當我們領悟「療癒不會有盡頭」，可以使心不再疼痛

文：紀雲深

知易行難，人生就是知覺的遊戲

「人生在面對某些選擇時，就像是一場戰爭般，可我們為誰而戰呢？」

這八年當中，鼓勵人們面對自己所不想面對的事情時，最常說：「拿出有如戰鬥一般的勇氣」；但大多數的人只聽自己想聽的，在這樣的情況下，沒有真正正確的答案，只有「你能否為自己的人生負責」這個選項。這短短幾句話，卻是影響我這七、八年來，能夠放下的關鍵。在不想改變的人耳裡，再多的建言都只是虛妄的詞彙，而在想要改變的人耳中，這些建言則是金玉良言，記在心裡時常溫習著。

淨化療癒過往人生

生命本身原不需要療癒，只有在受過創傷時，才會有需要療癒的渴望。我們的心知道這一切需要被淨化，但是有勇氣去面對、願意去做的會有幾人？

這個世界上千千萬萬的人，都曾經受傷過；但在現實世界中，仍有少部分的人對於創傷免疫，因為他們對生命中的創傷，大多選擇逃避不處理。而這些朋友，對他人的同理心就會比較少，或可以說是沒有感覺。充分感受負面情緒可幫你產生同理心，同時可以使你在「人」的世界當中，真正能夠修行。

有些問題非常深奧，但簡單來說，就是在生命過程中，認真地活在當下，充分地感受喜怒哀樂，對於別人的批評，能夠包容並且祝福。這一段文字，涵蓋上百萬的身心靈課程之中的精髓。如果你還看不懂，可能是還沒有到可以領悟的階段。

恩惠，一位非常漂亮的二十七歲女生，言談中有一份稚氣。她是人生的勝利組，總有很多的好朋友陪伴她，從小到大都是眾人的焦點，學業與工作也算很不錯，偏偏恩惠老是沒自信，覺得自己總比別人還要差一點。

第一次與恩惠見面時，我即看見她的不自信，我問她：「你想要找到怎麼樣才能幸福的答案嗎？」、「我想知道，但我也害怕這個答案，說不上來的恐懼。」

我給了恩惠一個微笑，但恩惠的眼神是迴避的，「我從你眼中，看見你心中對自己的不自信。我知道你需要的是，找到能讓你放鬆跟開心的人。」

「我是一個不放鬆、不開心的人嗎？」恩惠反問。

「你總需要外在能帶給你開心的人，害怕一個人的寂寞，但在人前你的確是緊繃、不放鬆的。」我請她將眼睛閉起來，跟隨著我的引導，透過數息法（一種專注的呼吸方式。每個吸氣、吐氣循環計數一次，只有呼氣時才計數，由一數到十完成呼吸循環後，再回到一重新計數）幫助身體放鬆，進入安定的狀態。

數息的方法，對人們有著很大的幫助，這也是一個人能夠安定的基礎，透過安定與專注地呼吸，在這呼吸之間可以幫助人心安定，靜靜地告訴自己，療癒不會有盡頭，當我們不斷地領悟可以使心不再疼痛。

大多的人會感到不自信的關鍵，是因為心中有許多煩躁，心中有很多的問題沒有找到解答。在短暫的數息呼吸後，恩惠進入平靜的狀態，我邀請她回想從小到大的人生當中，最讓她印象深刻的男孩是誰？

「我的前男友李浩。」

「他是一個怎麼樣的男孩？」

「他的眼睛小小的，話不多但很風趣，總會說一些讓我很開心的話。」

從恩惠的眼神與表達的肢體當中，可以知道這個男孩帶給她很多快樂與自信。

「但我們最後還是分手了。」

「你相信嗎？這個男孩不是最後給你幸福的，但是他的出現，是要教會你找回讓自己幸福的能力。」

恩惠的眼淚一滴滴掉下來，「每一次想到他都讓我很難過，我覺得我們會這樣都是我害的」，她摀著臉難過地哭了。我遞上面紙，仍然給予帶著微笑的目光。

「這是最後一次，因為不了解而為這件事情難過了。」

「恩惠你相不相信在這個世界會有一個更大的安排存在，例如你會突然想講任何話、做任何事情，而這個決定讓你改變了你的生活。」

「我相信，我覺得很多時候、很多事情都沒辦法控制，發生不好的事情時，都會有人來幫助我，就像是今天會遇到你一樣。我反覆想到這件事情時，會一直哭不停。雲深，我跟他還會不會有機會？如果沒有的話我也不會強求。」

「我能感覺到，你們的緣分已經盡了，但是李浩出現在你的人生，是要你找回自信，所以他在你身旁的時候，對許多事物總能以幽默的角度切入。」

「可是雲深，自從我跟他分手之後，我的生活好像失去重心，不想吃飯、上班，很多時候都心不在焉。」

「在你還沒搞懂為什麼會一直難過之前，我想要說的是，你的純真會帶領你走過這一切，你是一個很單純的女孩，老天爺不會讓你難過太久的。」

這一段話在她的心中迴盪了許久，突然被點醒她是一個「純真」的女孩，這一份純真是陪伴她多年不曾離開的內在品質，願讀者在此個案中，也能一起喚醒自己的這一股力量。

此時我引導她，「我們心中總有許多小劇場，上演著一齣又一齣不屬於對方與自己的故事，人已經離開了，但心中仍有一個假想的他活在你心中，現在流下的淚水，是寂寞的產物。」

恩惠靜靜地擦乾淚水，「我懂了。」

我給予恩惠一個祝福的擁抱，告訴她：「你要記得無論如何，你的純真會給予你許多的貴人與愛。」

時間過了半年，恩惠依然是一個人生活著，但偶爾我會收到她的訊息，告訴我她最近所遇到的人、事、物，一個人也過得很好，再也不會胡思亂想，接下來的生活也找到了重心。

我也在這本書當中，祝福恩惠能在未來的人生裡，找到可以珍惜她的男人。療癒不會有盡頭，當我們不斷地領悟，可以使心不再疼痛。

書籍介紹

本文摘錄自《心靈過敏：你的痛我懂，讓我們不再孤單地活著》，四塊玉文創出版

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作者：紀雲深

與父母的爭執、愛人的背叛、友情的束縛、迷失自我……

當你感覺世界上只剩下自己時，

還有這本書陪著你，

一起找到生命的答案。

在一段關係之中失衡，開始逃避交際，或強迫自己適應社會，卡在一個不上不下的狀態……

生活上會面臨許多壓力與問題，使你的心靈變得敏感，產生憂鬱、躁鬱、不安……

在這本書裡，你可以為這些情緒找到出口。

作者紀雲深進修印度阿育吠陀醫療、各種心理學、中醫科學、靈性療法等等，從個人諮商療癒到團體座談會及僻靜工作坊，為菩薩轉譯過數千人次問事及超過百場座談。書中也分享他獨特的觀點與個案分析，一步步帶領讀者正視自己的情緒，透過天然的情緒療法與正向的信念，淨化人心。

隨著雲深分享的文字與故事，你將感受到共鳴，沉靜下來傾聽內心的聲音，在父母、手足、愛情裡，那些說不出口的……都能夠在這本書裡找到答案，讓我們都不再孤單。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航