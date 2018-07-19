有歷史意義無歷史成果，「普普會」光芒不若「川金會」

美國總統川普（Donald Trump）上任後的世界是否已呈現一個重置的模式？今（2018）年6月12日川普與北韓領導人金正恩才在新加坡舉行世紀高峰會，盛大的場面與政治意義為川普奠定了歷史地位。接著川普又無預期的宣告7月16日美國與俄羅斯雙邊會面的消息，這說明了川普渴望重現與金正恩在新加坡會面的媒體盛況，再度為自己創造另一波個人秀。

「普普會」光芒不若「川金會」

川普上任以來，只在2017年G20德國漢堡和越南會議場合和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）見過面。雙邊會面的安排，讓受到「通俄門」纏身的川普，與受到美國經濟制裁的俄羅斯製造了不少的話題。這場決定在芬蘭總統府舉行的高峰會，讓世人認為是繼與北韓對話後，一場民主國家對威權國家對世界秩序重置的對談。儘管如此，「普普會」的舉行卻不似「川金會」受到各界的讚賞，而是出現不同基調的聲音。

西方媒體戲稱「普普會」不是一場正式的高峰會或研討會，而是一場雙方平常的見面會。但川普宣稱從這一場會面起，將會開始與俄國進一步的對話。對俄羅斯官方而言，不僅是讓世界冷靜下來，更是一場將美俄關係回歸正常軌道的會面。

但要與「川金會」相比，俄國智庫RIAC認為赫爾辛基與新加坡峰會幾乎沒有共同點，就政府體制上，俄羅斯與北韓根本就不相同。而在國際舞台上，普亭和金正恩在不同的場合和不同的規則中也發揮了不一樣的作用。儘管如此，在新加坡舉行的美朝峰會對赫爾辛基峰會的籌備工作，對俄羅斯來說有一定的啟示，即是克林姆林宮了解到關於川普面對「難處理」夥伴的外交風格。

川普外交讓人猜不透，對非常規手段很樂觀

這些「難處理」國家通常不願輕易屈服於公開的壓力，也不準備無條件接受美國的優勢。但川普反而對強勢領導人感到情有獨鍾，即使是那些不能被視為美國朋友或盟友的人，俄國就是屬於這其中之一。相反的，美國的傳統合作夥伴最近很少得到川普的關注與正面回應。在NATO會議上痛罵梅克爾（Angela Merkel）是俄國的俘虜，過分依賴俄國供應的能源。但在美俄高峰會結束後回過頭來看，川普真正的用意是想要將國內的液態性天然氣銷售至歐洲市場，同時與俄國競爭，成為的第一大出口國。

另一方面，在新加坡與北韓的峰會期間，對川普來說，是完全不可能發生失敗的，儘管北韓提出極端模糊的廢核計劃，還被宣佈為美國外交政策上空前的「歷史性勝利」。在新加坡舉行峰會期間，很明顯的川普無意與任何人分享他的成功。與北韓達成的協議被當成川普的個人成就，而不是在幾年內實施的美國政策的成果。

川普在外交上試圖與美國前任總統的政策保持距離，尤其是歐巴馬（Barack Obama）的外交政策。當會前談到克里米亞半島主權時，川普更是把問題丟還給歐巴馬。根據川普心中的劇情版本，正是他設法「解決」了美國前幾任總統幾十年來無法應付的問題。當然，與俄國的雙邊會面也是如此。

或許是因為川普對非常規外交成功的看法表現得樂觀，在會前川普對外界沒有確實交代會議議程，導致會談內容的不確定增高，讓人多少感到此次的會晤擁有歷史性，卻缺乏任何歷史性的成果。因為在進入談判舞台之前，沒有足夠的時間準備議程和對內部對其進行分析。美國駐俄羅斯大使喬恩・亨茨曼（Jon Huntsman）表示，美國在這個級別舉行雙邊峰會這一事實，本身就是件足以對世界交代的事情。

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芬蘭對普普會憂心，反映其他東歐國家處境

儘管許多北約領導人表示贊同，但赫爾辛基高峰會引發多國領袖的擔憂，即是川普將退出傳統的西方聯盟（北約組織），讓俄羅斯擴大對其影響範圍。尤其當芬蘭最大的《赫爾辛基日報》在會前發表了一封以英、俄語同步的公開信，信中表明美俄關係經常性的改變，讓這次會晤將沒有任何一方是全面的贏家；並且表示在沒有歐洲各國參與的峰會，對美俄雙方抱有期待，將不會替歐洲帶來任何改變。公開信的內容，似乎表達歐盟國家對「普普會」的擔心情緒。

芬蘭對「普普會」的憂心其來有自，同時也代表過去受過蘇聯統治的中歐國家的擔憂。根據芬蘭過去的歷史，俄羅斯自從1809年打敗瑞典，開始統治芬蘭，並成為沙皇統治下的一個大公國；隨著俄國爆發十月革命，芬蘭於1917年12月6日宣布獨立，成立芬蘭共和國。1939年，蘇芬戰爭的爆發迫使芬蘭割地給俄國，還在1941年加入德國陣營參加了對俄戰爭，成為了戰敗國。後來為了向蘇聯示好，1947年芬蘭拒絕接受美國的馬歇爾計劃的援助，次年1948年4月與蘇聯政府簽署《友好合作互助條約》。

根據《條約》，蘇聯承認了芬蘭中立的地位，由於中立國的屬性，芬蘭沒有加入以美國為主導的北大西洋公約組織，也沒有參與1955年蘇聯所領導的華沙公約組織。直到1991年蘇聯解體後，芬蘭才逐漸擺脫了蘇聯的影響，到1995年加入歐盟。而俄美領導會選擇芬蘭當作會議地點的確有著謹慎的考量，不似「川金會」一般選在親美的新加坡，芬蘭自40年代末期開始的中立立場，讓美俄雙方的會面多了一點法理性。

普普會除了否認「通俄門」，還談了什麼？

會前，川普堅決主張改善與俄羅斯的關係會使美國受益。美國媒體認為，芬蘭高峰會的舉辦只是加強華盛頓與莫斯科間，以及普亭與川普之間的關係，而後者將雙方領導人的親密關係置於其外交政策的核心位置，這才是讓美國政府感到緊張的部分。但川普信誓旦旦地說，認為自己可以處理普亭，在峰會上稱普亭為「競爭對手（competitor）」，而不是僅僅的對手（adversary），還稱「競爭對手」一詞是一項對普亭的稱讚。但偏偏普亭在表定會晤的時辰裡，「意外」的遲到一小時，原因是飛機誤點，如此的失誤，只能讓川普癡癡地在飯店裡等待普亭的到來。雙方進場後，普亭老神在在的模樣，讓人不禁懷疑普亭的遲到是否只是故意擺架子，讓美國難堪。

儘管在會上絲毫沒有討論到烏克蘭問題，但前幾天川普已向媒體概述了他對俄羅斯吞併克里米亞感到「不高興」，但隨即又表示，即使莫斯科拒絕返回克里米亞半島，他也會繼續與普亭建立關係。更不用說，克里姆林宮方面已強硬的拒絕討論任何有關克里米亞地位議題。

普亭知道，期待美國承認俄羅斯對克里米亞的主權，或迅速撤銷經濟制裁是不實際的。相反的，應該去關注可能有助於雙邊融冰的問題所在，例如在會上普亭主動提到幫助美國一起解決北韓核子問題的話題。俄羅斯對北韓問題的主動，代表著六方會談恢復的可能性，俄國在9月海參崴東方經濟論壇開始前，不會放棄任何一絲機會在此議題上與美國達成共識的機會。川普會後也向媒體表示，對於核子問題還有足夠的時間去商量如何解決。

有趣的是，在會談中川普隻字未提在2016年美國總統大選，被控干擾選情的12位俄羅斯網路軍團。儘管俄羅斯一再表示俄國從未干涉過美國大選，但川普的行為令美國民眾感到氣憤，大多數報章版面大肆批評川普已忘記美國的歷史，前總統柯林頓（Bill Clinton）更用「噁心」兩字來形容「普普會」上川普的言行。

閉門會談中，美國與俄國唯一達成的兩項協議是：敘利亞問題和軍備控制。實際上，川普對敘利亞戰事一直沒有進一步動作，俄國國防部今（2018）年年初認為打擊恐怖份子到一段落，可以逐漸從敘利亞撤兵，刪減了年度國防預算。但因為向平民使用化學武器事件的謎團始終未消，美、歐、俄三方在敘利亞的衝突上又點燃了戰火。此時，雙方若在「普普會」上達成協議是最適合不過的。這一點，美國提出與俄國共同保障以色列的安全做定期性的溝通，成為接下來敘利亞戰事發展的極佳緩衝點。

在軍備控制方面，1987年，美國總統雷根（Ronald Reagan）和蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）簽署的《中程導彈條約》（Treaty on the Elimination of Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles）也原該無限期地持續下去，但至今年似乎陷入了困境。美國指責俄羅斯違反該條約，私自研發地面發射的新型中程飛彈，讓世界受到威脅。尤其是俄羅斯在今年3月發表一系列新型武器，美國國防部至今無法確定，本身是否有足夠的能力來抵擋俄羅斯攻擊。

所以在此次的閉門會議裡，美國急於和俄羅斯達成延長新的新削減戰略武器條約（又稱第三階段削減戰略武器條約，最初該條約在2010年的布拉格簽署，2011年2月5日生效，效期為10年，該條約將在2021年到期），俄羅斯同意在與美國討論細節的條件下，延長條約期限。根據該條約原先的內容，俄羅斯與美國計畫在七年內將洲際彈道導彈的數量降至700枚，部署的核彈頭數量控制在1,550枚，並規定美俄需每年兩次交換有關彈頭和運載工具數量的訊息。

實際上，俄羅斯這幾年皆有承諾遵守上述兩項條約。但是從美國的角度看來，和過去相比，俄羅斯已變得不那麼專注於軍備控制協議，因為俄羅斯正努力維持與美國的核武平等。

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普普會最大驚喜：普亭承諾不干預期中選舉？

最後，若要大膽地假設這次會談，或許有另一個秘密成果，即是川普從普亭那獲得俄羅斯將不會干涉美國年底期中選舉的承諾。因為普亭希望美國及其盟國解除經濟制裁，和撤回佈署在俄羅斯邊境附近的北約部隊。普亭盼望說服美國承認莫斯科對其前蘇聯鄰國的影響，和承認俄羅斯在國際事務參與的角色。雖然烏克蘭聲稱美國將向烏克蘭國防部提供一億美金的支助，但這些困難都被克宫視為長期需要克服的目標。

普亭意識到一次性的會議，不會為俄羅斯取得重大進展。但最重要的是，他將此視為與川普建立良好關係的契機，奠定未來高層常規接的基礎。無論如何，俄羅斯必須做好準備，莫斯科和華盛頓之間關係的恢復只是複雜進程的開始。對於歐洲孤立俄國的行動，普亭表明，由於俄羅斯的地理環境過於龐大，最終歐洲還是注定要以失敗收場。西班牙媒體更以頭版表示：不管你喜不喜歡。總之，俄羅斯要回到國際舞台了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航