【圖輯】美國艦隊的海上霸權夢：第七艦隊只是其中一塊拼圖

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美國海軍太平洋艦隊證實，在7月7日與8日共有兩艘驅逐艦從南向北通過台灣海峽，並稱台灣海峽是「國際海域」，且美軍艦隊穿越台灣海峽也已行之有年。說到這支美國海軍實力最強的太平洋艦隊，其下轄有兩大艦隊，一個是防衛中部與東部太平洋的第三艦隊，另一個則是防守西太平洋與印度洋、台灣人最熟悉的第七艦隊。

除此之外，近期關於美國海軍艦隊編制的最重大消息，就是7月1日重建已裁撤掉的第二艦隊。這支在2011年結束任務的艦隊，今（2018）年以俄羅斯威脅升溫為由，重新佈署在北大西洋。

到底美國在全球有多少的編號艦隊？這些艦隊的防務範圍有多大？雖美國艦隊防守區域僅有一個概略的輪廓，並無準確的經緯度切割，但從這些編號艦隊的發展歷史，可看見近代國際政治走向的三階段軌跡，以及美國在全球戰略布局的邏輯。

第一階段：二戰後的調整與不穩定（1945-1947）

二戰期間，美國為因應大西洋與太平洋戰場，陸續成立七支艦隊投入戰爭，分別是第三、四、五、七、八、十與十二艦隊，另有戰後成立的第一艦隊。

第三艦隊基地是珍珠港，是美國二戰期間在中太平洋、阿拉斯加和北極對抗日軍的主力；1945年10月，二戰結束後即解散，防務由成立於二戰後1946年的第一艦隊承接，主要是防守東太平洋與美國西岸。

另一支也在太平洋的是第五艦隊，主要是協助第三艦隊防務，所以也在1947年二戰後解散，工作由第一艦隊接手。

而與台灣淵源最深的第七艦隊，二戰期間在澳洲的布里斯本成立，負責美軍在西太平洋的海上軍事行動，參與過韓戰、越戰、波灣戰爭與台海危機。1950年韓戰爆發，美國總統杜魯門（Harry S. Truman）命第七艦隊協防台灣；1996年台海飛彈危機，正值台灣首度總統直選，柯林頓（Bill Clinton）亦派遣第七艦隊進駐台灣海峽。

至於大西洋一側，成立於1943年的第八、十二艦隊是歐洲海域的兩大主力艦隊，1945年第八艦隊解散後，其防區地中海、非洲西北部海域整併入第十二艦隊。一年後，第八艦隊重新設置，卻換成第十二艦隊解散，其防務改由美國艦隊司令部的大西洋艦隊與駐地中海美軍分擔；而這批地中海美軍，後來更名為「第六任務艦隊」（Sixth Task Fleet），就是日後新成立的第六艦隊前身。

而第四艦隊的負責區域則包括南大西洋、中南美洲沿岸與東南部太平洋，旨在防止美國遭受軸心國攻擊。

最為特別的第十艦隊成立於1943年，與其他艦隊不同，並沒有實際的防守海域，其在二戰時設立目的是反潛艦作戰的協調與指揮單位，二戰結束後即解散。

1943 ►第三、四、七、八、十、十二艦隊成立 1944 ►第五艦隊成立 1945 ►二戰結束，第三、八、十艦隊解散 1946 ►第八艦隊重啟、第十二艦隊解散 1947 ►第五艦隊解散，第八艦隊更名「第二任務艦隊」

第二階段：冷戰布局與波灣戰爭（1950-2000）

相較於二戰結束後的一段變動期，1950年開始美國海軍艦隊的布局明確許多，就是以防堵蘇聯為核心考量；在美蘇冷戰局面沒有太大改變的情況下，各艦隊編制進入一段很長的穩定期。

1946年恢復設置第八艦隊，但隔年又隨即重新編組，將第八艦隊改為「第二任務艦隊」（Second Task Fleet），1950年再升格成第二艦隊，並將防區從地中海拉到大西洋，同時裁撤南美洲的第四艦隊，幾乎整個大西洋防務都由第二艦隊接手。

雖原本鎮守地中海的第八艦隊被調走，但為了防堵蘇聯與穩定東南歐局勢，美國繼續在地中海佈署海軍艦隊，於1950年把解散第十二艦隊後留在地中海的美軍重新組織成第六艦隊，並重點防守地中海，與第二艦隊都同為協助北約防務的海軍艦隊。

1973年，美國海軍太平洋艦隊進行組織重整，原先防守太平洋東部、北冰洋的第一艦隊更名為第三艦隊。第三艦隊雖重新出現，但自此第一艦隊之名消失在美國海軍編制中。

1990年爆發波灣戰爭，美國在阿拉伯半島附近的海軍編制不足，由駐守西太平洋的第七艦隊臨時協防波灣地區，也讓美國意識到有必要在此區設立新的艦隊。1995年7月，美國將停用48年的第五艦隊之名重新復活，但防守範圍已不再是中太平洋，而是波斯灣、紅海與阿拉伯海一帶，隸屬於美國「聯合作戰司令部」之一的中央司令部。

隨著冷戰的結束， 1999年歐洲、非洲西部海岸的防務，從美國大西洋司令部（USACOM）轉移到第六艦隊所屬的歐洲司令部（USNAVEUR），代表第六艦隊的防務範圍也將出現調整。2000年10月1日起，第六艦隊擴大防守範圍到歐洲沿岸、南大西洋的非洲沿海地區，分擔第二艦隊防務工作，同時也跨足非洲東岸，減輕第七艦隊防區壓力。

1950 ►第四艦隊解散、第二任務艦隊升格為第二艦隊、第六艦隊成立 1973 ►美軍太平洋艦隊重整，第一艦隊更名為第三艦隊 1995 ►第五艦隊重啟，但防守範圍從中太平洋變成波斯灣海域 2000 ►第六艦隊防守範圍擴大，涵蓋歐洲沿岸、南大西洋的非洲沿海地區與非洲東岸

第三階段：科技戰與區域局勢動盪（2008-2018）

隨著全球科技與區域政局的變化，美國在近十年的海軍艦隊布局也受此影響，雖然整體編制變動不大，僅有第二、四、十艦隊的增減，但背後的原因都頗值得玩味。

2008年美國重新布局已裁撤的第四艦隊，防守範圍則是延續1950年裁撤前的中南美洲。拉丁美洲是美國後院，但不斷出現反美的左翼民選政府，根據美國五角大廈的官方說法，是要讓第四艦隊打特種戰、緝毒、人道救援。但軍事專家分析，真正的目的恐怕是給委內瑞拉為首的左傾國家政府「製造麻煩」，因此引發南美國家的諸多不滿。除此之外，美國也有防堵中國勢力伸入這些左翼政權之意。

不僅如此，美國還在2010年1月恢復了二戰後被裁撤的第十艦隊編制。第十艦隊在二戰時的任務是指揮反潛艦作戰，此次恢復設置，主要目的是因應「網路戰」，基地設在馬里蘭州的米德營區。

而在2008年第四艦隊重新成立時，原本負責大西洋防務的第二艦隊，負責區域縮小至墨西哥灣、美國大西洋沿岸。2011年，美國在大西洋方面的防守壓力減低，並想減少經費支出，決定裁撤第二艦隊，北大西洋防務轉由美國海軍艦隊司令部直接負責，未設編號艦隊。

第二艦隊裁撤後，大西洋局勢卻出現改變。先是中東、北非不穩局勢，加重了第五、六艦隊的戰備任務，加上2014年克里米亞危機後，俄國軍事威脅再起，美國海軍的壓力越來越大。2018年5月4日，美國海軍作戰部長理察森（John M. Richardson）宣布，由於北約和俄羅斯局勢緊張，將重建第二艦隊，7月1日正式掛牌上路。

2008 ►第四艦隊重啟 2010 ►第十艦隊重啟，任務是網路科技作戰，基地設在馬里蘭州的米德營區 2011 ►第二艦隊解散，北大西洋防務由美國海軍艦隊司令部直接負責 2018 ►第二艦隊重啟，原因是俄國軍事威脅升溫

戰後艦隊布局，都是為了美國霸權

從二戰至今，美國海軍艦隊變動頻仍，雖在戰後有很長一段穩定期，但原因是冷戰美蘇對峙之下的軍事恐怖平衡，未有太大變動。蘇聯解體後，美國艦隊又進入另一次調整期，成為今日的樣貌有三點特徵。

首先是亞太防務越來越吃重，目前服役中的美國艦隊共有七支，扣除網戰的第十艦隊，總計有第三、五、七艦隊防守範圍在亞太地區，第六艦隊也有部分防區在印度洋西側，可見亞太已成美國海軍的重要防務核心。

再者，美國在美洲的控制力道也有逐步強化趨勢，2008年後重設第四艦隊增加對拉美的監控，此次第二艦隊重設，不僅能協防北約，又可前後牽制俄國與拉美，等於讓美國在大西洋的調度有更多籌碼。

最後，美國所有的艦隊編號，沒有一定的關聯性或邏輯，且艦隊幾乎是「被動」編制，如北約在1949年成立，協防的第二、六艦隊則是在1950年重整後編制；1990年爆發波灣戰爭，1995年負責波灣海域的第五艦隊才成立；委內瑞拉反美急先鋒查維茲（Hugo Chávez）在1999年當選總統、2007年第三度連任，玻利維亞左翼總統莫拉萊斯（Evo Morales）2006年當選，但美國的第四艦隊卻到2008年才重設。

以上例子，雖然不是美國艦隊設置的全面原因，但相較於二戰時的主動布局，美國二戰後的艦隊分布，確實有轉向被動的「防禦」性質。但無論如何，美軍艦隊勢力遍布全球，最終的目標仍是維持美國在全球各地的話語權和影響力。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航