買葡萄酒看年份就好嗎？一張表帶你看懂紅酒好年份與壞年份

葡萄酒的年份是什麼？

年分指的是葡萄收成的那一年，若是一瓶酒中使用了不同年份的葡萄，就稱為「 無年份（N.V,）」，但大多數的葡萄酒上都標有年份，也是評斷該葡萄酒品質的因素。同個酒莊、同種葡萄釀造出的酒，因為年份不同，可能會讓你感覺喝了完全不同的酒，有不小的差異。

好年份與壞年份？

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先以氣候看，年分和氣候息息相關，還記得颱風過後的高麗菜和西瓜嗎？，水水的，一點也不甜，葡萄也是如此。葡萄酒的本質是農產品，一年一穫的葡萄經歷發芽到開花、結果、成熟、採收，是一段漫長的時間。這段期間內的氣溫、陽光和雨量等氣候因素，都會表現在釀造的酒上。

什麼叫好年份？這又因葡萄品種不同。舉麗絲玲（Riesling）來說，它適合在德國等較冷的氣候生長。 如果那年氣溫太熱太濕，那年的麗絲玲就容易因過早成熟，失去了原本清新的水果香氣。另一個極端，紅葡萄中單寧較強的希哈（Syrah/Shiraz）在充滿陽光的乾熱氣候下能保持其甜度與較高的酒精度，要是來個大風大雨或特別冷，那一年的西拉可能產量會特別少，因為釀酒師發現葡萄品質太差，也可能不會拿來釀酒，或是容易買到「水水的」酒款。比較有"Guts"的釀酒師，甚至會因為該年的某葡萄品質不好，乾脆不出那款酒了！

這種年份的差異在釀造有規範的舊世界中特別明顯，更表現在價位上。1982年的波爾多因為當年陽光充足、葡萄品質極佳，而被稱為「 世紀年份 」，該年的波爾多好酒價格也高的嚇人；另一方面，在所謂的「壞年份」，即使1977比1982早，但那年的氣候不佳，釀出的風味可未必比1982年好，價格通常也比較便宜。

所以，買酒看年份嗎？

如果你想買一定價位以上的紅酒（ 不論是收藏還是喝掉 ），我認為你得看看年份的評價，至少心裡有個底。酒評對各國的葡萄酒都有非常詳細的年份表（ Vintage Chart ），從該區的白酒到紅酒都有詳細的評比，哪一年的水準好，哪一年該喝了，哪一年還能放（ 因為單寧尚未軟化的關係 ），全部都看得到。像是美國的Wine Enthusiast與Wine Advocates，英國的Berry Bros & Rudd與Wine Spectator等，都有非常詳盡的年份參考。

最後還是得提出葡萄酒的惱人與迷人之處——好年份未必一定是好酒，壞的年份未必沒有好酒。好年份的葡萄也有酒莊能釀出壞酒；壞年份，在釀造者的巧手下，也有成為好酒的潛力。好年份的酒好喝不足為奇，從「壞年份」中找到好酒，也是種樂趣。（ 順便一提，「 年份 」考慮的除了氣候外，有些深度愛好者連酒莊背後是否易主、釀酒師有沒有換人都會考慮進去呢 ）

套句前陣子身邊某位攝影師的名言「帥哥拍得好是應該的，好的攝影師是要把醜男也拍成帥哥啊。」買瓶葡萄酒，自己來親身體驗看看吧！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航