到倫敦百年飯店Savoy Hotel，品一杯雋永的故事

文：馬永欣（Solo singer旅店創辦人）

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倫敦泰晤士河畔的Savoy Hotel，自1889年開幕時，就不曾停止引領創新，第一個所有房間都有衛浴、並且24小時提供冷熱水的旅館、第一個裝有電燈與電梯的旅館。這一台漆紅色的百歲電梯，至今都還在旅館內正常運作，過去一百多年來，不只貴族名流搭乘過，當年的電梯小弟，因為天天看著高貴時尚的旅人進出，對頂級時尚耳濡目染，決定辭職創辦自己的服裝品牌──Gucci。

旅館重新裝修，於2010年再次開幕時，一個新酒吧，Beaufort Bar也隨之開啟大門，與老飯店一起迎接世界旅人。比起在旅館裡立足130年的American Bar，Beaufort Bar年輕許多，卻仍有說不完的經典。酒吧的所在地是當年Frank Sinatra歌舞表演的空間，也是蓋希文在兩次世界大戰之間，首次在英國發表曠世經典《藍色狂想曲》的舞台。

圖片來源：作者提供 The Savoy Hotel （photo credit: Steve Fareham）

來喝一杯故事

酒吧服務生Peter將酒單遞給我，封面的設計與酒吧黑底金花的Art Deco設計一致。翻開酒單，我驚呼不已，這不是酒單，是一本故事書！每一杯酒都是一個故事，我像是掉進兔子洞裡面的愛麗絲，一頁頁帶點奇幻風個的故事，令人看得眼花撩亂心情澎湃。我點了一杯Show Girl，一杯關於瑪麗蓮夢露在Savoy旅館內的記者會上，以機智幽默迷倒英國媒體的故事。Peter將酒端上來，高腳水晶杯放在一個小型的化妝台上，化妝鏡緣裝有一圈化妝燈，彷如可以看到瑪麗蓮夢露與媒體相見前最後確認妝容的完美。

隔壁桌的服務生這時上了一杯酒，杯內不斷湧出白色煙霧，Peter看到我著迷的眼神，馬上說明：「這杯叫『印象派』，紀錄的是印象派畫家莫內旅居倫敦，住在Savoy Hotel期間曾說過的一句話：『What I love more than anything in London is the fog. Without fog, London wouldn’t be a beautiful city.（在倫敦，我愛他的霧勝過任何其他事物，沒有霧，倫敦不會是一個美麗的城市。）』

圖片來源：作者提供 「Peter將酒端上來，高腳水晶杯放在一個小型的化妝台上，化妝鏡緣裝有一圈化妝燈，彷如可以看到瑪麗蓮夢露與媒體相見前最後確認妝容的完美。」（photo credit: 馬永欣）

Ownership

壓抑不住好奇心，我忍不住問Peter：「你們酒單就像一本插畫精美的故事書，這些靈感哪裡來？創意發想的過程又是如何呢？」

他說：「我們非常注重內部討論，故事書的創作事實上是大家一起討論出來的。首先經理為我們準備許多閱讀材料，有Savoy的歷史、有報導、也有過去一百年來的酒單。看完之後，每個人都會提出他們想要講的故事。調酒師根據故事內容，將調酒創作出來。這時候還要經過好幾輪的品酒，每個人喜歡喝的酒都差很多，有經驗的調酒師調出來的酒，不一定是最多人喜歡喝的酒，每個工作人員不同的喜好就代表著不同客人的品味，每個意見都很重要。最後故事與調酒都定案後，我們才去找一家對餐飲非常了解的設計公司，進行下一步的視覺體驗與體驗設計。」

我細細看著每一頁酒單，每一則故事都將讀者帶入旅館的不同世代、不同空間，時而飛上屋頂翩翩起舞，時而在房內一角思考。每一頁美麗的插畫都有一個中空的圓形洞洞，還沒翻頁就能窺探下一杯酒的故事。

這一本時光隧道的故事書，一直翻到最後一頁，是Savoy歷史上第一本酒單的封面，以這一切故事的起源做結尾。

這時Peter停頓了一下，翻開酒單其中一頁，眼中閃爍一絲得意地說：「你看，這一杯酒就正是按照我的提案設計出來的酒。」

Peter盡興的分享，我也盡興得問下去，「原來你們每個人都參與得這麼深入，上班的日常也是如此嗎？」

「是的，每天下午五點酒吧開店前，酒吧經理、調酒師、與所有酒吧裡的現場工作人員會聚集在一起聆聽簡報，報告今天工作注意事項、旅館住房率與VIP名單。每天凌晨一點收店前，我們也會以今天的事件檢討與營業數字，作為一天的收尾。」他細數著一天的行程。

這家旅館的VIP名單講出來，真的是個嚇死人的名單，除了各個我們熟悉的名人如邦喬飛、英國女王之外，連歷史人物如英國首相邱吉爾、小說作品永垂不朽的Oscar Wilde，也都曾是Savoy的VIP，幸運的旅人，也許至今仍能看到他們的「身影」。

而比起這些古今中外的名人比起來，Peter可能是從斯洛伐克相對不知名城市來的年輕人，但是他眼神裡一點都沒有異鄉人的不確定感，從他專業又從容的服務看起來，他的一舉一動，都帶著Savoy的光芒，他雖然不是高階主管，但是他的意見被看重，他能了解營運狀況，在這裏他擁有產生影響的改變力量。

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圖片來源：作者提供 Beaufort Bar充滿奇幻感的酒單，就像一本精美的故事繪本，每一頁都有中空的圓形洞洞，還沒翻頁就能窺探下一杯酒的故事。（photo credit: Beaufort Bar）

完美，然後呢？

見證百年英國上流社會的Savoy Hotel，在2004年由阿拉伯王子Al-Waleed bin Talal的Kingdom Holding Company接手，就跟紐約百年經典Waldorf Astoria Hotel被中國安邦保險收購一樣，一同見證全球資本市場洗牌。

富爸爸接手後，用100億台幣天文數字重新裝修這家老旅館，開幕後一杯調酒的價格在台幣600元起跳，房間一個晚上的價錢在15,000台幣起跳。這樣高貴的投入與訂價，換來的卻是自2010年重新開幕以來，平均每年約20億台幣的虧損。

要怎麼樣才能彌補這個無底黑洞，大概是同時身為Twitter與Citi Bank大股東的王子的當務之急。唯一很明顯的是，降低服務標準，對他不是一個選項。

早餐的故事

在旅館吃早餐時，隔壁桌坐著一位鼻子很大、相貌平凡但是神采奕奕的老先生，他與對面的男子輕聲聊天，與其他桌吃早餐的客人沒有什麼不同，我閒著沒事，心裡猜測著，這兩位在做什麼？是什麼關係？談公事看起來太輕鬆，若是家人、父子關係，看起來氣氛又有些正式，想著想著，這位老先生突然哼起歌來。

Take my hand, take my whole life too For I can't help falling in love with you

這首貓王的歌，他唱得很小聲，剛好足夠讓隔壁桌的我聽到而已；他唱得很自然愜意，沒有為誰，彷如吃完早餐本來就該來首歌一般。離席之前，我忍不住走向他說了一句：「你唱歌真好聽。」閒話家常了一番，他大方地與我握手說：「我叫Mel Brooks，我很有名喔，你可以上網查查我的名字。」

後來我才知道，原來眼前這位吃完早餐會輕輕哼著歌的老先生，是美國歷史上唯12位囊括艾美、奧斯卡、東尼、葛萊美四項個人大獎的奇才。

長期旅行的人都知道，音樂能夠定義一個奇妙的時空，在特定的時間、地點聽到某些歌，這首歌就會跟這個地點與當時的心情產生永遠的關係，而且是只有你自己知道的小秘密。

而對一個說故事的旅館，Mel Brooks所定義的很有可能成為下一本酒單裡的雞尾酒、或是旅館歷史的一頁。只因為這個世界上，只要聽故事的人還在，說故事的人就會為了他們而存在。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航