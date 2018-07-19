竭澤而漁的離譜稅制，正逼著企業跟人才逃出台灣

文：王至正（上市公司高階主管）

拜讀《台灣追稅無極限，小英放任財稅機關壓榨人民、逼走外資》一文， 因為曾有切身之痛，心中感慨萬千。我奉獻台灣科技產業超過30年，對台灣稅制之極度不合理、人才外流嚴重甚感憂心，僅以親身之經歷呼籲政府正視。

我在美國深造及工作16年多，直到40歲時才被一位科技界大老邀請回國，成立了一家IC設計公司。 在2004年年底時，因法人大股東股票轉移，經營團隊大調整，我離開該公司，轉職到一家國內外知名的系統公司至今。

有一年，因為要去一個特殊的國家，去申辦良民證被拒，才知道我家的土地已被國稅局扣押。原因是國稅局對我先前服務的IC設計公司2005年所申報的稅有爭議，而我在2004年離職前，身兼該公司的董事長及總經理。

這件事凸顯出台灣稅捐稽徵的荒謬，2005年該IC設計公司申報2004年的所得稅時，我已不在該公司服務，既無從知曉，亦無法管轄該公司申報所得稅的方式及內容。姑且不論雙方對錯，國稅局不向一個仍正常營運的上市公司追討稅捐，卻要一個已與該公司毫無關聯的前任負責人承擔租稅責任。並且這是公司的稅，又不是我個人所應負擔的稅，應是就公司本身的財產來償付，然竟用我個人財產來做扣押。

何況公司法所規定的「股份有限公司」，股東的責任就是以出資額為限，怎會因為稅捐，就變成了「無限責任」。台灣為了課徵稅收，完全無視法律的規定，可說是到了違法亂紀的地步。

更離譜的是，國稅局扣押我個人財產後，居然可以「不用通知當事人」，若非申請良民證被拒，我根本不知道我家的土地被扣押，這是政府偷偷摸摸搶奪人民財產嗎？

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我有一位科技界朋友的遭遇更是悲慘。他擁有上千個非常具創新性且有實用價值的專利，其卓越的成就，連前總統都極為讚賞，除頒發國際傑出發明家博學博士證書及終身成就奬外，並鼓勵他將專利鑑價，提高公司資本額。我的朋友聽從建議，用專利鑑價的方式成功提高了公司的資本額，但惡運卻從此開始⋯⋯

國稅局寄來近億元的稅單，朋友申述説他並沒有賣任何一張股票，並無任何實質收入，但國稅局卻置之不理；朋友要以股票抵押，國稅局也不接受，還嗆聲說「你的股票又沒價值」。讓人不禁懷疑國稅局的算盤是什麼？既然是沒價值的股票，何以開出上億元的稅單？

他的公司及個人財產因此全被扣押，至今仍被限制出境，其潛在價值驚人的數百個專利，也因為被國稅局扣押，未繳納年費而全部作廢。一個前景看好的公司就這樣被毀掉了，數百個嘔心瀝血的專利變成廢紙。

我和一些科技界的朋友，都品嚐過台灣的「不法苛稅體制」千奇百怪、竭澤而漁的課徵方式，事實上已經嚇跑了很多科技人才。

擁有會計、法律雙博士學位，專攻財稅的第一屆國家金璽獎得獎人張進德博士，月前發表論文指出「稅務問題」是影響台灣經濟的主因之一，稅務官員為了「績效」，經常恣意剔除具有合法憑證且確實有支付的費用及成本，虛增所得額。因為稅制不透明、稅務成本無法掌握，讓本土企業的發展受阻，外資不敢來台投資，是國家經濟的最大殺手。

過去台灣以「科技島」自豪，曾經是美、日之後的全世界第三大資訊電子產業聚落，頂尖科技人才匯聚，科技產業是支撐台灣經濟發展的重要根基，而如今面臨的是萎縮和成長停滯的困境。有些大企業在減資，計畫到中國大陸掛牌上市，而中小企業關門、外逃的大大多過新設成立的公司。

因此我必須很沉痛的提醒執政者，勿輕忽濫稅的後果，薄薄一張違法違憲的稅單是對企業、人才的迫害與驅趕，大陸一直提供各種福利與便利給台灣的人才就業及創業，台灣卻用稅單在削弱自己、壯大別人，台灣的經濟基礎勢將快速崩解，變成「共慘」國家。

財稅機關「殺雞取卵」的課徵方式、「視民如賊」的觀念應該徹底改變， 用「協助輔導」取代「嚴懲重罰」，財稅機關應與企業人民站在一起，「共生共榮」才能創造國家更多的財富。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航