新北市政府提訴願「反對深澳電廠」 李應元：台灣環保只有太嚴格、沒有太寬鬆

深澳電廠自從通過環差案之後，爭議不斷，新北市府今（18）日正式向中央提起訴願，籲請撤銷深澳燃煤電廠環評，環保署副署長詹順貴批評新北市府「作秀過頭」，環保署長李應元也說，台灣環保只有被認為太嚴格、沒有被認為太寬鬆的，再檢視一次也無所謂。

今年3月14日，環委審查台電的深澳電廠環差案，由環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，以9：8通過，引發後續各界爭議。新北市府環保局長劉和然及委任律師陳憲政等十多位律師團，今天將訴願書封緘，直接由環保局副局長王美文及律師親送至行政院環境保護署，完成提起訴願程序。

Photo credit: 新北市政府

訴願是行政訴訟前的先行程序，流程將是新北市向環保署提出訴願後，約在一個月環保署會提出答辯，新北市再回應；雙方如無共識，將展開行政訴訟。劉和然在記者會表示，自深澳燃煤電廠環差案通過後，愈來愈多學者、專家、環團及民眾，提出不宜興建的理由，但從未被採納。

劉和然說，北台灣的環境負荷、人口數及社會現況等，與12年前初次辦理環評的時候，差異很大，當時沒有人關注細懸浮微粒（PM2.5）及對健康的影響，也沒有訂定《溫室氣體減量法》，更沒有近期關注的重金屬議題，生態調查也都是舊資料，許多理由都足以重作環評。

他表示，日前《空氣汙染防制法》修正案三讀通過，修法的目的在期望加速改善台灣空氣品質，也加強管制生煤燃料；但同樣的政府卻又要興建違反世界禁煤、減碳趨勢的燃煤電廠，是自相矛盾。

劉和然也質疑，台灣到底缺不缺電，台電與行政院說法不一。中央這段時間陸續提出「乾淨的煤」、「跟燃氣差不多」、「不要中電北送」等說詞來自我催眠，但是「台灣的電到底夠不夠」中央卻一直不說清楚，台電曾說因為電力不足、長期南電北送，故需要興建深澳電廠；行政院長賴清德又在公開場合談到「台灣的電不是不夠用，而是剩不夠多」，民眾所獲得資訊很混亂，始終得不到正確的答案，大家都想問台灣電力供應的真相到底如何？

開發單位、官派委員都沒迴避，義務律師環評程序「重大瑕疵」

新北市政府委任律師陳憲政也指出，深澳燃煤電廠對空汙、健康及生態造成的實質影響，在環評過程中沒有被充分評估與討論，且程序存在許多重大瑕疪。

《環境資訊中心》報導，陳憲政表示，深澳電廠與瑞芳保育區重疊、是海岸一級保護區，依法都不得開發。加上當時環評委員鄭明修等人，質疑珊瑚移植沒有成功案例並不可行、堤防對深澳灣生態的影響等，都沒有完成確認及協商。劉和然批評，當時環評大會應該要求補件再審，但是卻做出通過後再補件，根本是想要「頭過身就過」。

《風傳媒》報導，陳憲政也指出，此案開發單位雖是台電，但台電本質上政府國營事業，受行政院監督，然而在3月14日的環評會上，17名出席的委員含主席中，就有6名是行政機關代表，這些委員在當時並沒有迴避表決，實已違反迴避原則，在程序上存有重大瑕疵。

根據《聯合報》3月報導，此案一共有21個環評委員，其中14名為學者專家，扣掉3人未出席、另外3位投下「有條件通過」票，其他專家都認為應該要「退回重辦環評」，但政府傾向讓此案通過，因此剩下三分之一都是政府的投票部隊，包括經濟部、衛福部、農委會等。環團認為，此案是政府「投票部隊」產生的結果。

昔日環境律師反被告，詹順貴批新北市「作秀過了頭」

環保署副署長詹順貴（同時也是台灣環境法律師出身）表示，尊重新北市府，但他指出，深澳電廠環評案的利害關係人是深澳在地居民，相對人是台電，新北市政府是公法人，並非在地居民、也非相對人台電，和此案沒有建立利害關係，作秀作過了頭。未來如果被行政院法規會以訴願不合法駁回，是否又混淆視聽，說法規會護航環保署？

《中央社》報導，環保署長李應元對此則表示，新北市府做這決定「我們尊重」，他說訴願是《行政程序法》裡的一個救濟手段，也是《環評法》本來就可以有的程序，大家對結果有意見時可以提訴願，若訴願後還有意見，則可透過司法體系提行政訴訟，過去也有許多像中科三期等類似例子。

不過，李應元強調，台灣從新竹到台北的產業鏈，包含了台積電等重要廠商，這樣的經濟動能及創新創意都是世界不可或缺的，要支撐這樣的產業必須要有穩定電力，且必須要是污染最少的。深澳電廠是一個環差案，污染比以前減少約7成，環差案當時在立法院都報告過了。新北市要提起訴願，能理解都是為了更好的環境，「完全可以理解也感佩」。但李應元指出，環評過程都很嚴謹，台灣環保只有被認為太嚴格、沒有被認為太寬鬆的，無論如何訴願都是行政程序的一部份，再檢視一次也無所謂，尊重新北市府也肯定對環保的努力。

《聯合晚報》報導，台電表示，如果新北市的訴願官司打贏了，台電被要求重做深澳電廠的環評，會影響到目前在進行的一連串流程，2025年第一部機組併聯發電的目標「非常難以達成」。

深澳電廠是燃煤電廠，更新計畫準備新增兩部機組，每部裝置容量60萬瓩，兩部合計120萬瓩，占備用容量2.8%。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範