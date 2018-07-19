尼加拉瓜年改燒出外交危機，老謀深算的奧蒂嘉會提前倒台嗎？

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授、致理科技大學院拉丁美洲經貿研究中心研究員）

國內前些日子因為軍公教退休金年金改革案而引發極大反彈，受影響的退休軍公教人員曾發起大規模遊行、包圍立法院等抗議行動；其中退伍軍人組成的「八百壯士指揮部」，更長期在立法院周邊搭帳棚抗爭達485日。雖然抗爭期間與維持秩序的警方曾爆發推擠衝突，但與我國外交部4月22日及6月5日兩度發布提醒旅居國人提高警覺，避開示威遊行地區，注意自身安全警訊的我中美洲邦交國尼加拉瓜相比，真是只能說小巫見大巫了。

退休金改革案引發的國內動亂

尼加拉瓜奧蒂嘉（Daniel Ortega Saavedra）政府，鑒於負責管理勞工退休金的社會保險局（Instituto Nicaragüense de Seguridad Social，INSS）長期虧損而瀕臨破產，因而在2018年4月16日宣布《社會保險改革法案》，計劃降低勞工退休給付5％、提高勞工保險費付擔比例0.75％ （從6.25％提高至7％），雇主的提撥率議題高2％ （從19％調升至21％，並在2020年前提高至22.5％）；此一退休金改革案引發民眾不滿，導致大規模社會暴動。

《社會保險改革法案》公布後兩天的4月18日即有大批退休人士、企業雇主、大學生走上首都街頭抗議，抗議行動蔓延至全國各主要城市。奧蒂嘉政府以強硬手段鎮壓示威行動，並造成一名記者及三名大學生喪命。奧蒂嘉政府見事態擴大，於4月22日宣布收回成命，但抗議活動規模持續上升，主要道路及城市街道被民眾設置路障，且不時發生槍戰。

尼加拉瓜天主教主教會議介入斡旋，建議2019年初在國際監督下提前舉行大選，但奧蒂嘉表示不會在法定的2021年任期屆滿前主動離職。事件發生至今已三個月，已造成至少350人死亡，上千人受傷之慘劇，但仍沒有化解的跡象。

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年改爭議竟燒出外交危機

面對尼加拉瓜的國內動亂，美國駐尼加拉瓜大使館於4月23日即宣布撤退大使館非必要人員及眷屬，並升高至尼國旅遊警示等級；美國眾議院西半球委員會於7月12日舉行有關尼加拉瓜危機的聽證會，對尼加拉瓜政府對人民和平示威的鎮壓，無異議通過譴責奧蒂嘉政權破壞民主及違反人權。

美國國務院並於6月初以為反人權為由，取消尼加拉瓜政府21名官員之美國簽證；另於7月5日宣佈對三名嚴重侵犯人權與貪腐的尼加拉瓜三名高級官員，凍結本人及家屬在美國所有財產和銀行帳戶，並嚴禁任何美國公民與企業與其進行交易。

繼美洲人權委員會於7月11日集會譴責尼加拉瓜後，美洲國家組織應阿根廷、加拿大、智利、美國及秘魯之要求，就尼加拉瓜危機召開特別會議。尼加拉瓜在拉丁美洲之堅定盟友，除古巴外，委內瑞拉甫於5月20日舉行總統大選，獲連任的馬杜洛（Nicolas Maduro）面臨選舉結果不為國際承認，國內政治極端對立、通貨膨脹率過高與幣值不穩定，以及美國持續對委內瑞拉實施經濟和金融制裁等問題，政權岌岌可危，自身難保。

薩爾瓦多連續執政兩屆的「馬蒂民族解放陣線」（FrenteFarabundo Marti de Liberación Nacional，FMLN）在3月國會議員選舉中，議員由原31席大減少八席而聲勢大挫，2019年2月總統大選情勢極不樂觀；且該黨前總統富內斯（Mauricio Funes）涉嫌貪瀆遭司法通緝，目前在尼加拉瓜接受政治庇護中。

尼加拉瓜與美國長期的恩怨情仇

尼加拉瓜現執政黨「桑定民族解放陣線」（FrenteSandinista de Liberación Nacional，FSLN）之前身為左派游擊隊，1979年「桑定民族解放陣線」革命成功，推翻蘇慕薩（AnastacioSomosa）政權，由該陣線領袖奧蒂嘉出任國家最高領導人。「桑定民族解放陣線」之所以能夠推翻畢業自美國西點軍校、與美國政界關係良好的蘇慕薩政權，與當時倡導人權的美國卡特（Jimmy Carter）總統有極大關係，美國卡特總統任內嚴厲批評拉丁美洲國家軍政府違反人權，對蘇慕薩政權不予支持，導致原過度依賴美國的蘇慕薩政府快速崩解。

由於「桑定民族解放陣線」革命成功係獲得前蘇聯及古巴的支持，在反共立場堅定的雷根（Ronald Wilson Reagan）於1981年元月就任美國總統後，拒絕承認尼加拉瓜「桑解」政權，並資助尼加拉瓜反政府游擊隊「反抗軍」（Contras），尼加拉瓜自此陷入長達十年的內戰。內戰期間，美國曾於1984年1月在尼加拉瓜兩港口佈雷，遭尼國向國際法院提出控訴；1986年爆發舉世聞名由美國陸戰隊諾斯（Oliver North）中校主導向伊朗秘密出售武器，而將獲利資助尼加拉瓜反抗軍的「伊朗軍售案」醜聞。

奧蒂嘉執政期間，1980年代即接受蘇聯軍援，尼加拉瓜軍方擁有薩姆飛彈及T55及T54型坦克；俄羅斯海軍遠航艦隊並停靠尼加拉瓜港口。2016年8月，尼加拉瓜軍方公開展示50輛俄羅斯製T-72坦克。2017年4月，確認俄羅斯在尼加拉瓜已設立「格洛納斯」（Glonass）衛星導航跟踪測量站。

奧蒂嘉與妻子兼副總統牟利羅｜Photo Credit:AP/達志影像

尼加拉瓜與兩岸的分分合合

1979年「桑定民族解放陣線」革命成功時，中國「改革開放」剛起步，國力有限，無暇顧及尼加拉瓜此一中美洲小國。因此，雖然在意識形態上與蘇聯及古巴相合，與我中華民國邦交的延續並未受到影響。但由於在美國主導下，我國曾經配合美國援助尼游「反抗軍」，導致奧蒂嘉在1985年12月與我國斷交，轉而與中國建交。直到女總統查莫洛（Violeta Barrios de Chamorro）夫人1990年4月上台後，1990年11月與我中華民國復交至今。

奧蒂嘉2007年1月再次出任總統，獲得「拉丁美洲左翼旗手」、與中國關係極佳的委內瑞拉總統查維茲（Hugo Chavez Frias）的強力支持，加上過去1985年斷交的背景，因而各界對尼加拉瓜與我邦交前景，均抱持極度悲觀態度，甚至可以說已有最壞打算之心理準備。然而，2007年6月哥斯大黎加改變對華政策，出乎意料地成為中美洲地區第一個與中國建交的國家；而尼加拉瓜與我國外交關係在風風雨雨中卻也延續至今。

近年來被拿來做兩岸與尼加拉瓜關係指標的，當為號稱500億美元貫穿大西洋與太平洋之「尼加拉瓜運河」工程，此一受世界矚目之大工程，由名不見經傳的中國商人王靖所成立之「香港尼加拉瓜運河開發投資公司」（HKND Group）承包，由於資金來源不明，予以外界極大臆測空間。尼加拉瓜運河於2014年12月舉行象徵性開工儀式，預計五年完工，但迄今尚未見實際動工跡象。在中國於去（2017）年6月與巴拿馬建交後，欲藉中國投資開發尼加拉瓜運河與巴拿馬運河抗衡的傳言已不攻自破。

奧蒂嘉能否度過此次危機？

奧蒂嘉在1990年卸任總統一職後，經歷連續三屆總統大選敗選，竟然第四次於2006年11月總統大選中獲勝。奧蒂嘉除於2011年連任，並在2014年尼加拉瓜國會通過憲法修正案，廢除對總統任期的限制後，2016年第四度當選尼加拉瓜總統，並由其妻子牟利羅（Rosario María Murillo Zambrana）擔任副總統。奧蒂嘉的政治經歷非但在拉丁美洲，即是在全世界政治史上亦可說是絕無僅有的傳奇。

此次尼加拉瓜退休金改革在宣布後一週即取消，但仍引發全國性社會動亂，三個月以來越演越烈未見解決曙光，其中主要原因應該係一般民眾長期對奧蒂嘉政府積怨的爆發。打游擊出身、老謀深算的奧蒂嘉，面臨從政以來最大的危機，是否能完成其到2021年的總統任期？讓我們拭目以待！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航