【鍾喬專欄】監所中的青少年戲劇：逆風少年的變身

說來你或許不相信，但你必須相信——將它轉化成當下社會中，一件通常隱藏在陰暗角落，卻無時無刻穿梭在日常生活中的事實！

你會在過於氾濫的電視社會新聞中，一再以不同方式「快閃」過這樣的身影：在超商行搶後，因精神不濟，眼神顯得渙散，被路人很快制伏，雙手上銬的犯人；頭戴遮飾身分安全帽，被押出警局，雙手緊掩臉部，顯得抱歉連連的連環車禍肇事者；偶遇警察路檢而心虛駕車急奔，卻在街角被攔下的駕駛。像這樣的新聞，通常以帶著汙點的犯罪行為來形容參與事件的當事人。

進一步理解後，便得知當事人踩上紅線邊緣的最初，很多或許都與「用藥」有密切關聯。我們將用藥兩字括號處理，意味著某種特殊用語，意指某種社會醫療上的症狀。

但這是較為進步的看待方式。現在，一般通用的字眼，也就是引發公共議論的吸毒兩個字。吸毒便是吸毒者犯罪的工具或方式，一般懲罰此類犯罪，便是隔離於監所中進行戒護。當然，對於青少年犯行者，則以戒護作為管理的規範！

Photo Credit：台灣好基金會提供 逆風 ✕ 顯影 ✕ 進行式 影像展

從「用藥」出發來討論犯罪與監禁的問題，有其具體的現實基礎。因為，透過這字眼所衍生的犯罪，最足以充分見到監禁的的成因。在這樣的前提下，我們開始與自身生活其間的社會，展開監禁如何在懲戒之外，進行超越懲戒的實際行動。

需要實際行動的原因，通常來自國家如何看待犯人。如果將犯罪視為人民對國家治理的集體反應，以此作為問題意識的核心，我們將看到國家以公民共同發言者的角色，展開與受刑人方方面面的開放性對話。這就是通常輔導、培育、矯正等等字眼，會出現在獄方管理單位的背景和基礎。

通過這樣的基礎，讓劇場在少年輔導機構，找到與監禁中的逆風少女與少年對話的開始，而劇場確實也發生了輔導的療癒功效。這也導引我們反思一個關鍵的問題，為什麼要以監所囚禁她／他們的青春？是為了懲戒？或者為了輔導？

這將得出截然相反的兩種對待方式——差事劇團在積累兩年的逆風少年戲劇工作坊經驗後，今年邁出第三年的步伐，除了繼續在誠正中學展開青少年戲劇工作坊之外，並於彰化少年輔導院，首度與院中的少女開展民眾劇場的教習對話。

Photo Credit：盧德真攝影 2017差事誠正劇場工作坊

圍牆是高的、硬的、牢不可破的，這是通識；然而門卻是可以禁閉或被開啟，只不過在監所中，那門的把手和鑰匙，再怎麼說，都對犯人傳達出「不」的訊息。到刑期屆滿的時候，開門的也不是受刑人，而是代理國家師戒律的監所管理階層。

禁閉，在不一樣的監所中，大抵皆以功能相同、因地制宜改變設計的方式。其方法，便是透過圍牆以及介於圍牆之間的門，來發揮禁閉的效果。但無論如何，被囚禁者如何想像那堵牢門的開啟，是噤默中永遠藏在被制約身體裡的吶喊！然而，當我們進一步探討牢門與囚禁的關係，不難發現，囚禁並非只是肉體的禁錮而已，心理或精神上如何被對待或看待，其實更關乎囚禁與被囚禁者之間的關係。

恰是從這樣的角度出發，我們來到管教系統相對開放化的兩所青少年／女輔導單位：新竹「誠正中學」與彰化「少年輔育院」。因著對於戲劇工作坊的熟悉，教習雙方在經驗與方法上，皆拋掉專事於演員訓練的包袱，進一步走進個人身體所引發的心理告白與社會關照的介面。

Photo Credit：盧德真攝影 2017差事誠正劇場工作坊

當信任關係在互動中被參與者建構起來時，形成的是團體流動性的共同關係，便也是對話的開始。然則，這是身體的對話而非語言的對話。這種對話讓身體從個別邁向共同，更進一步，讓身體成為探索那扇精神牢門的重要媒介，通常稱作劇場中的「變身」。

在劇場，通常以身體塑造的形象，來展現參與者對關切議題的層次。這在兩所少輔單位都發生了預期中的功效。當然，作為具體實存物的身體，在表現連環場面的形象時，自然也催生了令人深思的戲劇情節，可以說每一篇故事皆發人深省：透過囚禁之門，望向外頭的一雙青春眼眸，既欣喜且帶著某種說不上來的憂懼。

為甚麼呢？刑期滿了，出去了，不就海闊天空了嗎！憂懼何來？又為何而生？其實，出獄回到現實，考驗才剛剛開始呢！

根據相關單位的統計，現今每年三萬名報備在案的「用藥」人口中，在經歷輔導或坐監，在結束刑期出獄後，76%以上的比例會再次踩上愈矩的紅線，成為通稱帶有歧視性指涉的吸毒或販毒人口。這樣的比例當然很高。但以個人犯罪衝動來看待這情況，是判斷者為身處的社會脫責所致。我們當然需要思索，是怎樣的環境推動了用藥者以藥物來麻醉自身？

Photo Credit：盧德真攝影 2017差事誠正劇場工作坊

劇場只是提供參照的場域，架構起該場域的是社會具備主體意識的觀眾。「變身」的演員在舞台上，以身體表現了他們的心中的慾望。在好幾次的戲劇工作坊中，參加課程的少年阿九（暱名）及他的同伴們，都在身體形象的練習中，以不斷轉身回頭的憂懼與徬徨，來呈現他（們）走出高牆後，即將面對的殘忍社會。

這也讓我回想起，曾經出現在他們自主發展的形象中，那些禁閉在水杯中的自己，以及渴望像紙張般自由自在飄在街頭的身體。當然，就被囚禁的青春期生理男而言，更常出現的，則是想像中的酒店，陪酒的豐胸女孩，左有右抱之時，來杯什麼混了「藥」的酒，最後的場面，則是習見的魂飛九霄的用藥畫面，以及誇張的A片性愛鏡頭。「你出去後，還混這個嗎？」我睜大眼睛問。「騙你的啦！」先是忽悠兩句，而後便又帶些威風的口吻說：「混這個，比較好賺啦！」

Photo Credit：盧德真攝影 2017差事誠正劇場工作坊

這個場景已是臨界的關鍵了，再次讓阿九不斷轉身又回頭的戲劇形象引我們深思。

身為體制化、區分自由與監禁兩樣社會的一員，如何在面對高牆時，以戲劇為中介，開展受刑青少年身體與心理層面的對話？兩年來的經驗，深刻地向這個社會訴說，唯有拆解禁閉的牢牆，讓身體帶動精神的解放，才是達成自主矯正的最佳途徑。

劇場，就在這途徑中，等待更多逆風少年共同前行！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航