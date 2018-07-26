《恐懼的力量》：你會捐給陌生人一顆你的腎臟嗎？

文：艾比蓋爾．馬許（Abigail Marsh）

哈洛德的故事並不尋常，即使在利他捐腎者的世界裡也是如此。就像桑雅娜．葛雷夫一樣，在他自己想到捐腎這個想法前，從未聽過可以把腎臟捐給陌生人。一九九八年（當年不知道什麼東西在空中），他第一次有了這個想法，那時他住在維吉尼亞州的阿靈頓，與葛雷夫不同的是，那附近沒有移植中心，而他想將腎臟捐給陌生人。所以他試圖聯繫「國家腎臟基金會」（National Kidney Foundation），但得到的回應是寄來一疊小冊，說明他死後如何器捐。嘿，他想，我還沒死呢。所以他回電，想做個澄清：「我只想知道目前要捐腎給華盛頓特區的某個人該怎麼做？」

接著是長時間的沉默，然後說：「你不能那樣做，這是違法的。」

但他們留下哈洛德的姓名和電話號碼，並表示如果狀況有任何改變，他們會回電給他。

是噢。好吧，哈洛德心想。

但是事情的確有些改變。同年，「華盛頓地區移植協會」（WashingtonRegional Transplant Consortium）正處於發展初期，這個組織想成為第一個以社區為基礎的活體器捐單位。他們在國家腎臟基金會得到哈洛德的連絡資訊，打這通回電已是兩年後，協會說明他們正在啟動這項計畫，不知他是否還想捐腎？他抓住了機會。經過長時間精神和醫學生理篩檢後，哈洛德成為該計畫批准捐腎的第一人。

只要認識哈洛德這個人，就一點也不令我意外。我很難想像跟他碰了面還會不給他捐腎的機會。他看起來就像香菸廣告上的牛仔，整體形象就是一頭瘋狂蓬亂的灰色頭髮，誇張的花白八字鬍，他有傳教士的魅力，就是那種會讓身邊空氣都發光的人。我曾在研討會上展示過他的剪報與訪問，幾年後還有當時的與會者回來找我問那個「八字鬍男人」的事。

哈洛德描述他捐腎的決定，好像這件事再明顯不過，是身為人最直接的決定。當別人請他解釋捐腎原因時，他用一個大家都覺得容易回答的問題回應：「你會給你媽一顆腎救她的命嗎？」

基本上大家都回答「會」。

他點頭，然後在紙上寫下幾個字母。接著又問：「好，為什麼？你為什麼要捐給你媽？」

每個人，他說，每個人喔，答案都完全相同。當他問我時，我也做了同樣的回答：「因為她是我媽。」

然後哈洛德把紙張翻過來，給我看上面的字母「BSMM」，意即Because She's My Mother. 因為她是我媽媽，他已經知道他們會說什麼了。

大家說的只是陳述。「因為她是我媽。」這個回答根本不算解釋，比只說「因為」兩字也好不到哪兒去。這不是對捐腎成本和收益的描述，也不是解釋手術細節或說明長期腎臟疾病的可能後果。答案原始多了：她是我媽，如果我不給她腎，她就要死了，所以我給她我的腎，相關細節之後再擔心。用這種方式，做這種回答，我們幾乎都一樣。

然後哈洛德再進一步追問：「所以我們知道了，你會捐腎給你的媽媽。好吧，捐給你的姐妹或兄弟呢？你最好的朋友，沒有血緣關係的？那你的老師或老闆呢？」他將圈子一步一步跨出去，盤問你什麼時候才停止關心另一個人的生命，不給他們腎臟的界線。「如果，」他問：「那個人下禮拜就要死了，你是唯一能救他的人又如何？有人快死了，就是現在，就在我們說話的時候，醫生知道如何救他們。我們真的可以讓某人不要再受苦了，讓他們不要失去可能擁有的東西。」

這些問題回應了哈洛德在做捐腎資格審查時的對話。他曾問移植小組：「如果我這個禮拜不捐腎，有人會為了等它而死嗎？」

「是的。」他們告訴他。

事情說定了。對他來說，哈洛德說，考慮以上種種，捐腎就不是一種選擇，而是一個機會。「因為有人會死。」對他來說捐腎給陌生人的理由就像大家用「因為她是我的媽媽」這句話來解釋一樣簡單明白。

二○○○年十二月十二日，在喬治城大學的某間手術室裡，就離我們後來掃描他大腦的地方只有幾步之遙，一組外科醫生移除哈洛德的左腎，並把它縫入年輕女性珍奈特．畢雷（Gennet Belay）的腹部，她是妻子、母親、衣索比亞移民，當時腎功能只剩下6％。在一部名為《請打1800電話，捐出你的腎》（1-800-Give-Us-Your-Kidney）的短片中，畢雷的丈夫回憶說，她的醫生曾告訴她，她只剩三天可活了。哈洛德的腎臟在移植後幾乎立即開始過濾血液，直到今天依舊作用。哈洛德每年都會寄一張生日賀卡給他的腎。畢雷則認為移植的那一天是自己的「重生日」──也是同一天，哈洛德回到正常生活，沒有疾病和併發症。

哈洛德回憶，在捐贈過程中他沒有焦慮、恐懼或懷疑，只有激動和微微挫折感，因為整個過程花了很長時間才重新開始。他從未再次考慮他的決定，毫無疑問，如果有機會，他還會再做一次，但這機會當然沒有了──即使最熱切的利他主義者也只剩一顆腎。

我問哈洛德，就像我也問了我們見的所有利他過主義者，請他告訴我理由，在所有捐腎給陌生人的器捐者中，只有少於0.001％的人認為捐腎理由就像大多數人會捐腎給他們的母親一樣明顯，而他也是其中之一，為什麼？他有何不同？他的回答很激動，回應著柯瑞．布克和藍尼．斯科尼克也說過的話。「我沒有什麼不同，我不是獨一無二的，」他堅持說：「你在這裡的研究將會發現我跟你一樣。」

而他認為，我們的研究甚至沒有問對問題。在他看來，像他這樣的利他捐腎者，只是在對的時間點，處於對的環境，有對的信息。被說成各種英雄都讓他沮喪到不行。他毫不含糊地反覆告訴我，他不是。

也許他是對的。作為科學家，我盡量對任何可能性都保持思想開放，不要在還沒有證據確鑿前就把可能性排除了。就像哈洛德說的那樣，捐腎大多是機緣巧合，只要有對的知識和個人經驗，任何人都會有同樣的動機。我們合作過的許多捐腎者都認為這是事實。之前的那三位利他主義者，就是試圖突破緊急出口的那些人，後來在一對一採訪中，我問她們為什麼更多人不捐時，都對這狀況作出類似回應：

「我會說：資訊的關係。」

「知識不足。」

「只是不知道吧。」

如果大家多知道一些器捐的相關知識，她們感嘆，就一定有更多人會捐。

當然，某種程度上這一定是真的。每位利他捐腎者都曾經不是利他捐腎者，大多數情況下，甚至從未聽說過非指定器捐。然後，他們每個人都發現居然有能捐腎給陌生人這件事，或知道有好多陌生人需要腎臟，而這些新的信息是導致他們捐腎的突發事件。捐腎前捐腎後有何不同？是擁有的資訊不同了。利他主義者解釋捐腎的理由，與社會心理學中著名的行動者──觀察者效應（actor-observer effect）的普遍現象非常一致：人們解釋他人行為時，多以內在原因來解釋，像是個性，但解釋自己行為時，則參照外部原因──在此情況下，就是有無獲取新資訊。

但這似乎不太可能成為世人將腎臟送給陌生人的唯一原因。首先，我們其他人對完全相同的資訊可能做出截然不同的回應。如果你跟我一樣，也跟著哈洛德的提問走一段時間。你一定會捐給你的母親，我也會；你的兄弟，會；最好的朋友，好吧，會。但這個過程中總有一個轉變，讓答案不再如此肯定。你的鄰居、老師？你的老闆？也許吧。對我而言，這些決定不知怎麼地開始有不同感覺，不再那麼直觀。為了我媽媽的緣故我樂意擱置捐腎細節，但之後，問我想不想捐腎給較沒關係的人，我迅速回到了最原點，當一路又問我是否想捐腎給我從未見過的人時……只是一片空白。對這個決定根本沒有特別明顯的感覺。

這是一種常見的反應，即使對深切痛苦地明白等待者要腎要得多急的人來說，或對那些可以救你的利他捐腎者來說都是如此。在報導畢雷移植的短片中，她的丈夫沉思道：「站在哈洛德的立場想，要救某位你不認識的人、那些你從來沒見過的人，甘冒生命危險並不容易。我問自己，『我做得到嗎？』而我的回答是『不』。我知道這意謂著什麼，意思是你會只剩一顆腎，有一天你的生命可能會有危險。他一定有……特別的心腸。」

特別的心腸──還是特別的腦？

我們花了一年多的時間，最後終於收集到足夠數據來解答這個問題。總之，我們掃描了十九位利他捐腎者的大腦，就在他們觀察各種情緒表情時。他們包括哈洛德、安吉拉．庫佐和決心不遲到的女士們、西雅圖飛來的喬治．谷協，還有房地產專員、工程師和其他十幾位。除了掃描他們的杏仁核及其他部位的活動，還收集了解剖掃描圖，它可以告訴我們杏仁核的大小形狀等結構。

為了比較，我們還收集了和利他主義者有一樣平均年齡、教育程度、智商和其他變數的二十位參與者的同樣數據作為對照。唯一的控制條件是從未把器官捐給別人，當然，大部分人都是如此的。在喬治城大學一英里範圍內的任一個城市街區，只要拿網子一撒，都會抓到二十個這樣的成人，所以你會認為找到他們並進行測試是小事一樁。你錯了。它真的強化了我對利他者的想法，讓我更加相信利他者參與研究的熱情是多麼難以置信的異常（以一種好的方式），特別是考慮到旅行上的一切麻煩，我們花了找利他者兩倍的時間才為研究找到與利他者數量一樣的控制組。儘管這些控制組參與者都是在當地招募的，並且不需要從各地飛來，儘管實際上可能的控制組人數是利他捐腎者的一萬倍。（當然，我仍然非常感謝所有控制組參與者，如果沒有他們，這項研究是不可能完成的。）

我的學生用與以往一樣折磨人的方法分析數據。計算機數小時數小時呼嘯一直跑，將隨著人腦活動閃爍亮起的十億位元組原始二進碼轉換成三維圖像。我們的最後目的是觀察兩組受試者在看恐懼表情與中性表情時，杏仁核的活躍程度。真相再次來臨，當我們將利他主義者的大腦與控制組比較時──除了沒有捐腎，我們測量控制組的各種狀況都和利他主義者一樣，將此兩組人的大腦加以比較，我們會發現什麼？

答對了。再一次，像小星星一樣發光。看到恐懼表情後，利他主義者的杏仁核內有一塊半立方公分大小的肉已招來更多血準備活動使用。

相關書摘 ►《恐懼的力量》：利他主義者不是起於缺乏恐懼，而是因為恐懼

書籍介紹

《恐懼的力量：為何有人捨身救人，有人惡意病態？一位心理學家探索大腦、神經和行為科學，實證揭露人性善惡真相之旅》，奇光出版

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作者：艾比蓋爾．馬許（Abigail Marsh）

譯者：潘昱均

十四歲的安柏吹噓她殺了天竺鼠，威脅要燒了房子，勾引男人換取禮物。她像所有孩子一樣，利用一切可能工具得到她想要的；但她不像其他孩子，她完全不在乎她造成的傷害。而幾英哩外的藍尼．斯科尼克非常關心他人，為救溺水的女人跳入冰冷的河中。為何有人可以不求回報捨身救人？有人卻為了一己私利做出傷天害理的事？天使與魔鬼的界線到底在哪裡？是什麼造成人類善惡如此極端？這個始終困擾著哲學家與科學家的問題，終於在本書有了解答。

知名社會神經學家艾比蓋爾．馬許（Abigail Marsh）利用「功能性磁振造影」（fMRI）仔細研究那些惡極和良善的大腦，從連家人都畏懼的有心理病態特徵的孩童到捐腎給陌生人的無私利他成人，以突破性的科學發現告訴我們，答案就在大腦對他人恐懼情緒的反應。大腦杏仁核做為我們多數人「善」的硬體裝置，它的變化能說明英雄或病態行為。

在本書中，馬許探索人類關懷別人的能力，對同理心、利他主義和攻擊侵略本質，展開臨床、譯讀及腦造影的尖端研究，讓我們更進一步理解人類基本的社群天性。本書是開疆闢土的研究，旨在讓人了解人性的至高與深度。

Photo Credit：奇光出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航