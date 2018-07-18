和台灣「走太近」？中國客不來，帛琉航空公司關閉中國航線

中國近來頻頻施壓我邦交國，包括了台灣位於西太平洋的友邦帛琉，就深受中國挾龐大的觀光人口威脅與我國斷交。而深受影響的帛琉，目前已有航空公司決定停飛中國航線。

《帛琉時報》（Island Times）報導，經營帛琉太平洋航空（Palau Pacific Airways）與帛琉百悅大飯店（Sea Passion Hotel）的帛琉百悅集團（Sea Passion Group）上週告訴帛琉國會，由於財務出現損失，將停飛中國航線。

報導指出，北京當局去（2017）年11月以帛琉與台灣維持外交關係為由，指示旅行社停售飛帛琉航班後，2017年最後一季，從中國抵達帛琉的觀光客掉了16%。當時，帛琉總統雷蒙吉紹（Tommy Remengesau）保證，這項禁令有助讓帛琉的旅遊市場多樣化，不會對經濟構成威脅。

然而，帛琉百悅集團遇到的情況卻不是這樣。帛琉太平洋航空從2014年開始，經營往返 香港與帛琉首都科羅（ Koror）的航線，前幾年的旅客約3萬人次。不過中國禁遊令實施了8個月，乘客人數銳減到剩下1萬4000人，減幅超過一半，中國執法當局會查看線上與非線上旅行業者，確保沒有人違反政策。

為了鼓勵遊客搭乘，帛琉太平洋航空雖然祭出低價政策，來回票價從原訂的800美元（約新台幣2萬4000元）降到300美元（約新台幣9000元），但仍無濟於事。

「雖然公司一直嘗試不同的營銷策略，以其他方式投資推廣帛琉，但隨著中國對帛琉的旅遊政策，以及未來中國遊客的不斷減少，我們的處境變得越來越困難。」帛琉百悅集團發出的聲明，隨著中國旅客銳減，帛琉太平洋航空與帛琉百悅大飯店今年7月到8月都沒有航班或住房預訂。

中國在旅遊高峰期，每年為帛琉帶來超過8萬8000名旅客，不過 根據 帛琉政府入境旅客統計，帛琉2017年整年的中國旅客，人數已下跌至5萬5491人。

帛琉百悅集團措辭強烈的指出，中國政府可能使帛琉成為一個非法旅遊的目的地，而這個問題雖然不是2017年才存在，但現在已成為「非常嚴重的問題」。

根據 帛琉政府入境旅客統計，2017年中國遊客仍是最大宗，佔年總遊客46%，日本遊客數排名第二，台灣遊客則排名第三。

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年6月以前 中國 21,706人 91,174人 70,741人 55,491人 25,659人 日本 38,200人 31,786人 30,585人 25,829人 13,089人 台灣 31,175人 15,258人 15,501人 9,493人 5,170人

帛琉總統雷蒙傑索多次強調，不反對與中國打交道，但不會與我國斷交。今年5月17日接受《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）專訪時還表示，「如果有得選擇，我們願意明天就同時承認中國和台灣。」而針對中國觀光客銳減，帛琉也正尋求日本與其他國家的多元發展，並堅持「高價值」旅遊模式的願景。

中國觀光客 — 「意想不到的治國 工具」

美國安全情報智庫「Stratfor」亞太分析師伊凡斯（Evan Rees）指出，隨著中國能負擔奢侈品的中產階級增加，中國觀光客將成為一種「意想不到的治國 工具」，將對旅遊和航空部門造成嚴重破壞。伊凡斯指出，這些風險在韓國、日本和台灣尤為嚴重，現在也延伸到東南亞以及印度洋和南太平洋等島嶼。

伊凡斯指出， 過去20年來，中國旅遊業增長了25倍，從1997年的530萬人次，增加到2017年的1.3億人次。中國龐大的旅遊熱潮將持續改變全球市場，中國政府將能夠指導和規範中國遊客的旅遊目的，以懲罰或獎勵各國，以達到其外交政策。 伊凡斯舉例，南韓就是 近期最具戲劇性的例子。

2017年3月，南韓部署 中國長期反對 的 薩德反飛彈系統 （THAAD），北京通過一項未公開 的 禁令， 禁止中國旅行團前往南韓，該禁令使中國旅遊人數從2016年3月至12月的700萬人，減少到2017年的300萬人。

而台灣自2008年北京開放團體到台灣旅遊，2015年流量達到最高點418萬人次，但自2016年大選，民進黨取得執政權後，兩岸關係轉淡，北京開始控制旅遊流量，中國旅行團的數量下降了60％ 。

伊凡斯指出，旅遊業並不是北京給台灣施加壓力的 唯一途徑。台灣的友邦大多來自南半球小國，這些國家很難拒絕中國觀光所帶來的豐厚利潤 ，2005年以來與台灣斷絕關係的10個國家中，有6個國家獲得了北京批准的目的地，而在台灣僅存的18個邦交國中，帛琉正面特別險峻的情況。

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核稿編輯：楊士範