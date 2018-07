有歷史意義無歷史成果，「普普會」光芒不若「川金會」

美國總統川普(Donald Trump)上任後的世界是否已呈現一個重置的模式?今(2018)年6月12日川普與北韓領導人金正恩才在新加坡舉行世紀高峰會,盛大的場面與政治意義為川普奠定了歷史地位。接著川普又無預期的宣告7月16日美國與俄羅斯雙邊會面的消息,這說明了川普渴望重現與金正恩在新加坡會面的媒體盛況,再度為自己創造另一波個人秀。

「普普會」光芒不若「川金會」

川普上任以來,只在2017年G20德國漢堡和越南會議場合和俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)見過面。雙邊會面的安排,讓受到「通俄門」纏身的川普,與受到美國經濟制裁的俄羅斯製造了不少的話題。這場決定在芬蘭總統府舉行的高峰會,讓世人認為是繼與北韓對話後,一場民主國家對威權國家對世界秩序重置的對談。儘管如此,「普普會」的舉行卻不似「川金會」受到各界的讚賞,而是出現不同基調的聲音。

西方媒體戲稱「普普會」不是一場正式的高峰會或研討會,而是一場雙方平常的見面會。但川普宣稱從這一場會面起,將會開始與俄國進一步的對話。對俄羅斯官方而言,不僅是讓世界冷靜下來,更是一場將美俄關係回歸正常軌道的會面。

但要與「川金會」相比,俄國智庫RIAC認為赫爾辛基與新加坡峰會幾乎沒有共同點,就政府體制上,俄羅斯與北韓根本就不相同。而在國際舞台上,普亭和金正恩在不同的場合和不同的規則中也發揮了不一樣的作用。儘管如此,在新加坡舉行的美朝峰會對赫爾辛基峰會的籌備工作,對俄羅斯來說有一定的啟示,即是克林姆林宮了解到關於川普面對「難處理」夥伴的外交風格。

川普外交讓人猜不透,對非常規手段很樂觀

這些「難處理」國家通常不願輕易屈服於公開的壓力,也不準備無條件接受美國的優勢。但川普反而對強勢領導人感到情有獨鍾,即使是那些不能被視為美國朋友或盟友的人,俄國就是屬於這其中之一。相反的,美國的傳統合作夥伴最近很少得到川普的關注與正面回應。在NATO會議上痛罵梅克爾(Angela Merkel)是俄國的俘虜,過分依賴俄國供應的能源。但在美俄高峰會結束後回過頭來看,川普真正的用意是想要將國內的液態性天然氣銷售至歐洲市場,同時與俄國競爭,成為的第一大出口國。

另一方面,在新加坡與北韓的峰會期間,對川普來說,是完全不可能發生失敗的,儘管北韓提出極端模糊的廢核計劃,還被宣佈為美國外交政策上空前的「歷史性勝利」。在新加坡舉行峰會期間,很明顯的川普無意與任何人分享他的成功。與北韓達成的協議被當成川普的個人成就,而不是在幾年內實施的美國政策的成果。

川普在外交上試圖與美國前任總統的政策保持距離,尤其是歐巴馬(Barack Obama)的外交政策。當會前談到克里米亞半島主權時,川普更是把問題丟還給歐巴馬。根據川普心中的劇情版本,正是他設法「解決」了美國前幾任總統幾十年來無法應付的問題。當然,與俄國的雙邊會面也是如此。

或許是因為川普對非常規外交成功的看法表現得樂觀,在會前川普對外界沒有確實交代會議議程,導致會談內容的不確定增高,讓人多少感到此次的會晤擁有歷史性,卻缺乏任何歷史性的成果。因為在進入談判舞台之前,沒有足夠的時間準備議程和對內部對其進行分析。美國駐俄羅斯大使喬恩・亨茨曼(Jon Huntsman)表示,美國在這個級別舉行雙邊峰會這一事實,本身就是件足以對世界交代的事情。

Photo Credit:Reuters/達志影像

芬蘭對普普會憂心,反映其他東歐國家處境

儘管許多北約領導人表示贊同,但赫爾辛基高峰會引發多國領袖的擔憂,即是川普將退出傳統的西方聯盟(北約組織),讓俄羅斯擴大對其影響範圍。尤其當芬蘭最大的《赫爾辛基日報》在會前發表了一封以英、俄語同步的公開信,信中表明美俄關係經常性的改變,讓這次會晤將沒有任何一方是全面的贏家;並且表示在沒有歐洲各國參與的峰會,對美俄雙方抱有期待,將不會替歐洲帶來任何改變。公開信的內容,似乎表達歐盟國家對「普普會」的擔心情緒。

芬蘭對「普普會」的憂心其來有自,同時也代表過去受過蘇聯統治的中歐國家的擔憂。根據芬蘭過去的歷史,俄羅斯自從1809年打敗瑞典,開始統治芬蘭,並成為沙皇統治下的一個大公國;隨著俄國爆發十月革命,芬蘭於1917年12月6日宣布獨立,成立芬蘭共和國。1939年,蘇芬戰爭的爆發迫使芬蘭割地給俄國,還在1941年加入德國陣營參加了對俄戰爭,成為了戰敗國。後來為了向蘇聯示好,1947年芬蘭拒絕接受美國的馬歇爾計劃的援助,次年1948年4月與蘇聯政府簽署《友好合作互助條約》。

根據《條約》,蘇聯承認了芬蘭中立的地位,由於中立國的屬性,芬蘭沒有加入以美國為主導的北大西洋公約組織,也沒有參與1955年蘇聯所領導的華沙公約組織。直到1991年蘇聯解體後,芬蘭才逐漸擺脫了蘇聯的影響,到1995年加入歐盟。而俄美領導會選擇芬蘭當作會議地點的確有著謹慎的考量,不似「川金會」一般選在親美的新加坡,芬蘭自40年代末期開始的中立立場,讓美俄雙方的會面多了一點法理性。

普普會除了否認「通俄門」,還談了什麼?

會前,川普堅決主張改善與俄羅斯的關係會使美國受益。美國媒體認為,芬蘭高峰會的舉辦只是加強華盛頓與莫斯科間,以及普亭與川普之間的關係,而後者將雙方領導人的親密關係置於其外交政策的核心位置,這才是讓美國政府感到緊張的部分。但川普信誓旦旦地說,認為自己可以處理普亭,在峰會上稱普亭為「競爭對手(competitor)」,而不是僅僅的對手(adversary),還稱「競爭對手」一詞是一項對普亭的稱讚。但偏偏普亭在表定會晤的時辰裡,「意外」的遲到一小時,原因是飛機誤點,如此的失誤,只能讓川普癡癡地在飯店裡等待普亭的到來。雙方進場後,普亭老神在在的模樣,讓人不禁懷疑普亭的遲到是否只是故意擺架子,讓美國難堪。

儘管在會上絲毫沒有討論到烏克蘭問題,但前幾天川普已向媒體概述了他對俄羅斯吞併克里米亞感到「不高興」,但隨即又表示,即使莫斯科拒絕返回克里米亞半島,他也會繼續與普亭建立關係。更不用說,克里姆林宮方面已強硬的拒絕討論任何有關克里米亞地位議題。

普亭知道,期待美國承認俄羅斯對克里米亞的主權,或迅速撤銷經濟制裁是不實際的。相反的,應該去關注可能有助於雙邊融冰的問題所在,例如在會上普亭主動提到幫助美國一起解決北韓核子問題的話題。俄羅斯對北韓問題的主動,代表著六方會談恢復的可能性,俄國在9月海參崴東方經濟論壇開始前,不會放棄任何一絲機會在此議題上與美國達成共識的機會。川普會後也向媒體表示,對於核子問題還有足夠的時間去商量如何解決。

有趣的是,在會談中川普隻字未提在2016年美國總統大選,被控干擾選情的12位俄羅斯網路軍團。儘管俄羅斯一再表示俄國從未干涉過美國大選,但川普的行為令美國民眾感到氣憤,大多數報章版面大肆批評川普已忘記美國的歷史,前總統柯林頓(Bill Clinton)更用「噁心」兩字來形容「普普會」上川普的言行。

閉門會談中,美國與俄國唯一達成的兩項協議是:敘利亞問題和軍備控制。實際上,川普對敘利亞戰事一直沒有進一步動作,俄國國防部今(2018)年年初認為打擊恐怖份子到一段落,可以逐漸從敘利亞撤兵,刪減了年度國防預算。但因為向平民使用化學武器事件的謎團始終未消,美、歐、俄三方在敘利亞的衝突上又點燃了戰火。此時,雙方若在「普普會」上達成協議是最適合不過的。這一點,美國提出與俄國共同保障以色列的安全做定期性的溝通,成為接下來敘利亞戰事發展的極佳緩衝點。

在軍備控制方面,1987年,美國總統雷根(Ronald Reagan)和蘇聯領導人戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)簽署的《中程導彈條約》(Treaty on the Elimination of Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles)也原該無限期地持續下去,但至今年似乎陷入了困境。美國指責俄羅斯違反該條約,私自研發地面發射的新型中程飛彈,讓世界受到威脅。尤其是俄羅斯在今年3月發表一系列新型武器,美國國防部至今無法確定,本身是否有足夠的能力來抵擋俄羅斯攻擊。

所以在此次的閉門會議裡,美國急於和俄羅斯達成延長新的新削減戰略武器條約(又稱第三階段削減戰略武器條約,最初該條約在2010年的布拉格簽署,2011年2月5日生效,效期為10年,該條約將在2021年到期),俄羅斯同意在與美國討論細節的條件下,延長條約期限。根據該條約原先的內容,俄羅斯與美國計畫在七年內將洲際彈道導彈的數量降至700枚,部署的核彈頭數量控制在1,550枚,並規定美俄需每年兩次交換有關彈頭和運載工具數量的訊息。

實際上,俄羅斯這幾年皆有承諾遵守上述兩項條約。但是從美國的角度看來,和過去相比,俄羅斯已變得不那麼專注於軍備控制協議,因為俄羅斯正努力維持與美國的核武平等。

Photo Credit:Reuters/達志影像

普普會最大驚喜:普亭承諾不干預期中選舉?

最後,若要大膽地假設這次會談,或許有另一個秘密成果,即是川普從普亭那獲得俄羅斯將不會干涉美國年底期中選舉的承諾。因為普亭希望美國及其盟國解除經濟制裁,和撤回佈署在俄羅斯邊境附近的北約部隊。普亭盼望說服美國承認莫斯科對其前蘇聯鄰國的影響,和承認俄羅斯在國際事務參與的角色。雖然烏克蘭聲稱美國將向烏克蘭國防部提供一億美金的支助,但這些困難都被克宫視為長期需要克服的目標。

普亭意識到一次性的會議,不會為俄羅斯取得重大進展。但最重要的是,他將此視為與川普建立良好關係的契機,奠定未來高層常規接的基礎。無論如何,俄羅斯必須做好準備,莫斯科和華盛頓之間關係的恢復只是複雜進程的開始。對於歐洲孤立俄國的行動,普亭表明,由於俄羅斯的地理環境過於龐大,最終歐洲還是注定要以失敗收場。西班牙媒體更以頭版表示:不管你喜不喜歡。總之,俄羅斯要回到國際舞台了。

