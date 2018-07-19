學冰島足球更要學冰島司法：將經濟犯通通送進監獄

文：王秉鴻（屏東市／業務人員）

造成軒然大波的慶富案並未就此了結，餘毒仍然蕩漾，一銀提呆帳41億拖累母金控。第一金累計上半年稅後賺95.8億元，較去年同期略衰退0.75%，主因是去年大舉打銷慶富壞帳，使呆帳覆蓋率大降，第一銀今年上半年大舉增提呆帳，光今年前半年，合計就提了41億元呆帳準備金，較去年上半年倍增，吃掉獲利。

在台灣不管藍綠，似乎都無法避免稅官貪圖沒有法源的稅務獎勵金，或是如兆豐、慶富等各公股銀行的重大弊端，既然在司法上無法嚴辦這些貪官，那就拜託監察院諸公們好好的祭出最有力量的尚方寶劍，而不要辜負人民的期待！

冰島隊在世界盃的表現讓許多台灣人大呼值得仿效，但冰島政府如何在2008金融風暴翻轉成功的例子，更值得台灣借鏡。冰島政府讓銀行破產，將犯罪的銀行家送進監獄，政府接管，很快地成功讓經濟起死回生。但台灣財政部因應97金融風暴，自1999年至2013年調降金融營業稅率（由5％調降為2％）以打消銀行呆帳，適用範圍包括: 信託、證券、期貨、票券等，以致減少稅收約4,600億元。

冰島的作法是置之死地而後生，台灣的作法是怕銀行倒了連累存款戶，而轉拿人民的血汗錢救財團，並放縱姑息養奸相關銀行家，這樣合理嗎？

行政院公布新一波內閣改組名單，財政部長許虞哲將改任期交所董事長，在立法院第九屆第五會期財政委員會中，顧立雄及許虞哲都曾在立法院表態，宣誓不會派卸任官員（包括自己退任時）到公股金融機構任職的說法。

當然，期交所是不算金融機構，而是金管會轄下的證券周邊單位，但一般認為，金融、證券周邊單位才是「財金幫」大本營，而許虞哲若確定接任期交所董事長，未來仍要到立法院備質詢，屆時恐怕難逃「財金幫」、「金融肥貓」的質疑。坊間一句流傳語「財金幫不倒，台灣的財金不會好」，不知政府官員轉來轉去，即使退休或卸任仍能安排一個肥缺，羨煞了多少人！

前台大刑法教授陳志龍說：「冰島經濟復甦的秘訣是將犯罪者送進監獄。」冰島任命Olafur Hauksson作為特別檢察官來調查銀行家在金融危機中的角色。結果是將26名金融從業人員被起訴，在審判中，冰島高等法院指出：「這些行為是經過周密的計劃，並有著明確的意圖的。」反觀台灣，經濟犯責輕罪微，甚至在位者只要調職、下台或記個過就沒事；財政部日前正式放寬公股行庫董總任期可以超過65歲，民營金控高層說這是金融幫的大勝利。

兩相比較，台灣的官爺好當啊！

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航