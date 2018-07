到倫敦百年飯店Savoy Hotel，品一杯雋永的故事

文:馬永欣(Solo singer旅店創辦人)

倫敦泰晤士河畔的Savoy Hotel,自1889年開幕時,就不曾停止引領創新,第一個所有房間都有衛浴、並且24小時提供冷熱水的旅館、第一個裝有電燈與電梯的旅館。這一台漆紅色的百歲電梯,至今都還在旅館內正常運作,過去一百多年來,不只貴族名流搭乘過,當年的電梯小弟,因為天天看著高貴時尚的旅人進出,對頂級時尚耳濡目染,決定辭職創辦自己的服裝品牌──Gucci。

旅館重新裝修,於2010年再次開幕時,一個新酒吧,Beaufort Bar也隨之開啟大門,與老飯店一起迎接世界旅人。比起在旅館裡立足130年的American Bar,Beaufort Bar年輕許多,卻仍有說不完的經典。酒吧的所在地是當年Frank Sinatra歌舞表演的空間,也是蓋希文在兩次世界大戰之間,首次在英國發表曠世經典《藍色狂想曲》的舞台。

酒吧服務生Peter將酒單遞給我,封面的設計與酒吧黑底金花的Art Deco設計一致。翻開酒單,我驚呼不已,這不是酒單,是一本故事書!每一杯酒都是一個故事,我像是掉進兔子洞裡面的愛麗絲,一頁頁帶點奇幻風個的故事,令人看得眼花撩亂心情澎湃。我點了一杯Show Girl,一杯關於瑪麗蓮夢露在Savoy旅館內的記者會上,以機智幽默迷倒英國媒體的故事。Peter將酒端上來,高腳水晶杯放在一個小型的化妝台上,化妝鏡緣裝有一圈化妝燈,彷如可以看到瑪麗蓮夢露與媒體相見前最後確認妝容的完美。

隔壁桌的服務生這時上了一杯酒,杯內不斷湧出白色煙霧,Peter看到我著迷的眼神,馬上說明:「這杯叫『印象派』,紀錄的是印象派畫家莫內旅居倫敦,住在Savoy Hotel期間曾說過的一句話:『What I love more than anything in London is the fog. Without fog, London wouldn’t be a beautiful city.(在倫敦,我愛他的霧勝過任何其他事物,沒有霧,倫敦不會是一個美麗的城市。)』

壓抑不住好奇心,我忍不住問Peter:「你們酒單就像一本插畫精美的故事書,這些靈感哪裡來?創意發想的過程又是如何呢?」

他說:「我們非常注重內部討論,故事書的創作事實上是大家一起討論出來的。首先經理為我們準備許多閱讀材料,有Savoy的歷史、有報導、也有過去一百年來的酒單。看完之後,每個人都會提出他們想要講的故事。調酒師根據故事內容,將調酒創作出來。這時候還要經過好幾輪的品酒,每個人喜歡喝的酒都差很多,有經驗的調酒師調出來的酒,不一定是最多人喜歡喝的酒,每個工作人員不同的喜好就代表著不同客人的品味,每個意見都很重要。最後故事與調酒都定案後,我們才去找一家對餐飲非常了解的設計公司,進行下一步的視覺體驗與體驗設計。」

我細細看著每一頁酒單,每一則故事都將讀者帶入旅館的不同世代、不同空間,時而飛上屋頂翩翩起舞,時而在房內一角思考。每一頁美麗的插畫都有一個中空的圓形洞洞,還沒翻頁就能窺探下一杯酒的故事。

這一本時光隧道的故事書,一直翻到最後一頁,是Savoy歷史上第一本酒單的封面,以這一切故事的起源做結尾。

這時Peter停頓了一下,翻開酒單其中一頁,眼中閃爍一絲得意地說:「你看,這一杯酒就正是按照我的提案設計出來的酒。」

Peter盡興的分享,我也盡興得問下去,「原來你們每個人都參與得這麼深入,上班的日常也是如此嗎?」

「是的,每天下午五點酒吧開店前,酒吧經理、調酒師、與所有酒吧裡的現場工作人員會聚集在一起聆聽簡報,報告今天工作注意事項、旅館住房率與VIP名單。每天凌晨一點收店前,我們也會以今天的事件檢討與營業數字,作為一天的收尾。」他細數著一天的行程。

這家旅館的VIP名單講出來,真的是個嚇死人的名單,除了各個我們熟悉的名人如邦喬飛、英國女王之外,連歷史人物如英國首相邱吉爾、小說作品永垂不朽的Oscar Wilde,也都曾是Savoy的VIP,幸運的旅人,也許至今仍能看到他們的「身影」。

而比起這些古今中外的名人比起來,Peter可能是從斯洛伐克相對不知名城市來的年輕人,但是他眼神裡一點都沒有異鄉人的不確定感,從他專業又從容的服務看起來,他的一舉一動,都帶著Savoy的光芒,他雖然不是高階主管,但是他的意見被看重,他能了解營運狀況,在這裏他擁有產生影響的改變力量。

見證百年英國上流社會的Savoy Hotel,在2004年由阿拉伯王子Al-Waleed bin Talal的Kingdom Holding Company接手,就跟紐約百年經典Waldorf Astoria Hotel被中國安邦保險收購一樣,一同見證全球資本市場洗牌。

富爸爸接手後,用100億台幣天文數字重新裝修這家老旅館,開幕後一杯調酒的價格在台幣600元起跳,房間一個晚上的價錢在15,000台幣起跳。這樣高貴的投入與訂價,換來的卻是自2010年重新開幕以來,平均每年約20億台幣的虧損。

要怎麼樣才能彌補這個無底黑洞,大概是同時身為Twitter與Citi Bank大股東的王子的當務之急。唯一很明顯的是,降低服務標準,對他不是一個選項。

在旅館吃早餐時,隔壁桌坐著一位鼻子很大、相貌平凡但是神采奕奕的老先生,他與對面的男子輕聲聊天,與其他桌吃早餐的客人沒有什麼不同,我閒著沒事,心裡猜測著,這兩位在做什麼?是什麼關係?談公事看起來太輕鬆,若是家人、父子關係,看起來氣氛又有些正式,想著想著,這位老先生突然哼起歌來。

Take my hand, take my whole life too

For I can't help falling in love with you