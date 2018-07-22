騎機車出車禍時，保護自己的五大關鍵

文：MOTO7 NEWS

俗話說行車走馬三分險，當意外不幸發生時，該如何保護自己是一項重要課題，但對於很多人來說，多半還只停留在如何避免意外發生，而鮮少有人思考當意外發生當下我們該如何處理危機，這回Moto7就來告訴大家意外發生當下，保護自己的五大關鍵，讓各位騎士在面對危險時更能有效地保護自己。

人車分離降低傷害

保護頭部最重要

並避免二次事故

確認受傷部位

求救／求援

1. 人車分離降低傷害

很多時候意外所造成的傷害，往往不是發生事故的瞬間，而是在摔車後因為未與車輛確實分離而導致！由於在摔車當下，人與車輛仍擁有其慣性，都會滑行一段距離，這時若是未與車輛確實分離，則有可能會被車輛拖行，甚至與車輛一同滑進水溝、撞上山壁、甚至跌落山谷等等引發更嚴重的傷害。因此呼籲各位騎士，在摔車時應盡早與車輛分離，千萬不要試圖去保護愛車，或是抓著車不放，以保護自已為優先，才能夠將傷害降至最低。

2. 保護頭部最重要

當人車分離後，緊接著就是要保護自己的身體，當然這其中頭部尤為重要，這也是為什麼法規規定騎車一定要戴安全帽的原因，畢竟頭部是人類最重要的器官，如果受損容易衍生非常嚴重的後遺症，而且頭部受到衝擊死亡的機率也相對提高許多，一頂好的全罩安全帽能夠提供能優良的保護效果，而其他部位的人身部品也能夠減緩摔車時所受到的傷害。

3. 注意並避免二次事故

有時候重大事故並不是發生在摔車的當下，而是在摔車後的「二次事故」，也就是當事故發生之後，人難免會有驚慌失措的反應，通常在這狀況下我們的思緒與判斷無法與平時一樣冷靜，在這慌張時刻就很容易有二次事故的狀況發生！所以當我們發生意外時，起身後應冷靜面對當下狀況，同時將自己移往安全處，避免後車追撞等，若是無法移動身體，則可以請旁人協助指揮交通，以免後車閃避不及，造成二次意外的發生。

4. 確認受傷部位

在確認自己處於安全的位置後，我們應立即檢查自己受傷的部位，外傷部分若傷口較大應按壓止血，另外則是內傷，包含扭傷或是骨折等，若發現四肢異常疼痛無法移動，切勿再強制施加壓力，避免二次傷害，而大家常忽略的頸部也是重點之一，只要覺得情況不適都應停止動作，待專業醫療人員到場救治。

5. 求救／求援

事故發生後，許多騎士都認為自己與車輛都沒有太大的問題，因此便會想牽起車輛繼續騎乘，不過即便是非常慢速的轉倒事故，也有可能造成嚴重的後遺症。雖然在前一項有確認受傷部位的步驟，不過像是輕微的骨折（骨裂）或是腦震盪等的傷勢無法依據外觀來判別，應該打119交由專業的醫療人員來做檢查。另外打110與警方聯絡也是重要的一環，尤其是兩肇事故，一定要請警方到場做紀錄，確保雙方權益，避免事後求償有所爭議。

摩托車所擁有的高機動性及高便利性讓許多騎士愛不釋手，但面對這些無法預期的事故，透過這篇文章，讓大家從避免意外發生的防範心態，到事故發生的危機處理有著全面性的通盤考量，無疑是希望每位騎士都能在盡情地享受二輪所帶來的美好樂趣之餘，更能懂得如何保護自己，畢竟有著最好的準備、最壞的打算，在騎車這條路上常能夠騎的更長更久！

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航