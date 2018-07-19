用「代幣」創生地方經濟的日本政府

「過去『地方』一直是以『物理』概念中『存在』，像是有親戚血緣關係的場域，你我去過的場域，或是想去的場域；而現在『存在的地方』，則是我們生活之地，我們在這砍伐樹木、耕作土地，思考和展望未來。

然而，這樣的地方，對於想要幸福生活在這的我們來說，這地方是最好的環境嗎。從期待他人創造『最好的地方』，到從現在開始，由自己來創造『最好的地方』，我想為自己創造一個讓自己感到快樂的地方，我相信這是一個可實現的未來。

創造『地方』虛擬貨幣，可以是從開始參與創造的一個項目，這個網站也是創造的過程之一，我們正在尋找共同創建地區的夥伴，無論你是策展人、専家、創業家、經理人、學者科學家、導演、投資人、網紅、藝術家、工程師、信徒或是留白的人，都非常歡迎。」

～岡山縣西粟倉村代幣經濟

日本岡山縣西粟倉村政府有95%的森林面積，人口約1500人，在「平成大合併」時，村落一直被討論是否應與周遭的地方政府合併，但最後選擇自立。2008年起積極推動地方活性化政策，包括林業「六次產業化」、支援移居者創業的「地方創業投資學校」。這樣小規模的地方政府，為了確保有新的優先投資財源，讓地方有永續的未來，因此西粟倉村將成為第一個決定發展地方創生首次代幣眾籌ICO（Initial Coin Offering）地方政府，希望創造出多樣性活絡地方經濟的手段，共同打造「最好的地方」。

由民間事業成立西粟倉村代幣經濟協會（一般社団法人西粟倉村トークンエコノミー協会），並等待日本修訂《支付服務法》（資金決済法）、以及 2018年4月成立的一般社團法人日本虛擬貨幣交易事業者協會（Japan Cryptocurrency Business Association）制定ICO相關自律規則後，才會開始營運。預計應用區塊鏈技術，發行投資者對價的虛擬貨幣Nishi Awakura Coin（以下稱NAC），讓對永續地方發展投資有興趣的人，購買代幣投資地方建設，代幣經濟（Token Economy），並給予NAC持有人投票權，合作創造虛擬貨幣經濟循環圈。

在這過程中，投資者會有漲跌的期待心理，當西粟倉村的投資都是用NAC貨幣，在開發當地的觀光且成功發展後，西粟倉村的特產或特有資源在市場上需求增高，但是契約上這個西粟倉村的資源只能用NAC幣買，此時外界的需求大於供給，於是NAC的價格就會上漲，形成投資代幣驅動建設發展的結果。這樣的做法中，最重要的就是NAC代幣一開始的價格要完全保密，也就得利用了區塊鏈下一代加密貨幣與去中心化應用。

若一開始的價格公開的話，發行商可能會因為代幣有利可圖而大量製造，最後變成通貨膨脹，甚至廢幣。

烏龍派出所漫畫有一集談到商店街發行商品券的故事，一張商品券要用三小時的勞務換取，持商品券可以買到當地特有市價10,000元的產品，但是會有不想付出勞務的人，於是直接用12,000元跟他買一張商品券，發行商賣出券後。發現商品券的價值其實是比當時預設的10,000元還要高2,000元，就變成是所謂的有利可圖，接著當大量發行之後商品券的價值跌落到9000，於是連最初產品的成本都付不起，最後只好將商品券作廢。因此，控制的方法就是控制源頭的數量跟成本，這樣價格才可以正常的浮動。

除了地方創生ICO應用外，現在日本也有區塊鏈公司成立一般財團法人日本地方創生ICO支援機構（The Japan Regional Revitalization ICO Support System、JARICOS），讓投資地方政府符合聯合國永續發展目標（SDGs）的項目，實踐可評價的經濟社會，如同《日本再興戰略》一書中，落和洋一提出地方政府透過施行地方ICO，脫離中央集權，並積極展開自主金融投資行為。

在台灣我們也看到竹山正在進行發行社會代幣「光幣」的計畫，預計串起地方經濟、文化、環境生態圈，實踐「社會價值幣值化」，未來進而將經驗分享給其他鄉鎮，讓每個偏鄉都能找到自己的價值。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航