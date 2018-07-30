只要有房子，就是世界前10%有錢人？

文：missmoss（知了新聞 Cicadata）；貢獻比較低的第二作者：呱牛（白經濟）

猜猜看，要成為萬惡的世界頂層、擁有財富排名位於前10%的有錢人，資產門檻是多少新台幣呢？

或許你已經成功受到標題影響，往下調整猜測的數字，但這個答案，可能還是會出乎你意料之外。 答案是大約224萬新台幣（76,754美元，按資料年度的美元匯率計算）。[1]

Photo Credit: 本文作者；資料來源：Credit Suisse報告，見附註1。 圖1：全球財富分配各十分位數的財富門檻：原資料為2017年年中數據，以美金計價。此處按2017年7月的美金兌台幣匯率30.3換算。

聽起來相當不可思議對吧？新台幣224萬，在一些縣市，可能差不多是一間小套房的房價，在台北市大安區，大概相當於一間廁所。如果擁有任何一間位於台灣的房子，擁有的資產金額大多都遠超出224萬許多。依照數據，我們幾乎可以說，在台灣擁有房子，便在世界財富的排行榜上贏過全世界90%的人。

原來我的生活比那麼多人還要好嗎？「站在世界的頂層」這個敘述，對覺得生活日益艱難的許多人來說相當違反直覺。

224萬是怎麼來的？

瑞士信貸（Credit Suisse）每年年底，都會發行世界財富資料的報告書，統整包含國家、年齡層、資產類型等切面的財富分布資料。[2]

圖表擷取的，正是報告書中的「十等分位財富分布」統計資料。先將全世界的人口，由財富少到多依序排列，接著將人口分成十等分，第一組（PR0）就是最窮的10%人口，而第十組（PR90）就是最有錢的10%人口，然後標出從第二組開始的每一組，踏入該組的財富門檻是多少。[3]

從世界的尺度來看，只要有大約新台幣11萬左右的財富（3,582美元，按資料年度的美元匯率計算），就勝過全球一半的人口。聰明的讀者一定可以馬上想到，「全球」包含了非洲，發展中的印度與中國，這些地區都有龐大的人口，而且大部分生活在貧困之中，可能只擁有非常少、甚至是負的資產。這些人是財富十等分第一到四組（PR0-40）的主要組成。

但金字塔底層的範圍比我們想像得更廣。

若只計算成年人，這個底層包含了35億成人，佔全球成人的70%，這35億人擁有的財富加起來，只佔世界上總財富的2.7%。但人數只佔全球成人人口0.7%的頂端人群，卻坐擁世界上46%的財富。

數字對比乍看相當驚人，不過這0.7%的頂端人口數，大約為3600萬人，聽起來好像也沒那麼嚇人了？

邁入富有的中國與兩極化的歐美

Photo Credit: 本文作者；資料來源：Credit Suisse報告，見附註1。 圖2：不同區域的財富分配，以各十分位數所佔全球人數比例呈現

這張圖可以從「財富在全世界各PR值區間的人聚集在哪？」的角度來看。假如想知道財富PR90的人集中在哪，縱軸上就選90，然後往右看過去：北美洲佔了PR90約25%的人數 ( 實際數字為24.82%)，非洲只有0.79%⋯⋯等等，往右將各區域的比例加起來就是百分之百。

另一種角度是針對每個地區來看。例如非洲與印度的人口多數集中在財富淨值的後段，而印度又比非洲分散一些、也有更多人聚集在世界財富的中位數附近。北美和歐洲的多數人口聚集在分配的前段，但美國有一大群淨值在PR10以下的人，反映很多美國人手上有大量貸款的生活狀況。排除印度和中國，亞太地區看起來分佈相對平均。而中國的脫貧故事以及偏愛儲蓄的現象，也呈現於中國裝了世界上大量的PR60到PR90人口。

半數台灣人，財富排名在世界前10%

Photo Credit: 本文作者；資料來源：Credit Suisse報告，見附註1。 圖3：台灣的財富分配，以各十分位數約略人數呈現

看向上圖縱軸PR90對應的人數，大約落在1000萬人左右。不同於歐洲或者北美，有大量人口因貸款造成資產為負的狀況，財富落在PR30以下的台灣人口，少到無法從圖上看見。對於世界財富分配不均感到憤怒是很正常的情緒。不過在情緒之外，實際看看資料也會發現，在世界財富分配現況下享受財富的果實的不是只有「反正不是我」的有錢人；基本上，有生之年能在台灣買下一個殼的人，在世界的尺度下都是踩著現況、享受世界上半數人口難以奢望的好處。

如果轉而觀察金字塔的頂層，2017年中，財富位於世界前1%的台灣人，總共有54萬人，比2016年增加了4.8萬人。世界前1%的財富門檻大約是新台幣2300萬元（770,368美元，按資料年度的美元匯率計算）。

同樣一組財富資料，有時貧與富的差距聽起來是殘忍的對比，符合人們時有的對不平等的想像。但將資料往貼近我們生活的方向一比，卻也發現自己有時竟也站在被天平所偏愛的那一端。讀資料最有趣的部分，正在於此。如果你對這些帶來強烈矛盾感的數字，開始感到疑惑了，或許白經濟的舊作〈X個人拿走全世界一半的財富？如何閱讀統計數字〉能提供一些思路上的參考。

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核稿編輯：翁世航