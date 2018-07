我在英國那段「聾子」生活：如何利用PQCVS五步驟練好英文聽力？

文:Vicky Hsu

本篇文章適合讀者:

曾經有英文聽力創傷人士 喜歡看英文影集,但關掉字幕,嚴重覺得智商降低者 聽到英文,人生突然變成默劇

英國那段聾子生活

在講如何訓練英文聽力前,讓我想起在英國唸書生活那段時間,還記得開學第一天,我們就拿到分組名單。

組員就積極要開始討論接下來報告內容,殷切想要更加認識彼此,well plan接下來所有行程。

但我內心只murmur死定了「就只有我ㄧ個亞洲人」,大家講話又這麼快、這麼多種口音,根本是想要考我聽力。

一坐下來,大家便很熱絡的開始介紹起自己、為什麼要來這邊、做過什麼工作、想要選什麼課blablabla,發現我都不發一語,但基於展現友善一面,他們開始朝向我問問題。

但不管問什麼問題,我總是無限傻笑和say sorry what did you say?他們便很尷尬地結束話題、轉身離去。

他們放棄交流,因為發現與我無法溝通!

想起被問完問題後,as a totally English deaf,只能回答"Yeah ~"附帶尷尬笑容,他們瞬間變臉轉頭的那一幕,還說she cannot speak English,真心覺得 everything sucks,但我更擔心到底能不能順利畢業。

I can speak English but just dont understand what you are talking.

考過了英文檢定,其實不見得英文會變超好、超流利,其實背一下、多做幾次測驗就,可以ㄍㄧㄥ還可以成績;但遇到外國人,和他們飛快講話速度、以及各式各樣的花式口音,最終只能燦爛陪笑。

如何改善英文聽力——PQCVS五步驟

為了解決英文聽力障礙這個部分,讓自己能順利拿到英國學位、得到組員的認同,我自己建立一個學習途徑PQCVS

Prediction :確立明確目標

Question :提出問題,將面臨的挑戰問題化

Compare:找尋厲害的人比較之間學習差異,透過上一步問題,精準解答

Visual :透過模仿、學習他人,建立適合且可以執行的學習策略

Summary :設立評估機制,來嚴格檢視1–3個月的學習狀況

PQCVS個人經驗分享

Prediction:設立明確目標 & Question : 困難問題化

在建立清楚目標之後,必須清楚知道自己的問題所以在,是因為單字量不夠、還是因為口音上不熟悉抑或是自己對於單字發音慨念不正確,再將面臨挑戰問題化,如:

哪個主題單字量不夠,導致今天在對談上面出現問題?如:商業性、環保議題、政治議題等

花式腔調理解有難度,如:英國、法國、還有印度腔?

如何自我檢驗單字發音問題?不懂連音規則?

Compare:比較比對者差異 & Visual:制定學習策略

有了明確問題之後,開始找尋解決方法了,但個人經驗找更厲害學習跟模仿是最快速地學習方式,透過上面列舉問題,可以清楚詢問朋友經驗,在比較之間學習差異,能更清楚自己學習盲點。

學習對象

我就是透過看Ted.com和YouTube影片的演講者,每個影片我都從中文一遍、英文字幕兩遍、到無字幕兩遍。還有copy外國人的口音等。

看影片五遍目的:輕鬆背單字,不會一知半解

先瞭解意思,用最熟悉語言了解影片內容,透過中文殘留印象mapping英文單字,來理解這英文單字要表達意思,ㄧ邊做筆記,最後兩遍無字幕是用來檢驗,聽懂幾成,專注在聽力,同一時間寫下summary。

語調和口音差異

選定不同國家腔調演講者,來進行測驗,慢慢摸索出他們的發音方式,其實發音方法可以源自於他們文化、母語發音規則。

例如法文的字首H通常不發音,但英文要發ㄏ,不知道為什麼,法國人對這個音有障礙,所以Hand聽起來像And,還有在法文結尾S不發音,Louis 聽起來是Loui等等。

當然如果找不到人,我當初還有另外一個方法,就是不斷Google,透過問題找答案,所以就讓我找到了抓到關鍵實詞(content words)技巧,將能更省力聽懂外國人在說什麼鬼話。

什麼是句子關鍵字?

Photo Credit: 本文作者提供 Content & Function Words

實詞(Content Words)& 虛詞(Function Words)定義

實詞本身有著重要的意義,例如﹕mother(母親)、forget(忘記)、today(今天),等,而虛詞通常在整個句子中意義並不重要,甚至根本沒有意義可言,而只是扮演著文法的角色,以使整句合文法,例如﹕the, of, will等。

而在句子中,我們可以發現實詞通常需要重讀(Stressed),而虛詞則輕讀(Unstressed)。

實詞通常須重讀(Stressed)包括﹕

名詞(Nouns) 動詞(Verbs) 形容詞(Adjectives) 副詞(Adverbs) 指示形容詞(Demonstratives) 疑問詞(Interrogatives )

虛詞通常輕讀(Unstressed)包括﹕

冠詞(Articles) 介詞(Prepositions) 人稱代名詞(Personal Pronouns) 所有格(Possessive Adjectives) 關係代名詞(Relatives) 連結詞(Conjunctions) one為避免重覆而代替名詞來用時,如the red dress and the blue one,其中one即代替dress,此時one需輕讀。 be動詞和助動詞

通常在這些字彙上面,講者都會發得比較清楚、慢、且語氣上面更加強調,不信你聽!

可以試著寫下前五句,你所聽到關鍵字,再與我下面的關鍵字做匹配。看看這些字是不是都比較清楚、慢且強調,而且基本上都是ㄧ個句子的主要重點!

Photo Credit: 本文作者提供 The surprising of original thinkers : content words.

如果你覺得還練習不夠,以下連結,可以幫助你練習抓實詞和虛詞。多加練習我相信在不遠的未來,你的英文聽力將會嚇嚇叫!

每天五個步驟,精準練好英文

最後一部分,要介紹大家都很熟悉的Shadowing,當你發出正確音來;基本上,下次在聽到這個單字就會比較語感和共鳴了!

我非常推薦VoiceTube平臺,提供相當多有用功能,可以挑選自己喜歡主題、還有自我英文學習紀錄、錄音等等。

所以如何利用VoiceTube app錄製自己的英文發音,我簡單做了一張如何使用app的roadmap,提供給大家參考。

Photo Credit: 本文作者提供 How to do daily shadowing roadmap.

每天五R:

Repeat :不斷回放句子,找出斷句地方、Content words Re-echo:嘗試念順句子 Record :開始錄製 Review :檢視發音,比較講者與自己發音差異 Record again :重新錄製

總結

PQCVS學習法

Prediction :確立明確目標

Question :提出問題,將面臨的挑戰問題化

Compare:找尋厲害的人比較之間學習差異,透過上一步問題,精準解答

Visual :透過模仿、學習他人,建立適合且可以執行的學習策略

Summary :設立評估機制,來嚴格檢視1–3個月的學習狀況

實詞(Content Words)& 虛詞(Function Words)定義

Content words :實詞本身有著重要的意義

Function words:在整個句子中意義並不重要

每天五個步驟,利用VoiceTube每天精準練好英文

Repeat :不斷回放句子,找出斷句地方、Content words

Re-echo:嘗試念順句子

Record :開始錄製

Review :檢視發音,比較講者與自己發音差異

Record again :重新錄製

想要學好英文,沒有妙技讓你一夜成功,是需要時間累積和透過自我省視,找出更好的訓練方式或策略。預祝大家都可以透過這些方法,可以找到更適合自己,增進英文能力的方法。

原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航