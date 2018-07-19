民族主義帶動的足球狂熱，能不能在台灣點燃？

世足賽期間，台灣能不能發展足球，又成了一個話題。雖然影響因素很多，其實足球的發展，很多時跟意識形態有關係。

足球是十九世紀興起的，源頭是英格蘭，當年是大英帝國的極盛期。原本是大學生之間的競技，不列顛島是「聯合王國」，由蘇格蘭、威爾斯、英格蘭、愛爾蘭組成。

在十九世紀前期，不列顛島出現了一個重大的事件，就是「普及教育」。大英帝國下的普及教育以英語作為授課語言。當年的愛爾蘭學生如果在學校裡用愛爾蘭語交談，就會被掛上「從此不說愛爾蘭語」的警告牌，導致了開始產生完全英語化的世代。

大英帝國內的民族對抗

然則，英語化並沒有令他們思想上同化成英格蘭人，雖然原本英語已經處於優勢狀態，但當整個世代開始感到英語威脅到語言的生存時，反而激發了聯合王國裡面各民族的民族主義，也就是開始對英格蘭產生對抗心理。雖然沒有力量對抗這個如日中天的全球帝國，可是這些民族只要有機會，就想要對抗英格蘭。

足球正好是一種極度講求競爭和勝利的運動，他不像游泳也不像羽毛球，他並不是休閒健身，而是粗野、具攻擊性、戰術性和征服性的。這種競技慢慢的盛行，很快就沾上了民族主義，去到十九世紀後期，就出現了一場重要的比賽，就是英格蘭對蘇格蘭，大家都很投入自己的民族意識。

自此之後，足球就被視為一種「和平的戰爭」。因為在國家層面，大家的確有政治和軍事經濟力上的差距，但是在球場上，這些差距會減少，透過適合的戰術、意志，以及球技，還是有機會打贏對手，取得勝利。故此，會出現像足球流氓，或者一堆人不踢足球但看足球，但大家都是為了代表自己的球隊勝利而歡呼喝采。足球一直和民族主義有很大的關係，就是如此。

Photo Credit：AP/達志影像

因為足球員是民族英雄，在高度民族主義的國家，會因為足球而狂熱，並透過門票、球衣、明星化，為球員和足球運動本身帶來大量的收入和資源。故此足球大國，人口未必多，但往往是國家歸屬感很重的。

相對而言，如果歸屬感低落、民族主義薄弱，或者沒有把民族主義沾上足球，那足球往往就是一項乏人問津的運動，聯賽沒人看、球衣沒人買，球員沒甚麼收入還要兼差，這樣就算人口再多，足球也發展不起來，足球狂熱其實是一種民族主義狂熱。

身份認同，就是足球運動的宣傳主軸

前幾年的例子也很明顯，衰頹很久的香港足球聯賽復興，門票都被搶售一空。一堆人索性爬上球場附近的樹去看，一堆平時沒有留意足球的人，都會跑去看電視轉播，原因其實大家都看過：就是那個中國隊對香港隊的海報，刺激了香港人的意識形態。結果轉瞬大家就衝進場裡一起為港隊加油，還跑去噓中華人民共和國的國歌，越噓越興奮，揮舞香港旗，而在打贏對手後，開心的歡呼喝采慶祝。這些行為其實都不是體育行為，而是民族主義行為。

反正香港足總賺了好多錢，他們一定是覺得做夢一樣。他們的宣傳就是這樣子：

唔好比人睇死 我地呢支球隊， 有黑皮膚，有黃皮膚，有白皮膚， 目標都係要為香港出一口氣， 你係香港人點都要撐！ #撐自己人

（編按：台灣普通話翻譯：不要給人看衰！我們這支球隊，有黑皮膚、黃皮膚、白皮膚，目標都是要為香港出一口氣，你是香港人怎樣都要挺！#挺自己人）

用的是完全本土語言，不講球技，不講體育精神，講的就是你的身份認同和意識形態，以及「不要被少看」，這就是足球運動的宣傳方式。

冰島門將Hannes Thor Halldorsson執導的這支廣告片，也是巧妙地將冰島戰舞的節奏（民族象徵）融入整個影片之中

運動以外的事情決定運動的興衰

其實港隊並不特別強大。這全是精神加持。當香港人都想港隊贏時，即使港隊現在不強，但未來會因為投入更多資源而變強。這種支持會化為金錢，變成更好的待遇，令大家願意投身這個事業。

就算你的國家出了很多足球天才，如果現實迫了他們去從事沒關係的事業的話，這國家的足球又怎樣興盛呢？

而民族主義行為又使球員感到自己受很大的支持和認同，並帶來更豐厚的收入和名望，又進一步刺激了更多人投入當足球員，而形成了良性循環。否則就算體魄強健、球技出眾，如果薪水只有一丁點，又沒有名望，連小七的店員都不如，這些人也只會去當體育教師和紀律部隊（我認識很多球技很好的人，結果就這樣），而不會投入足球。這樣足球就變成了純休閒，偏偏這樣的運動競爭性強，再加上需要的參與人數多，沒有鬥心的話，比不上游泳或者羽毛球這些真正更適合休閒的運動能夠普及。

像臺灣的棒球，其實道理也一樣的，當民族主義盛行的時候，棒球英雄正是一種戰爭時期外的國家英雄。而臺灣將自己的認同和意識形態，投入了棒球，棒球才會發達；也不一定是要「擊敗敵人」，也可以像是，例如在美日面前，表現自己的存在感與榮耀。當一個社會在這方面下降，不在意時，就算這運動還算流行，也一樣搞不起來，因為只有運動，沒有鬥心，沒有「戰爭的對象」，是搞不起來的。

哪天臺灣有機會，在足球上找到自己的民族認同，那麼，臺灣的足球也有機會興盛的，不過暫時似乎沒看到這種機會。當然會有人批評，這樣職業運動豈不是不夠純淨，不是講體育精神？不是講健康？但這是事實，這些高競爭性的運動，就是要有戰意才會燃燒得起來。而戰意不是源自運動本身，而是源自運動以外的事情。

因為有過非常興盛的足球文化，香港才能拍出《少林足球》

種族政策與香港足球的沒落

香港人喜歡看足球，喜歡踢足球。香港每區都會有一個或多個足球場，雖然不是草地，也不一定是完整的足球場（可能是五人場），但是平時不同年紀的人有空就會下去踢球當娛樂。就算你不會踢，別人也會邀請你進場，反正老實說很多人在球場隨便追著球跑就好，踢得好不好還是次要。

在學校裡也很流行踢西瓜波（而且不論男女），別少看西瓜波，踢西瓜波也十分激烈，女生也經常踢到受傷。

如果你在香港的酒樓，特別是火鍋酒樓或者日式放題吃飯，你很常會看到到處都有電視，有些甚至一張檯有一部電視，通常都不斷放著足球讓大家一邊吃飯一邊看，一群大漢坐在餐廳一邊大魚大肉看足球是常見的事。吃飯的地方或喝酒的地方，都是以可以看球作為招來的。

當在香港聚會時，大家談的多是足球時，你往往也會被感染，結果你就算不踢不看也會知道有哪些球會，球隊以及明星。而看球看的是氣氛，看的是歸屬感，大家享受的是那種「在看球的時候大家都是自己人」的歸屬感。

至於香港足球的沒落，也是源自運動本身以外的事情。詳情可以看維基條目裡的「精工體育會」。八十年代是香港足球的極盛期，而從頂點衰落就是那時開始。

當年的香港足球隊，左派（比較親中國）球隊的財政力量比較弱，而當年親中國的霍英東（時任香港足總會長）主張，既然香港是華人地方，便放話說希望外國球員的數量減到零，然後便開始出現限制外國球員的數量，越來越少，最終變成只有華人。

寶路華足球隊和精工這些重外援的球隊，就在限縮外籍球員、乃至全華班等政策下直接解散。很可能是因為減弱了外來的競爭，導致了香港足球體質的弱化，而且也有不少觀眾是希望看到外國球員的球技，這樣把外國球員廢掉之後，那些人也失去了看球的興緻。自此之後香港的足球就沒落了，香港足總的政策是影響很大的原因。

本文來源由鄭立的SOS reader編輯，光輝歲月網站

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航