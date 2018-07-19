洗腎患者應該定期運動嗎，還是多休息比較好？

依據美國腎臟資料登錄系統2017年報告顯示，台灣在2015年末期腎臟病盛行率與透析盛行率，皆高居世界第一，且依據健保署統計，目前洗腎人口已突破八萬多人。2015年台灣慢性腎臟病臨床診療指引中更指出，不運動是慢性腎臟病患者中最常見的健康危害行為，佔51.9％；其容易因血中脂肪累積、血液循環速度變慢，使得血壓、血糖、血脂控制不良，直接或間接造成腎絲球過濾率下降，讓腎臟健康愈來愈差，值得腎友警惕。

慢性腎臟病友不運動 恐致腎臟惡化

臺灣腎臟醫學會理事長、天主教輔仁大學附設醫院研究副院長盧國城醫師指出，慢性腎臟病患者因為腎臟衰竭造成代謝不平衡、心肺功能降低，導致身體延展性、協調性以及肌肉強度逐漸下降。若能透過規律運動，每天只要走30分鐘，每星期至少五天、共150分鐘，則可顯著減少腎臟病及透析病人死亡率，對腎絲球過濾率及蛋白尿也都有顯著改善效果，進而延緩腎臟功能的惡化。

對於許多末期腎臟病患者而言，透析治療可能會佔據腎友大多數的生活作息時間，台北榮民總醫院內科部腎臟科主任唐德成醫師表示，目前透析中的腹膜透析治療方式，在護理人員教導與練習後，腎友可以自行在家中、辦公室或是汽車等空間操作，較不受空間與時間的限制，而且過程中較不會出現血壓不穩的症狀，在飲食方面限制也較少。

慢性腎臟病患者應多運動 以改善身體肌肉量與體能

盧國城醫師強調，腹膜透析能延長保留殘餘腎功能時間，在家就可以自己做，時間安排較彈性，因此年輕患者、有能力自我照護者可選擇腹膜透析，既可以保有正常生活作息品質，也能兼顧家庭和工作；長期看來，腹膜透析持續性過濾、排除體內水分與廢物，對於中大分子毒素的清除率較血液透析高，且腎臟移植成功率較高。

中華民國腹膜透析腎友協會理事長王濋諭說明，許多末期腎臟病患者因為尿毒影響，會出現貧血以及肌肉病變等症狀，進而引發容易疲憊、體適能變差等身體狀況，降低運動意願，但同時也有一群腎友，積極活出自己的豐「腹」人生。希望腎友們與醫護人員緊密配合積極治療，假日也可多和家人出門動一動，相信一定可以活出精彩「腎」活。

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