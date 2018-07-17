史嘉蕾喬韓森為何辭演新片？重點不是「跨性別角色該由跨性別演員演」

美國女性演員史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）原本計畫演出新片《Rub & Tug》，並在其中扮演美國1970年代的傳奇跨性別人士「丹堤特斯吉爾」（Dante Tex Gill），但性別團體抗議，認為不該由「非跨性別演員扮演跨性別者」，原本極力爭取的喬韓森，在13日發布聲明決定辭演新角色，但讓她辭演的原因，不只是「跨性別角色該由跨性別演員主演」，而是讓不同特性的演員，都能在好萊塢電影中「被看見」。

導演魯伯特桑德司（Rupert Sanders）將拍攝新片《Rub & Tug》，片中講述活躍於1970至1980年代美國的色情大亨「丹堤特斯吉爾」的一生，他出生時的生理性別是女性，但他認同自己是男性，並以男性身份闖蕩世間。戲中吉爾的角色預計由美國知名女性演員史嘉蕾喬韓森擔綱，這樣的安排卻引發跨性別運動者、女性主義者抗議。

《路透社》報導，英國跨性別運動者朱諾羅奇（Juno Roche）表示，這就像讓一個白人男演員扮演一個黑人，絕對會引發大眾憤怒。

倡導女性權利的英國工黨官員、跨性別運動者馬迪根（Lily Madigan）説：「在演藝圈，排斥跨性別是很常見的現象，而且如果沒有任何壓力，很難改變這樣的情況。希望這次的活動能激發演藝界接受更多元的演員身份。」此外，美國非營利組織同志媒體獎（GLAAD）也對此表示抗議。

《上報》報導，一開始，喬韓森堅持自己有能力扮演好吉爾的角色，並以傑弗里塔伯（Jeffrey Tambor）、傑瑞德雷托（Jared Leto）和費莉希蒂霍夫曼（Felicity Huffman）等著名飾演跨性別角色的演員，來捍衛自己的演出正當性。

《中央社》報導，但是13日，喬韓森透過美國LGBT雜誌網站「Out.com」發表的聲明，表示將辭謝演出吉爾的機會。聲明表示：「我們對跨性別人士的認知持續在進步，從我第一次聲明表示我將演出的這個角色以來，我從跨性別族群身上學到許多，也才發現我原先的想法不夠敏銳。」

「根據GLAAD的說法，LGBTQ+的角色在2017年比上一年下降了40%，前幾年，在大型電影公司發布的新片中，甚至找不到任何有代表性的跨性別角色。雖然我很想爭取演出吉爾的機會，我理解為什麼許多人認為他（吉爾）應該由一名跨性別者演出，我很感謝這次的事件，儘管爭議不斷，但也引起許多人對於對於電影多元性和詮釋的深入討論。我相信所有藝術家都應該擁有平等、公平的機會。」

這次選角事件剛引起爭議時，就有不少台灣網友聲援喬韓森説，「跨性別就該由跨性別來演，那看什麼演技？」「演超人是不是也要找‎氪星人來試鏡？」「去哪裡找哈比人？」

影評人孫永桔在粉絲專頁《打包票》上發文解釋，抗議重點從來不是「跨性別角色就該由跨性別演員主演」，而是「跨性別，或各種出櫃的性別少數演員，能否在好萊塢獲得更公平的演出際遇？」

孫永桔舉出兩個例子，80年代初期，以電影《同窗之愛》中同性戀角色走紅的英國男演員魯伯特艾瑞特（Rupert Everett）在80年代晚期出櫃後，聲勢跌到谷底，直到1997年接了同志角色，他的聲勢才稍微反彈。而2015年開播的美劇《超感8人組》中，有個飾演陽剛角色的墨西哥演員利托（Lito Rodriguez），在被爆出同性戀身份後，不但新戲票房慘跌，甚至一度被公司冷凍。

孫永桔説，「當一個異性戀演員，精湛傳神演出了性少數角色後，往往獲得世人讚許，反之，一個同性戀演員卻連挑戰異性戀角色的機會都如此渺茫。」

孫永桔提到，2017年初奧斯卡頒獎典禮上，新科影后法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）致詞時，提到「包容條款」（Inclusion Rider），就是呼籲好萊塢能在每部電影中，更貼近呈現真實世界的組成樣貌，無論種族、性別、性傾向，甚至是身障者等更多元的角色，都能在電影中現身。

《上報》報導，目前喬韓森的經紀人目前尚未回覆，計畫製作電影的「New Regency」公司發言人則表示，無法確定該電影未來的發展。

而這也並非喬韓森第一次因為身份與戲中角色不符引起爭議。2017年，由日本動慢改編而成的電影《攻殼機動隊》上映，同樣由桑德司執導、喬韓森主演，但那時，喬韓森就因為以白人身份飾演亞洲角色，引發討論。

根據《端傳媒》及《上報》報導，這次這次電影《Rub & Tug》中的主角吉爾，是活躍於1970～1980年的美國傳奇人物。他原本經營冷凍食品店，為了替重病的母親籌措醫療費，才投身黑道。他曾在美國賓州匹茲堡經營多家色情按摩院，並與黑幫大老喬治李（George Lee）交往甚密，更在喬治李死後繼承了他龐大的色情帝國產業。1984年，吉爾被控逃漏稅，最後遭判刑13年，服刑了七年後，於2003年去世，享壽72歲。

吉爾在最保守的年代也公開出櫃，並和愛人在夏威夷結婚。他愛穿西裝，總是以男裝示人，並要求大家稱他為「吉爾先生」（Mr. Gill）。根據訃聞，他生前進行了初步的變性手術（或稱「性別承認手術」）。

匹茲堡媒體曾這麼描述吉爾，「在他身上，我們看到了1980年代位處高端的雙性別人的完美象徵。她體現了自麥可傑克森（Michael Jackson）以降就未見過的商業悟性、性別混融及對時尚的獨到眼光。」

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核稿編輯：羊正鈺