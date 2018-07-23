蜜蜂氣味管理學：油酸代表死亡， β－羅勒烯是小傢伙需要食物

撰文：斯尼德（Annie Sneed）

翻譯：姚若潔

十幾年前，養蜂人開始陸續傳出驚人消息，他們飼養的西方蜜蜂（Apis mellifera）大量離奇死亡。科學家已找出各種死因，不過加拿大卑詩大學的生物化學與分子生物學教授福斯特（Leonard Foster）認為：「目前造成蜜蜂健康問題最主要的原因是疾病。」蜜蜂受到各種病害的折磨，從蜂蟹蟎（varroa mite，一種外寄生的蟎類）到細菌造成的美洲幼蟲腐敗病（American foulbrood），不一而足。有一項新研究顯示，我們或許可以利用死蜂的氣味，幫助鑑定並養育更健康的蜂群。

長久以來，科學家已知蜜蜂會把死亡或生病的幼蟲移出巢外，以防病原體在巢中擴散。這項新研究的第一作者邁克菲（Alison McAfee）和福斯特等人想要進一步了解，為什麼有些蜂群比其他蜂群花費更多心力進行這類清潔工作。他們鎖定了蜜蜂自然產生的兩種化學物質：油酸和β－羅勒烯（β-ocimene），認為這些氣味可能是蜜蜂清潔的訊號。許多昆蟲死亡時會釋出油酸；而蜜蜂幼蟲會釋出β－羅勒烯來表示自己需要食物，蜜蜂幼蟲死亡時，則會同時釋出兩種化合物。

研究人員進行了一連串測試，確認這些氣味是否與清潔行為有關。在其中一項實驗，他們把油酸和β－羅勒烯沾附於蜂室中正在發育的幼蟲身上，試圖欺騙工蜂、讓牠們以為幼蟲死亡。根據研究團隊今年4月發表在《科學報導》的論文，與只沾附一種氣味分子或其他化學物質的幼蜂相比，工蜂會從蜂室中清除較多同時沾附兩種氣味分子的幼蟲。研究人員推測，β－羅勒烯促使工蜂去查看幼蟲，而油酸則使工蜂清除牠們認為「死亡」的幼蟲。

研究團隊也發現這些氣味和蜜蜂清潔行為背後的遺傳機制有關。有些蜜蜂對於「死亡」的氣味反應出更強烈的清潔行為，這些發現或許有助科學家培育出更愛清潔的蜜蜂。「蜜蜂能夠透過某種機制來辨認氣味，而且這種機制就存在於牠們的基因，這項事實讓人振奮。」美國農業部的研究人員伊凡斯（Jay Evans）如此評論，他並未參與這項研究。「一旦確認後，便可能找出測量這項特徵的方法，蜂農就可根據遺傳學培育出更愛乾淨的蜜蜂品系。」

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航