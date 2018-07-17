中油油庫6萬公升「漏油」污染澎湖，隱匿不報長達一年

※封面圖片僅為示意圖，並非發生漏油事件的中油油庫。

（中央社）中油澎湖油庫傳出漏油事件，中油今（17）日表示，自庫底外漏汽油量約63公秉（6.3萬公升），污染土地面積約0.8公頃，已著手進行防護復育工作，並懲處隱瞞不報的油庫主管。而澎湖縣環保局、環保署也前往會勘，確定地下水是遭受污染。

《蘋果日報》今天報導，中油員工指澎湖湖西油庫2017年6月因操作過程未按SOP，疑洩漏高達7萬公升（70公秉）的95無鉛汽油，相關主管掩飾不報，中油油品行銷事業部副執行長鄒覺非今年約5月得知此事，才將油庫經理及其主管各記一大過處分。

中油副總經理黃仁弘今天對中央社記者表示，有漏油情況的16號油庫，去年約5、6月才完成五年一次的定期檢修工作，進油後員工發現異常，但主管認為剛完成檢修，不太可能有漏油狀況，因此仍進行進油工作，兩天後才清空油庫，發現庫底鋼板鏽蝕，確有漏油狀況。

之後在去年11月底，同油庫又發現浮頂有積油狀況，判斷可能有自庫頂洩油狀況，因此再次清空油槽，待油氣散去後，今年1月進行檢修。而管轄該油庫的當地營業處因同油庫檢修時程過長，察覺有異才得知漏油情況。

黃仁弘表示，中油內部採分層管理制度，但汽油外洩狀況依規定應要通報，但可能因該油槽容量較小，油庫主管自行判斷不通報，並以推斷方式填報油位，未依實際值填寫，因此，湖西油庫主管及經理各被記一支大過，並調離該單位。

至於外洩汽油總量，黃仁弘說，目前推估應有63公秉汽油從下方外洩，今年5月發現此事後已請專業人士到場確認狀況，表面土壤影響較少、汙染濃度未超出土水法標準，但是地下2到3公尺的淺層土壤帶，則有部分的汽油類汙染物累積，面積粗估約0.8公頃，但因汽油具揮發性，超標值不高，中油已建立防護網，防止污染狀況繼續擴大，後續除復育工作外，也加強監測點，將持續監測一年當地污染狀況。

《自由時報》報導，但去年7月、漏油剛開始一個月時就有台電人員在油庫附近維修人孔蓋，聞到異常油污味，更有內部員工早在半年前，就向湖西鄉公所陳情檢舉，對於內容敘述相當仔細，但中油回應是油污味是「沼氣味」，加上環保局在廠區內設有兩口水井監測，採樣查證都無實據。

《蘋果日報》報導，對於中油人員以「沼氣」掩蓋漏油事實，中油發言人黃仁弘昨緩頰說，是因為提到沼氣的人員並非營業處發言人的關係。

澎湖縣環保局、環保署介入調查地下水污染

（中央社）澎湖縣環保局今天由副局長許佳佩等人進廠稽查會勘。環保署土壤及地下水污染整治基金管理會簡任技正兼副執行秘書倪炳雄告訴中央社記者，目前已經啟動緊急應變機制，並協助地方環保局進行現場勘驗及調查，如果現勘及調查結果有影響到人體健康情況，會要求中油採取緊急應變措施。

倪炳雄指出，10日已進行採樣，如果污染有超過土壤及地下水管制標準會依法公告為污染控制或污染整治場址，並要求中油提出改善計畫書進行後續改善工作。

倪炳雄也提到，依照《水污法》第28條，中油在事故發生後，未在三小時內依規定通報當地主管機關，可開罰1萬～600萬元。

此外，若確定有污染到土壤、地下水、而被環保署公告為污染控制場址，也將開罰中油10萬～50萬元，若污染較嚴重、被公告為污染整治場址，則開罰15萬～75萬。

環保署表示，澎湖縣環保局已於10日針對廠內兩口監測井進行地下水採樣，檢測結果將於19日出爐，屆時將依檢測結果判定裁罰金額。

環保局也於官網表示，若土壤或地下水查證結果，其污染物濃度達土壤或地下水污染管制標準時，環保局將公告受污染範圍為控制場址，一旦油庫位在場址內，最嚴重的情況將是油庫不得出油，也就是必須停止運作。

環保局重申，中油為國營事業，理應成為企業經營表率，但隱匿不報，讓環保局無法啟動損害控制機制，「整起案件可說是國營事業經營的糟糕範例」。環保局也表示，中油內部的緊急應變機制過去免報環保局，但此一案件發生後，環保局除進行裁罰，持續追蹤外，也要求中油務必完成防護復育工作，對此一事件負起完全責任，內部的應變機制未來也必須送至環保局備查。

2016年3月，貨輪「德翔台北」號在新北市石門海岸擱淺，發生近年來最嚴重漏油事件，柴油、重油等總計超過556公噸的油料外漏，光清理就需花三個月。當時造成周邊漁損9,000餘萬，當地生態復育預計需花3年～5年。

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核稿編輯：羊正鈺