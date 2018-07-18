台北故宮是「台灣」還是「北京」的故宮？新院長「故宮台灣化」說法引發熱議

新上任的故宮院長陳其南，剛上任就拋出的「故宮台灣化」說法，引發熱議。有人認為陳其南「拒絕承認台北故宮」、「心胸狹隘」，但也有人認為，「台灣化」不等於「去中國化」，應給陳其南時間釐清論述。

故宮前天（16日）上午舉行卸新任院長交接，卸任院長林正儀交接給新任院長陳其南，副院長李靜慧、黃永泰則繼續留任故宮。陳其南與媒體茶敘時，在記者會上提出「故宮台灣化」的口號，認為要重新賦予故宮文物的意義，讓故宮典藏文物和台灣文化產生連結，故宮成為「台灣人的故宮」。

《典藏藝術網》報導，陳其南在記者會上回溯故宮幾經波折播遷，最終落腳台北外雙溪的院史，表示故宮庋藏宋、元、明、清四朝宮廷收藏，遊客往往從故宮展品追索懷想的，是古典的中國意象，因此故宮內在仍繫於北京：「它始終就停留在一個關係裡，它永遠不會變成台灣的故宮。」期許未來能自這類溯源思考解套，有朝一日成為台灣人的故宮。

陳其南表示：「博物館不是只有在做文化產業，一個7-11的消費者，或是純粹在做美學欣賞，是塑造一個人的人格，一個人的世界觀……我們現在當然就比較不會像民族主義者，你要認同中國或你要認同台灣，其實我們現在主要是，要讓大家變成一個人格成長很健全的機制，就是說要學會欣賞古文明。」他表示，未來要如何重新賦予文物意義，讓參觀者去decoding（解碼）他的理解，將是一個「心靈工程」，也是北部故宮的主體意義。

陳其南說，故宮文物並非掠奪而來，即使參觀者不能透過故宮的文物認識台灣這塊土地，但「對古文明的重視，跟國家的意識無關。」提及故宮收藏中國精華文物的意義，陳其南說：「我們是像那個英國人或像德國人一樣，我們在替我們的後代、替我們的全世界，去保留這個世界的古文明，它是世界人民一個共同的資產。」而因為歷史轉折，變成是「台灣人的責任」。

《中央社》報導，過去是陳其南學生的故宮副院長李靜慧也補充，所謂的「故宮台灣化」，以故宮鎮院之寶翠玉白菜為例，過去展示時只會著重在玉器雕琢的細緻，未來會希望研究員把歷史脈絡放在前面，從社會脈絡來解釋為何翠玉白菜會作為嫁妝？把展覽和社會情境緊密結合。

不過陳其南也提出一項看法，「大家會覺得故宮是北京故宮的分院」，陳其南表示，雖然在場記者大多否認有這種看法，認為陳其南的說法無統計根據，但陳其南說，「這個議題一定會引起爭議，但開放大家討論。」

台北故宮是「台灣」還是「北京」的故宮？

而陳其南此言一出，立刻引發各派人士議論。

《聯合報》報導，故宮前副院長莊嚴之子、攝影家莊靈，當年跟著故宮國寶一起來台，他說「我是跟著故宮文物一起長大的」。莊靈說，故宮文物和他一樣，來台灣這塊土地已有70年，「早已在台灣生根」，故宮新院長卻要「劃清界線」，拒絕承認故宮是「台灣的故宮」，顯示他「心胸狹隘」。

莊靈指出，早在秦孝儀當故宮院長時，已在故宮畫出專門區域收藏台灣現當代藝術，「怎麼能說故宮跟台灣沒有連結？」而故宮典藏的都是中華文明的精華，如古代書畫家顏真卿、馬遠等人的作品，「怎麼『台灣化』？」

民進黨新潮流系元老林濁水昨（17）日也在臉書表示，故宮吸引人的地方正是「不本土化」，台北故宮和北京故宮一樣都是遊客了解中國歷史的一部分。

林濁水進一步表示，如果不把典藏送回中國，然後說直接這些文物就是台灣化、本土化，豈不是說台灣就是中國、本土就中原？而且既然是本土，為什麼還叫故宮？台灣什麼時候有了一個本土皇帝蓋了皇宮，有了取菁用宏的皇室典藏？本土是故宮，故宮成本土，這不會太「兩邊一國」嗎？

不過，國立歷史博物館館長廖新田認為，「台灣化」原是文化語言，但在台灣社會卻常以政治語言解讀。廖新田指出，在藍綠對立的社會氛圍下，關於「台灣化」的論述往往遭簡化，和「去中國化」畫上等號；兩者其實並不相等，陳其南的「故宮台灣化」，可能只是希望讓台北故宮更「接地氣」、更融入台灣文化與生活。

廖新田並說，要清楚論述「故宮台灣化」，「一本書都不夠」，陳其南很難在短時間向大眾說清楚，希望大家給他一點時間，讓他用行動「具體落實」、釐清疑慮。

《自由時報》報導，有著人類學背景的陳其南，在1976年就提出清代台灣漢人移民社會的「土著化」理論，並將這個概念帶入故宮的未來定位，指原來一般人以為故宮與故宮文物，是從北京故宮「飛」到台灣棲居；「飛地土著化」即是從做為一個「飛地」的故宮，如何成為台灣南島原住民的故宮，到台灣人認為「這是我們的故宮」。

國立故宮博物院前身是北京紫禁城外廷的古物陳列所，1925年紫禁城內廷另外組織了故宮博物院，後來因第二次中日戰爭爆發，輾轉遷移至南京和四川等地。1948年隨著國民政府遷台，故宮於1965年11月12日重新在台北開幕。目前典藏近70萬件冊的藝術品和文物，大部分是原先國立北平故宮博物院、國立中央博物院籌備處和國立北平圖書館等機構所藏，另有部分是編列預算購置，接收自第二次世界大戰結束日本歸還文物，以及透過各界捐贈和徵集而來。 展廳內是按照文物類別以編年方式系統性地陳設4,000餘件展品，器物類展件相隔半年至2年輪換一次，書畫和圖書文獻類展件則每3個月定期更換。

故宮南院拚人氣，除了免門票、還要新增「琉球」、「葡萄牙」新館

除了台北故宮的新定位，針對日前與BOT廠商終止契約的故宮南院，陳其南表示，未來將延續「亞洲博物館」定位，他以學者角度，提出以台灣作為「東亞地中海文明中心」的概念，將以「博物館群」概念重新規劃亞洲文化園區，興建如琉球館、葡萄牙館等新館，再加上原定的「國寶文物修復展示館」，目標就是讓民眾一天一整天看不完，必須要看兩天，才看得完，「這樣你才能夠把人家留下來住。」陳其南說。

被問到如何避免故宮南院成為「蚊子館」？陳其南表示，他認為短期策略是 「不收門票」，但這只是他個人的提議，還必須跟財政部、故宮團隊和地方討論。 他指出，收門票應分階段，此一階段的故宮南院缺乏吸引遊客的能量，不應收門票。

陳其南表示，未來將延續執行前任院長林正儀任內通過的「新故宮計畫」，包括了「故宮北部院區整（擴）建計畫」、「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」及「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」，預期於113年建設完成後，將創造南北院參觀人數達到800萬人次、門票與文創收入分別成長新台幣3.8億及5.6億元、故宮國際及國內參觀者消費產值增至1347億元。

根據官方統計結果，國立故宮博物院北部院區106年度的參觀人數共443.6萬人；南部院區則不到北院的半數，一年僅99.2萬人參觀，其中3到12月的單月參觀人數更不到10萬人。

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核稿編輯：楊士範