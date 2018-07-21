春夏養陽，秋冬養陰：夏季運動的四點注意事項

文：鄒瑋倫

中醫說：「春夏養陽，秋冬養陰」陽是用來推動、溫煦、活力旺盛，興奮肌肉神經，在春夏季，配合四季不同變化，換句話說，若是在夏天多吃補湯、人參雞，秋冬一直衝浪、健身，消耗體力不合時令變化。春夏天不用再多調補，務必要開始用自己的身體，走出戶外，健身強健體魄，讓活動量比秋冬相對增加，就是最佳補身體的方式。

但是在身體方面，還是要依據每個人身心狀態來運動，加上臺灣地處濕熱，對汗腺開闔有困難的久病患者或慢性病人，會增加中暑心肌梗塞的機會，還有霾害、空汙的呼吸道疾病增加，也是不利於慢性病人和老人。在介紹大家夏季運動之前，要先知道運動的一些注意事項：

運動前暖身要夠，運動後舒緩更不可少：有始有終最重要，不僅可以減緩疼痛、乳酸堆積，又可增加肌耐力與長期筋骨軟Q程度。 補充水分，不狂飲牛飲解渴：不是運動完才補充水分，有些病人是上團體課程，上完一堂課才一次飲水是不恰當的，在運動中，少量補充流失掉的水分，才能平衡身體代謝，喝溫鹽水或運動飲料也可以。 盡量在冷氣房內運動，若是戶外務必避開上午10點至下午4點：夏季高溫悶溼是阻礙運動的阻力，又熱又累，心跳快、呼吸喘，讓慢性病人裹足不前，甚至中暑或脫水，室內或戶外，青菜蘿蔔自己喜歡，注意安全就可，但是在冷氣房運動相對安全。 汗水用毛巾先拭乾，再以溫水沖澡降溫：一邊擦掉汗水，一邊讓皮膚降溫，讓心跳緩和，待皮膚溫度和水溫落差不大時，再安全沖澡，才不會造成胸悶、呼吸困難、噁心感，甚至有病人沖完冷水澡後腸胃虛弱腹瀉。

最後向大家介紹四種全身性運動：

人面獅身背部排毒術

用手肘撐著身體呈90度，頭盡量向上方抬起，肚子、背部繃緊，利用自然呼吸法，每做一次約20秒，然後休息20秒，連續三次，自然呼出吸入，可減輕下背酸痛，對久坐久臥、背肌無力、肌耐力不足者可加強鍛鍊。

原地階梯上樓肌群心肺訓練

身體微前傾，呈起跑助跑姿勢，千萬不要直上直下或單側上下，若是先右腳上階梯，就持續10次右腳上階梯再換左腳，休息一分鐘再做一次，連續二循環即可，此運動可加強心肺功能與核心肌群以及股四頭肌張力，又不傷膝蓋。

抬手弓箭步深蹲複合式運動

有些爸爸媽媽上公車時會跌倒、深夜上廁所起床跌倒、或是跨越障礙物跌倒，跌倒會增加很多風險，所以弓箭步是當老化生病時，動作變得不自然不流暢，卻需要啟動全部腿部肌肉的常用動作。雙手先朝前伸直，兩腳盡量跨大步，在前腳彎曲時，後腳膝蓋也自然彎曲，身體直上直下，順勢也把雙手往上伸直拉高，慢慢地再將前腳收回，身體站直，雙手恢復呈現往前伸直，連續十次，休息一分鐘，再換腳，連續二循環。

對側伸展平衡協調肌力訓練

對不想動，拉也拉不出去的古怪個性病人，這招非常好騙！躺在床上，面朝上，雙腿彎曲小腿與床平行，雙手伸直朝上方，當右手往後上方伸直同時，左腿往前下方踢出，略靠近床面又不接觸到床面，再拉回，右手左腳連續十次，休息20秒，再換成左手右腳，連續兩循環。這運動對體虛病弱又不想起床運動的爸爸媽媽們，這是維持心肺功能，維持腹部核心肌群，又不會傷到腰椎很安全的運動。

運動百百種，運動傷害卻很普遍，跟著影片一起做，以免文中敘述不清或解讀有失誤，而不小心傷到筋膜，請讀者們一起跟著影片動一動！

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航