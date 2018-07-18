【插畫】貽貝、扇貝、金貝貝：各種常見的「貝」

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

雖然在餐桌上的時候常就呼嚕呼嚕的吃下肚，但各種各樣的「貝」其實大有學問。

例如熱炒店常見的蚵仔和高級餐廳以顆計算的生蠔，雖然在生物界定上是同一屬，但因為品種和養殖方式的差別，決定了能不能生食，價格也天差地遠；而歐洲料理常見的淡菜和北海岸常見的孔雀蛤外型相似，但口感卻又不一樣，更別說蛤蠣、蜆、海瓜子這些海邊常見，但從形狀到味道皆不相同的貝類了。

貝類其實也是常見的過敏原之一，症狀包括蕁麻疹、呼吸困難、休克等症狀，也有些人只要聞到貝類的味道就會食不下嚥，需要特別留意。當然，大富翁裡面的金貝貝雖然名字也有貝，但那就是另一個故事了。

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