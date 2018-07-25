沙烏地產量創歷史記錄了，為何油價還在飆升？

發生什麼事？

上周（按：原文撰於6月27日）油市最大的變化，包括OPEC+共24個產油國在減產18個月後首度承諾增產，以及沙烏地阿拉伯正式邀請俄羅斯以觀察員國身份加入OPEC。週二的油市消息面也異常「火爆」。

美股盤初，彭博社援引知情人士稱，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯計畫，在7月將石油產量提升至創新高的1,080萬桶／日，超越2016年11月減產協定達成前的產量紀錄1,072萬桶／日。

報導稱，根據出口需求和本國消費量，沙烏地阿拉伯7月實際產量區間在1,060萬～1,100萬桶／日，與5月產量1,003萬桶／日相比，或創該國歷史上規模最大的增產幅度。路透社的報導更為「生猛」，稱沙烏地阿拉伯6月產量就達到了1,080萬桶／日，7月會上沖1,100萬桶／日，與俄羅斯「比高」。

美股午盤的消息更勁爆。美國國務院一位匿名官員向媒體透露，川普政府要求「所有國家」在11月4日之前將各自對伊朗石油進口量降至零，最起碼盟友國一定要實現，美國也不打算在石油進口問題上提供任何臨時豁免或制裁延期，並鼓勵海灣國家增產來保障石油供應。

市場如何反應？

油價明顯走出了V形反轉。

在沙烏地阿拉伯創紀錄增產消息傳出後，油價扭轉了此前因加拿大油產設施故障和利比亞出口困難引發的漲幅。國際布倫特原油表現最明顯，短線跳水近1美元，逼近74美元關口，日內跌幅超過0.5％；美油WTI也基本回吐亞盤時漲幅。

美國要求盟友徹底停止進口伊朗石油的消息則令油價飆升，並換成美油WTI漲幅最大。WTI最終收漲3.6％或2.45美元，報收70.53美元／桶，是5月25日以來首次重回70美元大關。布倫特原油收漲超2％，最高觸及76.62美元／桶，是7個交易日以來重回76美元上方。

標普能源板塊以1.6％的幅度領漲大盤，外加科技股與小盤股的復蘇，助推美股收高，標普500重回50日均線關鍵技術位上方，道指盤中漲超100點。油價漲幅的顯眼之處在于，美元指數日內也漲0.5％，為一周以來首次上漲，一般都作為以美元計價的大宗商品利空因素。

圖片來源：作者提供

為什麼重要？

首先，美國對伊朗制裁的新聞，說明了川普政府的異常認真程度。

11月4日作為截止日期並不令人意外，5月8日美國單邊退出伊朗六方限核協議時就說過，180天后將恢復對伊朗能源行業在內的全面制裁，恰好就是11月5日起。令市場震驚的是川普政府對其他國家進口伊朗石油的「零容忍」態度，這與以往歷屆美國政府的做法都大相徑庭。

第二，在委內瑞拉和安哥拉等OPEC成員國減產、加拿大和利比亞的短期供給干擾成形，以及OPEC+還沒有開始增產之際，宣佈對伊朗嚴厲制裁消息，將惡化市場對原油供應短缺的預期。不僅會進一步推高油價，也令川普指責的「OPEC人為抬高油價」缺少口實 ──畢竟是美國的制裁消息成為油價跳漲的直接原因，WTI在電子盤漲超4％，逼近了71美元／桶關口。

第三，全球地緣政治格局似乎將產生變化。美國威脅要制裁所有從伊朗進口石油的國家，宣佈時機正值美國與重要盟友歐洲圍繞鋼鋁和汽車的貿易摩擦升溫之時，有望加劇跨大西洋外交關係惡化。而美國聲稱敦促海灣國家增產，似乎暗示伊朗的地緣政治死對頭沙烏地阿拉伯將與美國越走越近。

這次對伊朗制裁，與歐巴馬時期有何不同？

鑒於本屆川普政府在對外政策方面的「不可預知」特點，週二油市走勢除了與供求平衡有關，更多反映的還是短期地緣風險溢價。與歐巴馬時期制裁伊朗原油出口的措施相比，川普政府在制裁力度、方法論和國際背景上都有很大不同。

首先，川普政府對伊制裁力度更大，方法更「粗暴直接」。美國不僅要求盟友國一定要在11月初將從伊朗的原油進口「一刀切」降至零，還不打算給任何企業或國家臨時豁免機會。據新華社，美國新任國務卿蓬佩奧上任後首次中東行主要目的是到傳統盟國「拜碼頭」，討論伊核問題全面協議等熱點議題，還在首次公開演講中對伊朗提出「12項要求」，遠超限核問題的範疇。

反觀歐巴馬政府時期，2012年美國也要求各國減少從伊朗進口原油，但給了相對寬鬆的緩衝期。除了採取每180天內減少進口20％的漸進式，努力程度明顯的國家還被授予制裁豁免。當然，主要的「獎勵」都給了歐洲盟友，因擔心觸發外交危機。

這種「耐心」換來了國際社會對美國制裁伊朗的支援，建立了穩健的多邊制裁框架。彭博社稱，歐巴馬政府能夠快速切斷來自伊朗的石油船運量，大部分得益於歐洲盟友的支持。歐盟對伊朗能源行業施加了多輪制裁（詳見新華社），六個月內基本停止了從伊朗進口石油和原材料，與美國制裁政策形成互補。就連不承認美國制裁合法的中國和印度也減少了從伊朗的石油進口。

在達成後來限核協定的五個大國，與日、韓、印度等關心核問題的地區力量協同推動下，伊朗抵不住國內外政經壓力，終於在2015年坐到談判桌前，達成了歷史性的限核協議。然而這一次，美國能得到的國際支援基本消失了，不僅會令制裁伊朗效果打折扣，也會引人質疑美國的威權。

全球最大的政治風險諮詢機構Eurasia Group（歐亞集團）指出，川普政府制裁伊朗顯然沒有選擇一個多邊方案，而是用美國經濟體量和對全球金融體系的影響力作為籌碼，強迫（coerce）歐洲公司聽話，而歐巴馬時期的歐洲是自願制裁伊朗，因此這次可能遭到其他國家故意拖延或抵制。

歐盟委員會曾在5月提出了一項計畫，以對抗美國對伊朗實施的新制裁。包括鼓勵歐盟成員國向伊朗中央銀行直接轉帳，並重啟90年代「封鎖法令」，允許公司忽略美國制裁，不用擔心在歐洲受到懲罰。伊朗也走上了「去美元化」道路，4月中旬的官方外匯報價已由美元改為歐元。

另據《華爾街日報》，中國和印度作為伊朗原油的兩個最大買家，本次的行動方向也更不明確。美國官員表示，未來幾周將遊說印度等國減少從伊朗進口石油，至少不要干擾美國制裁的效果，但莫迪政府明年面臨大選，國內民眾已對汽油價格走高不滿。中國也於3月26日推出了首個以人民幣結算的原油期貨，分析稱，客觀形勢都與歐巴馬時期的對伊制裁不一樣了。

拉來中東做盟友的美國，將如何影響油價？

週二油市新聞頗令人玩味的一點是，在美國展現對伊朗制裁最強硬立場之前，沙烏地阿拉伯方面的信源提前透露了創紀錄增產的消息。隨後，OPEC第二大產油國伊拉克總理Abadi也表示，已向OPEC遞交提議，將與OPEC+中所有產油國合作，以確保油價穩定，並防範油價進一步上漲。

這樣看去，OPEC老大和老二都像在配合美國的制裁一般，美國知情官員也透露，川普政府將督促海灣國家切實增產。此前就有美國在退出伊朗限核協議之前，私下要求沙烏地阿拉伯增產來填補空缺的傳聞，似乎這一搶奪OPEC市場份額的頁岩油產大國，在油市上轉而與中東產油國合作了。

伊拉克總理警告稱，「在當前基礎上，油價若進一步上漲，可能為未來崩潰埋下隱患。」但現實並不順意，油價根本沒受沙烏地阿拉伯和伊拉克將顯著增產的影響，最核心的原因還是被美國「打了臉」 ──伊朗在今年冬天被迫下線的原油供給比OPEC+的增產量要多，這一可能性遠超市場預期。

伊朗在5月的原油出口量接近250萬桶／日，在制裁解禁後重新成為OPEC第三大產油國。歐巴馬政府的漸進式制裁，曾令伊朗供給到市面上的原油減少了100萬桶／日。

機構Energy Aspects首席原油分析師Amrita Sen表示，由於川普政府制裁力度加大，原油市場可能最多損失150萬桶／日的伊朗石油，遠超一周前大家的預期。再加上委內瑞拉、利比亞和加拿大的供給干擾，以及美國頁岩油運力瓶頸，就算沙烏地阿拉伯強勢增產，油市可能還是會面臨供應短缺。這也令沙烏地阿拉伯的「救火」壓力過於沉重，可能不得不在1960年代末期以來首次以最大產能生產。

而OPEC+會議公報沒有闡明增產具體數字，更加彰顯了中東產油國「增產救場」的不確定性，也突出了伊朗與沙烏地阿拉伯的矛盾。沙烏地阿拉伯和阿聯酋油長都認為，給沒有增產能力的國家分配增產限額不合理，但遭到伊朗明確反對。

伊朗駐OPEC代表對路透社表示，上週五和週六的OPEC+會議沒有討論增產配額再分配，而且各國的增產指標不應該「勻給」其他成員國。例如，委內瑞拉因自然減產，較OPEC減產協議規定的產量上限少生產了至少50萬桶／日，但委內瑞拉也向伊朗透露，未來3～4個月能恢復30萬桶／日的產能，因此OPEC有增產能力的國家無權剝奪其他成員國增產的權利。

這些不確定性，都提升了油價因供給短缺而走高的可能。投行Jefferies認為，就算上周OPEC+同意增產，趨緊的原油供給將持續推漲油價。美銀美林也認為，布倫特原油在2019年二季度會漲至90美元／桶。但美國與全球主要經濟體的貿易摩擦也會逐漸顯現後果，若影響經濟增長，將減少對原油需求，未來油價走勢或難以預測。

而4、5、6月連續發推特抨擊高油價的川普，看上去是在擔憂國會中期選舉的選民情緒，可能也是個「煙霧彈」。美國與民生直接相關的汽油價格，在歷史橫向比較上並不算太高。油價在10年前曾漲超145美元／桶，而現在美國平均汽油價格為2.84美元／加侖，低於2011～2013年的均價3.50美元／加侖。這代表，美國「民意」也似乎能再承受一段時間的油價走高。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航