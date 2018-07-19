我在英國那段「聾子」生活：如何利用PQCVS五步驟練好英文聽力？

文：Vicky Hsu

本篇文章適合讀者：

曾經有英文聽力創傷人士 喜歡看英文影集，但關掉字幕，嚴重覺得智商降低者 聽到英文，人生突然變成默劇

英國那段聾子生活

在講如何訓練英文聽力前，讓我想起在英國唸書生活那段時間，還記得開學第一天，我們就拿到分組名單。

組員就積極要開始討論接下來報告內容，殷切想要更加認識彼此，well plan接下來所有行程。

但我內心只murmur死定了「就只有我ㄧ個亞洲人」，大家講話又這麼快、這麼多種口音，根本是想要考我聽力。

一坐下來，大家便很熱絡的開始介紹起自己、為什麼要來這邊、做過什麼工作、想要選什麼課blablabla，發現我都不發一語，但基於展現友善一面，他們開始朝向我問問題。

但不管問什麼問題，我總是無限傻笑和say sorry what did you say？他們便很尷尬地結束話題、轉身離去。

他們放棄交流，因為發現與我無法溝通！

想起被問完問題後，as a totally English deaf，只能回答"Yeah ~"附帶尷尬笑容，他們瞬間變臉轉頭的那一幕，還說she cannot speak English，真心覺得 everything sucks，但我更擔心到底能不能順利畢業。

I can speak English but just dont understand what you are talking.

考過了英文檢定，其實不見得英文會變超好、超流利，其實背一下、多做幾次測驗就，可以ㄍㄧㄥ還可以成績；但遇到外國人，和他們飛快講話速度、以及各式各樣的花式口音，最終只能燦爛陪笑。

如何改善英文聽力——PQCVS五步驟

為了解決英文聽力障礙這個部分，讓自己能順利拿到英國學位、得到組員的認同，我自己建立一個學習途徑PQCVS

Prediction ：確立明確目標

Question ：提出問題，將面臨的挑戰問題化

Compare：找尋厲害的人比較之間學習差異，透過上一步問題，精準解答

Visual ：透過模仿、學習他人，建立適合且可以執行的學習策略

Summary ：設立評估機制，來嚴格檢視1–3個月的學習狀況

PQCVS個人經驗分享

Prediction：設立明確目標 & Question : 困難問題化

在建立清楚目標之後，必須清楚知道自己的問題所以在，是因為單字量不夠、還是因為口音上不熟悉抑或是自己對於單字發音慨念不正確，再將面臨挑戰問題化，如：

哪個主題單字量不夠，導致今天在對談上面出現問題？如：商業性、環保議題、政治議題等

花式腔調理解有難度，如：英國、法國、還有印度腔？

如何自我檢驗單字發音問題？不懂連音規則？

Compare：比較比對者差異 & Visual：制定學習策略

有了明確問題之後，開始找尋解決方法了，但個人經驗找更厲害學習跟模仿是最快速地學習方式，透過上面列舉問題，可以清楚詢問朋友經驗，在比較之間學習差異，能更清楚自己學習盲點。

學習對象

我就是透過看Ted.com和YouTube影片的演講者，每個影片我都從中文一遍、英文字幕兩遍、到無字幕兩遍。還有copy外國人的口音等。

看影片五遍目的：輕鬆背單字，不會一知半解

先瞭解意思，用最熟悉語言了解影片內容，透過中文殘留印象mapping英文單字，來理解這英文單字要表達意思，ㄧ邊做筆記，最後兩遍無字幕是用來檢驗，聽懂幾成，專注在聽力，同一時間寫下summary。

語調和口音差異

選定不同國家腔調演講者，來進行測驗，慢慢摸索出他們的發音方式，其實發音方法可以源自於他們文化、母語發音規則。

例如法文的字首H通常不發音，但英文要發ㄏ，不知道為什麼，法國人對這個音有障礙，所以Hand聽起來像And，還有在法文結尾S不發音，Louis 聽起來是Loui等等。

當然如果找不到人，我當初還有另外一個方法，就是不斷Google，透過問題找答案，所以就讓我找到了抓到關鍵實詞（content words）技巧，將能更省力聽懂外國人在說什麼鬼話。

什麼是句子關鍵字？

Photo Credit: 本文作者提供 Content & Function Words

實詞（Content Words）& 虛詞（Function Words）定義

實詞本身有著重要的意義，例如﹕mother（母親）、forget（忘記）、today（今天），等，而虛詞通常在整個句子中意義並不重要，甚至根本沒有意義可言，而只是扮演著文法的角色，以使整句合文法，例如﹕the, of, will等。

而在句子中，我們可以發現實詞通常需要重讀（Stressed），而虛詞則輕讀（Unstressed）。

實詞通常須重讀（Stressed）包括﹕

名詞（Nouns） 動詞（Verbs） 形容詞（Adjectives） 副詞（Adverbs） 指示形容詞（Demonstratives） 疑問詞（Interrogatives ）

虛詞通常輕讀（Unstressed）包括﹕

冠詞（Articles） 介詞（Prepositions） 人稱代名詞（Personal Pronouns） 所有格（Possessive Adjectives） 關係代名詞（Relatives） 連結詞（Conjunctions） one為避免重覆而代替名詞來用時，如the red dress and the blue one，其中one即代替dress，此時one需輕讀。 be動詞和助動詞

通常在這些字彙上面，講者都會發得比較清楚、慢、且語氣上面更加強調，不信你聽！

可以試著寫下前五句，你所聽到關鍵字，再與我下面的關鍵字做匹配。看看這些字是不是都比較清楚、慢且強調，而且基本上都是ㄧ個句子的主要重點！

Photo Credit: 本文作者提供 The surprising of original thinkers : content words.

如果你覺得還練習不夠，以下連結，可以幫助你練習抓實詞和虛詞。多加練習我相信在不遠的未來，你的英文聽力將會嚇嚇叫！

每天五個步驟，精準練好英文

最後一部分，要介紹大家都很熟悉的Shadowing，當你發出正確音來；基本上，下次在聽到這個單字就會比較語感和共鳴了！

我非常推薦VoiceTube平臺，提供相當多有用功能，可以挑選自己喜歡主題、還有自我英文學習紀錄、錄音等等。

所以如何利用VoiceTube app錄製自己的英文發音，我簡單做了一張如何使用app的roadmap，提供給大家參考。

Photo Credit: 本文作者提供 How to do daily shadowing roadmap.

每天五R：

Repeat ：不斷回放句子，找出斷句地方、Content words Re-echo：嘗試念順句子 Record ：開始錄製 Review ：檢視發音，比較講者與自己發音差異 Record again ：重新錄製

總結

PQCVS學習法

Prediction ：確立明確目標

Question ：提出問題，將面臨的挑戰問題化

Compare：找尋厲害的人比較之間學習差異，透過上一步問題，精準解答

Visual ：透過模仿、學習他人，建立適合且可以執行的學習策略

Summary ：設立評估機制，來嚴格檢視1–3個月的學習狀況

實詞（Content Words）& 虛詞（Function Words）定義

Content words ：實詞本身有著重要的意義

Function words：在整個句子中意義並不重要

每天五個步驟，利用VoiceTube每天精準練好英文

Repeat ：不斷回放句子，找出斷句地方、Content words

Re-echo：嘗試念順句子

Record ：開始錄製

Review ：檢視發音，比較講者與自己發音差異

Record again ：重新錄製

想要學好英文，沒有妙技讓你一夜成功，是需要時間累積和透過自我省視，找出更好的訓練方式或策略。預祝大家都可以透過這些方法，可以找到更適合自己，增進英文能力的方法。

原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航