「梁實秋先生是我的敵人！」這是我在梁先生75歲壽宴的開場白

文：羅青

我的「敵人」梁實秋先生——一篇寫了一半的紀念文

從二十七年前開始

「梁實秋先生是我的敵人！」

這是我在梁先生七十五歲生日宴上發言時的開場白。那天，財神酒店裡，梁先生的門生故舊，濟濟一堂，溫馨又熱烈的為梁翁祝壽，大家紛紛獻辭，場面十分感人。在眾多前輩高人之前，本來輪不到我來說話。但是主席余光中先生點名，說我是當日與會者，最年輕的一個，理當發表一點感想助興。美意當前，我不好過分推辭，便大膽的站了起來。沒想到，一開口，竟然是這麼一句話。大家聽了，固然是面面相覷，不知如何是好。就連我自己，也是心頭一愣，不得不急急忙忙的，加以解釋了起來。

「打從我念初中一年級開始，也就是民國四十九年，便與梁先生在英語課上結了『仇』。當時學校採用的課本是遠東版的初級英文，封面上大大的印著『梁實秋主編』五個大字。放學回家，到書店裡去買中學適用的遠東版最新英漢字典，上面印的還是『梁實秋主編』幾個大字。就這樣，從初中念到高中，六年英文讀下來，大考小考模擬考外加大專聯考，翻來覆去，每日總少不了要與『梁實秋』三個字為伍，直念得我頭昏腦脹，咬牙切齒，連作夢都在考英文。」不解釋還罷，一解釋，反而更糟，真是越描越黑了。

「不過，上大學之後，事情便開始有了變化。我考上的是輔仁大學英文系。才念大一，便迷上了莎士比亞的警句妙語，明喻暗喻，覺得新奇無比。這時候，梁先生所譯的莎士比亞，註解詳盡，意思暢達，立刻成了我在莎翁英文大海中的『救生圈』，抱之不放，日夜捧讀，幾乎達到廢寢忘食的地步。一年下來，竟把眼睛給弄近視了。從大二開始，我戴上了眼鏡。人家笑我，高中三年，都沒有近視，考上了大學，反倒變成了四眼田雞，真是『反常』！」

「我無辭以對，只好說：『這都是梁實秋害的。』」

接下來，我話鋒一轉，開始講我與梁先生「化敵為友」的經過，把前面那些「語不驚人死不休」的話，一一化解，轉危為安，使大家心中為之一寬。而梁先生則始終面帶微笑的坐在壽星席上，看我這個後生晚輩，耍嘴皮子，絲毫不以為忤。

事後，梁先生淡淡的對我說：「你們湖南湘潭人公開與我為『敵』，不是第一次了。」說罷，莞爾一笑，大有「談笑間，強虜灰飛煙滅」的味道。我知道他是指剛剛去世不久的毛澤東。毛在「延安文藝座談會」上點名批判梁先生，早已是天下皆知的事情了。

從十五年前開始

民國六十年，我從軍中退伍，在貿易公司上班，專辦成衣雜貨外銷。那個時候，是台灣外銷景氣最旺的一刻，公司大賺其錢，我也連連加薪，真可謂形勢一片大好。然而，當時的我，除了工作賺錢外，心思全都放在第一本詩集《吃西瓜的方法》上，希望在詩集出版後，出國去念比較文學，繼續在文學藝術上求精進。

那年秋天，余光中先生剛從美國回來，對國內詩壇的發展十分關心，對年輕詩人的鼓勵更是不遺餘力。旅行遷居的勞頓尚未完全消除，他便在百忙之中，抽空約見青年詩人，交換對詩的看法及心得，興致高昂，神采飛揚。

言談之間，我不但表示了我對新詩發展的看法，同時也以一個英文系畢業生的身份，吐露了我對自己未來的抱負。

「在英文系的前輩之中，我最佩服的就是梁實秋先生。我的理由有三。第一是他能在研讀教授外文之餘，選擇自己所喜愛的文學名家，翻譯他的全集。第二是他能積極介入文壇，在自己專精的領域中，發表深刻中肯的見解，成為時代浪潮裡的中流砥柱。第三是除了學術功力外，他還有創作才能，為中國新文學在散文方面，開拓了一片新天地，自成一家，精彩動人。我真希望能在出國之前，拜訪這位英文系的老前輩，當面請益，做為今後求學的指南，並完成我面謁一代散文大師的宿願。」當時我尚未察覺，梁先生還精於書畫，行書宗米趙，繪畫擅寒梅，不然一定要加上這第四項理由。

余先生聽了我的話，頗有同感。他說：「梁先生除了在學術及創作上，值得我們效法之外；在做人處事上，亦足為後學表率，這麼多年來，他堅守教育崗位，從不做出仕的念頭，有為有守，實在是我們這一代讀書人的好榜樣。我已有多年未得空去探望他，現在回國了，理當去看看，問候一下。你如有意，我們可以約個時間，一同去。」

過了不久，余先生來信通知，說是已經約好了日子，是二月十九日，農曆正月初五，時間是下午四時。

記得當時梁先生住的地方離師大不遠，水泥造的圍牆，苔痕點點，淡綠色的大門，油漆斑剝，他親自應門，引我們走過一小段花徑，進入一間獨幢單層的小洋房。大家在套有沙發罩的大椅子上坐定後，便開始海闊天空的聊了起來。

梁先生知道我是英文系的畢業生後，便起身進入書房，捧出了兩本書來。一本是美國女詩人愛密麗迪金蓀（Emily Elizabeth Dickinson, 1830-1886）的詩選，由迪金蓀權威強森（Thomas Johnson）編纂，是難得的善本。梁先生笑著對我說：「我在報上看過你一兩首小詩，還留有剪報，這部詩選，你想必用得著，就留著做個紀念吧！」說罷，他拿起鋼筆，鄭重的在扉頁題上了我的名字。

另一本是《文字新詮》，紅皮精裝一大冊，燙金的封面，氣勢不凡。余先生有點驚訝的問：「前幾天在中央日報上，看到梁先生為此書寫的序，但卻沒有提及作者，不知何故？」梁先生笑道：「這是陳獨秀的遺作，三十年前，抗戰初期，陳被共黨排擠，落魄重慶，中央收留他，在教育部得一閒差。陳的門生故舊甚多，想要接濟，他拒不接受。後以此書稿，交給國立編譯館，得稿六千元，以為餬口。」他感慨的說：「陳乃一介傳統書生，年紀比胡適之、瞿秋白都大，政治上則近乎『托派』，實非政治中人。以他這樣背景，當然與共產黨格格不入。他晚年在重慶，已大悟前非，傾向民主了。」

「這本書，實在寫得好！」梁先生繼續說道：「雖然其中有些觀點仍源於唯物論，但論證精詳，見解通達，是其生平傑作，最能展示他的舊學根柢。事隔多年，我認為這部稿子，仍有價值出版，在我有生之年，總算了了一樁心事。」

接著，他話頭一轉，有一點淒涼的說：「這幾年來寫文章，寫來寫去，都寫的是一些老朋友。不過，我有一個原則，那就是死了才寫，不死不寫。前些日子，我寫了謝冰心，以為她已經死了，追懷了一番。不料近來凌叔華來信，說有人在大陸看過她。」「不過，既然寫了，也就不便忙著更改。」梁先生幽默的說：「以後總是要死的。」我想，於國內開放大陸探親的此刻，冰心在北京聽到這段話，一定是感觸良多，啼笑皆非的（謝冰心於一九九九年初謝世）。

梁先生知道我是在青島出生的，頓時興起了許多回憶：「我當時在青島大學做外文系主任，聞一多做中文系主任。有一天，有一位山東戲劇學校的校長，來青大找我，說是有一女學生父母雙亡，為親友迫下戲班，情況可憐，請我幫忙，替她在大學裡找一個半工半讀的差事。我答應了，見了那女生，說是叫李平平，也就是後來大名鼎鼎的『江青』。」

「江青在青大做了一陣圖書館的書卡抄寫員，後來認識了俞大維的姪子，不久便同居了。在戲劇學校畢業後，她到延安去勞軍。別人都穿得很樸素，只有江青一身華麗的打扮。毛澤東問她為何如此。她答曰：『我這是帝國資本主義下後方的現身說法。』毛聽了，大樂，認為答得好。」

談著談著，時間已晚。余先生與我準備告辭，難得梁先生談興正濃，叫我們多坐一會兒。他說：「這幾年，下午五時過後，便不出門。晚餐之後，九時入睡。不久前，孟瑤票戲，一票五百，送來兩張。起先說是要賣，後來看我沒有動靜，才改為送。我對平劇，興趣不大，更何況是孟瑤的戲。只好問她幾點開鑼，她答說是晚上七點。我便說：『我下午五時後，便不出門，九時入睡，根本無法去看好的戲。你如一定要我看，那只有一個法子，那就是到我家裡來演。如果辦不到，那這兩張戲票，只有送給能去的囉！』」我們聽了，哈哈大笑，順勢起立，告辭出門。

梁先生客氣的送我們到門口，他一邊走，一邊自己埋怨自己：「都怪我自己訂下這本寫中文《英國文學史》的計畫。本來以為輕鬆容易，沒想到一下筆，才知道為學之不足，害得我天天要給自己惡補。早知如此，應該四十歲時，就開始寫了。如今我已經七十多了，不知何時才能寫完。」

此時，天色已完全黑了下來，巷口的路燈，暗暗的亮著；冬天的風，冷冷的吹著。梁先生扶著大門，說我的名字羅青，使他想起了夏菁；想起了多年前與夏菁同遊阿里山的事。他說：「大家都講，阿里山的日出如何如何！我與夏菁興沖沖的跑了去，卻覺得也沒有什麼。」說著說著，他在風中扶了一下衣領。

「現在回想起來，只記得阿里山上，冷得不得了，被子太短，沒法蓋，抽水馬桶也沒有，十分不習慣。」「而且！」梁先生頓了頓：「也沒有看到日出！」

後記：

十月初（民國七十六年），余光中先生來電話，說梁實秋先生八十六歲的生日快到了，他準備為梁先生編一本感性的祝壽文集，在生日當天，獻給他，希望我能夠寫一篇文章，記敘一些與梁先生交遊的往事；並且強調，事不宜遲，最好能在十月十五日交稿。

梁先生為人風趣，學問淵博，與我這個晚輩相交，自在悠遊，常常忘年。十幾年來，從他口中聽到過不少妙事軼聞，多半雋永可傳，每次拜訪他老人家，都是如坐春風，二、三個鐘頭，一晃而過。我早就想為文記敘，公諸於世。現在機會來了，當然不可放過，便在電話上一口答應下來。心想，這個題目，只要坐下來，三五千字，是一揮而就，頃刻可以成篇。

於是，我便開始計畫，如何把與梁先生交往的情形，生動的記錄下來。我第一次見梁先生的面，是在十五年前。但在此之前，也就是二十七年前，從我上初中開始，「梁實秋」三個字，幾乎是我每日必須面對的。因為它不但印在我的初高中英語教課書上，而且也印在我念大學時片刻不離的英漢字典上。因此，我便決定從二十七年前，我第一次看到「梁實秋」三個字開始寫起，然後再寫十五年前，十四年前，十二年前……等，一路寫下來。

不料，當我寫完十五年前第一次與余光中先生聯袂同訪梁先生的經過之後，便忽然停筆，寫不下去了。一直拖到十月底，還是無法終篇。

心中正在為此納悶的時候，梁先生不幸病故的消息，出人意料之外的傳來，時間是十一月三日，政府開放大陸探親的第二天。他本來可以有機會回到他文章中、口頭上，常常提到的北平，去看看老家親人，看看他多年未見的女兒。可惜天意往往難從人願，時間總是冷漠無情。這就好像他上阿里山的經驗一樣，期待跋涉了半天，但卻沒有看到日出。

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書籍介紹

本文摘錄自《天下第一巷：人才紅利時代之二》，九歌出版

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作者：羅青

60年代至80年代間，來自各省流寓台北的名家，梁實秋、林海音、楊興生、喻仲林、鍾鼎文、王藍、白先勇、羅蘭……等，紛紛聚居敦化南路、忠孝東路巷弄之間，羅青穿梭其間，盡享與時彥才俊歡聚之樂。他將這千年難得一遇的時代稱為「人才紅利時代」，並用心記下所見所聞，為這個迷人的時代，留下閃亮如露珠般的註解。



後生小子怎敢說：「梁實秋是我的敵人？」白先勇家為何窗子都釘死？「台北半個文壇」林海音家又是怎樣的光景？高陽通讀李商隱《玉谿集》，寫下〈集玉谿生一首〉，看似精摘詩句，其實是藉李商隱之詩澆心中塊壘，自傷身世。羅青解集句，說本事，勾勒高陽一生坎坷，半生困守稿紙爬格子還債，因此留下了三千多萬字的小說精品，真可謂「詩人不幸詩家幸」，而許多精闢的詩論更見證了「賦到滄桑句便工」。王藍《藍與黑》寫國仇家恨大是大非敵我對抗之思，鹿橋《未央歌》則是在小我情愛與大我志業之間，安身立命的掙扎，不過「時間距離」與「美學距離」都太近，無法超然而又無我的盡情挖掘。在自由詩的狂潮下，鍾鼎文以《藍星》詩社堅守浪漫格律詩的創作，卻遭到嘲笑、貶損，羅青稱作格律派最後的護法。

羅青以筆下詩情，硯上畫意，生動的寫下畫下與詩人、小說家、書畫家、藝術家點滴過從，詩律書畫、文史掌故、妙事軼聞無所不寫，燃起了大家對這個意氣風發、談笑風生的「人才紅利時代」無盡的緬懷之情。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航