成更大的洪水，而這正是柏拉圖所描繪的亞特蘭提斯被洪水淹沒的年代！

本書所揭示的證據表明，一個先進文明在12,800年至11,600年前的全球大災難中滅絕。大災難的倖存者，這些號稱「賢者」、「魔法師」的人，是世界各地神話中的智者和文明開化的英雄。他們是美索不達米亞的阿普卡魯、希伯來的守望者、南美洲的維拉柯查，以及古埃及的神祕遠古人，他們乘船遍遊世界，致力於留下文明的火種。

他們在關鍵地點定居，諸如土耳其的哥貝克力、黎巴嫩的巴爾貝克、埃及的吉薩、古代的蘇美、墨西哥、祕魯……這無疑都是當時留下的痕跡。

這段時期的先進文明是否真實存在過？作者將透過地球物理學、天文學、考古學、人類學、宗教學、神話學、建築學等，一一揭開這些先史謎團。

Photo Credit:商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航