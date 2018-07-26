《恐懼的力量》：利他主義者不是起於缺乏恐懼，而是因為恐懼

文：艾比蓋爾．馬許（Abigail Marsh）

現在，我們從這發現只知道在利他主義者的杏仁核中有某處細胞在活動──是在外側核？或其他的核？我們不知道──當他們凝視陌生人的恐懼表情時比注視中性表情時，杏仁核更加活躍。這是我們懷疑的應該出現的同理反應嗎？還是其他，如對威脅的回應？

我們進行利他者和控制組對憤怒表情反應的分析，在有效分析結果中發現一個線索。我們發現這次的模式是顛倒過來的，當受試者看到憤怒表情時，利他主義者的杏仁核活動不如控制組。這現象和某些觀點不一致，一般提到表情的意義，多說利他者的杏仁核僅是「威脅探測器」，但這次不一樣。這可引用臨床上患有焦慮症、廣泛性焦慮症、一般社交恐怖症的人做一有效比較，當焦慮症者在掃描儀中觀察表情時，他們的杏仁核會對一系列負面刺激（包括恐懼表情，憤怒表情、其他像蔑視等表情）產生高度反應，因為對可能出現的威脅和危險過度緊張防備，他們的杏仁核往往處於長期活動過度的狀態，對他們而言，杏仁核對連串線索產生的活動正可能是某種形式的威脅探測。但是，利他主義者只對恐懼更加敏感，這一事實表明了還有其他事正在進行。

「其他事」是什麼？相關線索可能來自我們收集的額外數據，每位受試者在完成腦部掃描後，我們會先請他們休息片刻，吃午餐，再邀請他們回實驗室來進行問卷調查和電腦作業。其中之一是情緒表情識別，裡面包含憤怒和恐懼的面部表情。當我們分析兩組受試者如何識別這兩個表情所表達的情緒時，我們的發現整齊對應了我們的腦造影數據，並回應著我十年前做論文時收集的情緒識別數據。相對於控制組，利他主義者識別恐懼表情的能力相對更好；相反地，他們認出憤怒表情的情況相對較差，利他者只有對他人恐懼同理的準確性比平均水平要好。這一發現強化了同理可以應用在很多形式的想法，而且每種形式都由不同流程驅動，所以可能某人對他人的恐懼有高度同理，但對憤怒沒有。說到利他主義者對恐懼的同理敏感度時，標誌指向杏仁核會驅動這種準確性。在我們的受試者中，我們發現，受試者的杏仁核對恐懼表情的活性和這人之後對此表情的辨識度有很強的相關性。

到目前為止，我們的利他主義者看起來很像「反–心理病態者」：他們辨識他人恐懼的能力比控制組要好得多，而這種能力似乎與右側杏仁核產生的反應相呼應，它似乎對表情能產生更多強有力的反應。什麼是我們曾討論過的心理病態最終特徵──杏仁核的總體大小？我的學生保羅．羅賓遜（Paul Robinson）對這些數據進行運算整合，做出所有受試者杏仁核的平均形狀和大小的原型，老實說，我對出現這樣的結果還是有點懷疑。但結果清楚顯示，在這方面，利他主義者似乎與心理病態者正相反，他們右邊杏仁核的體積比對照組大8％左右。即使調控了我們之前沒料到的事情，這結果的重要意義仍站得住腳，也就是利他主義者的大腦總體上來說比控制組的大腦大。

不管哈洛德和我們許多其他受試者相信些什麼，但利他主義者的大腦真的很特別。看起來，利他主義者可能更強烈受到激發同情的「力場」影響，因為他人受苦的景象對他們的影響比對一般人更強烈。心理病態研究已確定若要產生普通同情心需有三項重要特徵，而利他主義者具備的似乎比這三項還多一點，也就是一個對他人痛苦跡象極度敏感的基本神經硬體，這是高度心理病態者缺乏的。就是這一點額外增加的東西──額外增加的敏感度、額外增加的活性、額外增加的體積──可以為利他主義者提供足夠的推動力，將他們從普通程度的同情推向超越常人。

也許這些小小改變可以幫忙解釋，為什麼當我考慮要不要捐腎給陌生人時，我得到一種奇怪的空白感，這對利他主義者來說卻像是某種東西。利他主義者在說明這件事時，問我要不要把腎捐給我愛的人，那時我感受到的確定和目的和他們大多數人第一次考慮要不要捐腎給陌生人時感受一樣：「好，你可以擁有我的器官……這可不是件簡單的事。」亞利桑那州的一位年輕捐腎者如此說。或者用另一位捐腎者說的話：「沒有特別的理由，就像我說的，你看到有人淹死了，就要把他們從水中拉出來……我知道有人受苦，就得幫忙。」就是這樣簡單，像藍尼．斯科尼克跳入波多馬克河一樣清楚明白，像柯瑞．布克衝入鄰居失火房子一樣出於本能，就像在路邊救我的恩人急踩煞車的速度一樣快。事實上，他們的選擇似乎歸於直覺，一旦我們發現利他主義者的杏仁核原來不一樣，這些全出於直覺的情感才都一古腦地都合理了。

以大腦結構來說，杏仁核位於頭蓋下方非常深，它可以回應你沒有意識到的刺激──只閃幾毫秒的光亮眼白；有人受到驚嚇時冒出的汗味──迅速改變你的行為和一直湧現的想法做為回應。當超常利他主義者看到或想到別人的痛苦時，如果這個古老結構發生極快且非常不尋常的事，難道這些人無法說清楚它是什麼嗎？當進不去大腦處理關鍵運算的地方，也就合情合理地認為這個決定可能「不經大腦」，也許更好的術語是「在更深層的大腦」。

利他主義者對他人恐懼顯現強烈同情，這揭露一項重要事實：無畏和勇敢之間存在重要的區別。許多心理病態者真的什麼都不怕，因此他們很難理解他人的恐懼。利他者對他人恐懼有如此強烈的同理反應，表明他們對恐懼非常敏感，而不是無所畏懼。

回想柯瑞．布克他從火場救出鄰居時用了半打不同方式描繪他有多害怕；藍尼．斯科尼克把陌生人從滿是殘骸和燃油的冰封河水中拖出來，之後接受泰德．科佩爾（Ted Koppel）（註1）的專訪，說到自己都快緊張死了；我問過數十位利他捐腎者，是否認為自己是什麼都不怕、焦慮感很低的人，答案幾乎總是激動的「不」。他們幾乎沒有人從事跳傘這類典型的冒險活動，跳傘，如果你記得的話，它的風險可比捐腎小。當我問桑雅娜．葛雷夫做過什麼冒險活動，她說：「跳過一次傘。」其他任何危險行為就真的沒做過了，她說因為做這種事「不對」。從他們想在飛往華盛頓途中吃抗焦慮劑的請求上來看，我們研判不只一位利他者害怕坐飛機。（不幸的是，我們必須要求他們不能服用，因為藥物的殘餘影響可能會干擾腦部掃描。）一位從紐約飛來的利他捐腎者在我們訪問她時脫口說出一長串她擔心的日常小事，擔心遲繳房租，擔心上了高速公路車卻沒油了。另一位來自舊金山的受試者說，她人生的多數時間都在害怕，怕「生活中的一切……絕對是一切。」

她的話讓我想起南北戰爭的英雄「戰場天使」克拉拉．巴頓（Clara Barton）（註2），她在自傳中回應：「作家出於好意恭維，說早已習慣我的勇氣存在，代表我本人毫無畏懼，甚至不知道恐懼是什麼感覺。無論是否能矯正視聽，很明顯我不是那樣的，在我早年的日子裡，記得的，除了恐懼之外別無他物。」

我們的研究結果顯示，巴頓的話反映了一項事實，也就是真正無私英雄不是起於缺乏恐懼，而是因為恐懼。會把陌生人從火裡救出來，從水裡拉出來，捐腎給他，似乎都是因為真的知道所謂「害怕」是什麼意思。這樣的認知也許部分是他們幫助他人的動力，他們的勇敢藏在辨識痛苦、同理痛苦的能力裡，同時在危險面前戰勝且克服自己的恐懼。他們能無私的回應是因為當他們同理他人恐懼時，並不會讓害怕情緒淹沒自己的系統阻礙救助行動。

他們到底是如何做到的？至少從表面判斷，他們似乎沒有做出任何意識上的努力來壓制自己的恐懼，事實上，利他性捐腎者常常說他們對器捐日期一天天到來時自己的感受也覺得很訝異。當我詢問器捐者他們在麻醉前一刻最主要的情緒是什麼？我最常聽到的回應就像哈洛德的回答一樣：「興奮！」另一位才二十多歲的年輕利他器捐者說：「我真的很興奮，我不知道為什麼，我不知道這件事有什麼好令人興奮的？我知道我能幫人幫到這程度對我來說實在很酷， 但每個人都很擔心，就像我要死在那張桌子上一樣。大家都是這副態度『你幹嘛這樣做？會死的！』可是對我來說，居然奇怪地一點都不擔心。」

許多捐腎者甚至表示他們感到一種意想不到的平靜安定感。一位利他者解釋：「我不認為自己是無畏的，我很少冒險。但不知怎麼的，我從不把這件事當成危險。打從一開始我就知道一切都會好的。我不知道我為什麼會知道，但就是知道。」這種情懷回應藍尼．斯科尼克說過的話，再一次，他不是無所畏懼的人，只是想不起來在跳進波多馬克河前有恐懼的感覺（跳河可是非常冒險和痛苦的選擇），只有平靜的信念，覺得一切「都會好起來的」。

那些對恐懼焦慮有正常、甚至高於正常敏感度的人，在自願承受救人性命的重大痛苦和風險之前，是如何從平靜走到興奮的感覺？是什麼神經生物學的運作可以將公認有風險或代價高昂的行為，轉化為感到冷靜甚至正面興奮的行為？要回答這個問題，就要了解超常利他主義謎團的最後一塊拼圖，而它可歸結為建立關懷能力的基本機制。

相關書摘 ►《恐懼的力量》：你會捐給陌生人一顆你的腎臟嗎？

譯註

泰德．科佩爾（Ted Koppel），資深記者，ABC聯播網老牌新聞節目「夜線」節目主持人。 克拉拉．巴頓（Clara Barton，1821-1912），原是教師，南北戰爭時投入救援，後成為美國紅十字會創辦人。

書籍介紹

《恐懼的力量：為何有人捨身救人，有人惡意病態？一位心理學家探索大腦、神經和行為科學，實證揭露人性善惡真相之旅》，奇光出版

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作者：艾比蓋爾．馬許（Abigail Marsh）

譯者：潘昱均

十四歲的安柏吹噓她殺了天竺鼠，威脅要燒了房子，勾引男人換取禮物。她像所有孩子一樣，利用一切可能工具得到她想要的；但她不像其他孩子，她完全不在乎她造成的傷害。而幾英哩外的藍尼．斯科尼克非常關心他人，為救溺水的女人跳入冰冷的河中。為何有人可以不求回報捨身救人？有人卻為了一己私利做出傷天害理的事？天使與魔鬼的界線到底在哪裡？是什麼造成人類善惡如此極端？這個始終困擾著哲學家與科學家的問題，終於在本書有了解答。

知名社會神經學家艾比蓋爾．馬許（Abigail Marsh）利用「功能性磁振造影」（fMRI）仔細研究那些惡極和良善的大腦，從連家人都畏懼的有心理病態特徵的孩童到捐腎給陌生人的無私利他成人，以突破性的科學發現告訴我們，答案就在大腦對他人恐懼情緒的反應。大腦杏仁核做為我們多數人「善」的硬體裝置，它的變化能說明英雄或病態行為。

在本書中，馬許探索人類關懷別人的能力，對同理心、利他主義和攻擊侵略本質，展開臨床、譯讀及腦造影的尖端研究，讓我們更進一步理解人類基本的社群天性。本書是開疆闢土的研究，旨在讓人了解人性的至高與深度。

Photo Credit：奇光出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航