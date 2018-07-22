劉軒《大腦衝浪》：如何聰明拒絕？用心理學三方法不得罪人的說「不！」

文：劉軒

如何聰明拒絕別人？用心理學三方法不得罪人的說「不！」

前幾年有一部金・凱瑞的喜劇片《沒問題先生》（Yes Man），電影主角凡事說「Yes」，讓生活多了很多新鮮事；現實生活中，如果我們面對要求，事事說「好」，恐怕反而不太好過，該怎麼說不？不只需要勇氣，還要有一些技巧⋯⋯

你如果對任何事情都說「好」，最後，就是把自己搞得「不好」。

大部分的人都是「好人」，不太好意思拒絕別人的請求；實際上，懂得說「不」是一個技巧，也需要練習。

為什麼我們會覺得說「不」很困難呢？追根究柢，我們不想要讓別人失望——不論是朋友、父母、情人或是老闆，出於本能，你不想讓他們失望，所以對他們提出的要求或請託常常說「好」。

可是，對你而言，一旦你答應了一件不方便的事情，需要花費接下來好幾天、好幾個禮拜、甚至是好幾個月來後悔這件事；反之，若你說的是「不」，拒絕之後，可能頂多不安幾分鐘而已。

當你說了「好」，對方就會有所期待，一旦你無法達成，反而會造成更大的失望；所以，何不明確地、勇敢地在第一時間拒絕？他們可能一時會失望，但時間久了，他們會知道你是真心為他們考慮。

所以，你要提醒自己，把「決定」與「關係」分開，不要因為跟這個人關係親密，就答應一件沒必要也做不到的事情；別忘了，拒絕這個要求，不代表拒絕這個人。

另外，你要考慮到機會成本（opportunity cost），人的時間有限，取與捨格外重要，答應了一件事情，背後意味著的是，你要放棄什麼「更重要」的事情。

當然，不是每一個「不」都要非常直接、毫不留情。以下是我歸納出的幾個方法，你可以參考看看。

以時間換空間：接到任何邀約，當下不知道怎麼辦，或是你不想在當下拒絕造成尷尬，你可以說：「我要先看一下行事曆，最近好像有另一件重要的事情，我看完之後回你⋯⋯」這樣，就可以避免自己倉促答應，多一點好好思考的空間與時間。 讓對方做篩選」：比如說，當老闆交辦一件事，你真的沒有時間，可以有技巧地跟老闆說：「好的，老闆，我也想專心在這個案子上面，但我手邊有A專案、B專案、C專案，我評估了一下，為了更專心在新案子上，您可以建議我先不要做哪一個專案嗎？」 提供其他方案：你可以提出願意做的事情，比如說：「在這個案子上，我可以給予一些建議與方向。」表示你願意幫助他，而非自己跳下來完成整個案子；也或許幫忙串聯資源，直白地說：「我很想幫你，但我真的沒有時間，不如找B先生，我記得他先前有說過，對這件事情很感興趣⋯⋯」如果自己有興趣，但當下沒時間，也可以說：「我很想幫你，但最快也要到下個月才行，如果真的一定要由我來做的話，可以等等我嗎？」

當然，說「不」需要勇氣，也需要練習；一旦你開始嘗試，就會發現，其實沒有這麼難——最終，當你獲得了更多能夠支配的時間，當你有了「思考的空間」，對於你始終掛心、遺憾未實行的夢想開始有一些實際的進度，此時，你會發現生活局面完全不同，看待當下的每一刻，不再充滿了焦慮和糾結，而是有了踏實感和希望。

這，就是我期盼的。

透過第十一講到第十五講，如果你一一吸收、練習，持續一段時間，改變了慣性的思維之後，把這些技巧變成日常，你會發覺自己煥然一新；我知道，改變舊習慣很不容易，接下來，我們將一起調整你的精神和體力。

Good luck！

Photo Credit: 三采文化提供

Action行動練習：說不，也是愛自己

前陣子，我和一位朋友共同接受採訪，被問起該如何「愛自己」，朋友的回答讓我印象深刻：「愛我自己的方式，是更清楚自己的界限、堅持自己的界限，避免假象的和諧。」

太多時候，我們不懂得自己的界限，為了假象的和諧，反而製造更大的內、外衝突，陷入掙扎，我建議，可以試著為自己訂下「基本界限」——我的生活裡，事情經常會累積到不平衡的狀態，因為一直工作，可能忽視另一半、冷落孩子。我規定自己，晚上七到九點不接手機時，還跟孩子打勾勾，跟他們說：如果老爸接了不遵守，你可以打我們，而且我們不准生氣！我還真的被一雙寶貝兒女打過！（當然是帶著笑輕拍……）

界限和目標又不太一樣，像是「我要一年寫一本書」是目標，不是界限；要有足夠的勇氣捍衛自己的界限，才能避免假象的和諧，和後面的痛悔。

我們都該提醒自己，把「決定」與「關係」分開，練習拒絕「無謂、突發、不合理」的要求；進階一點，練習「管理人情壓力」和「拒絕人情壓力」，不再讓自己處於人情壓力的被動狀態。這一講我希望你好好思考生活的「界限」，舉我自己為例：

晚上七到九點是家庭時間，手機關機，沒人可以找到我。 星期天絕對是家庭日，要好好陪伴家人。 吃飯皇帝大，該吃飯的時間一定要吃飯。 早上七點半前是我的思考時間，沒人能打擾（除非很緊急）。

相關書摘 ▶劉軒《大腦衝浪》：如何利用心理學ABC技巧，讓樂觀變成習慣？

書籍介紹

本文摘錄自《大腦衝浪：你只需要一點心理學，衝破人生僵局！》，三采文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：劉軒

這一次，劉軒融會貫通了

積極心理學、認知心理學、前瞻心理學等重量級理論

審思自己與每一個現代人共同遇上的生存危機——

你，為了什麼而活？

在本書中，作者劉軒以積極心理學、認知心理學、前瞻心理學等重量級理論為基礎，研擬設計了一套「自我啟發、時間管理、潛能開發」完整系統，有效幫助你整理並釐清自身狀態、梳理情緒、管理身體能量。

Just do this！

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透過step by step練習，將你從膠著狀態中解放！

這一本書的起點是劉軒自己，他將人生比喻為一片大海，你可以選擇隨波逐流，跟著別人的行事曆走；也可以像衝浪客一樣，掌握自己的步調，抓到一道好浪，就衝上生命巔峰。

如果你被生活榨乾，一絲自我也不剩

如果你渴望跳脫平庸，唯獨少了一點勇氣

如果你害怕被超車，卻發現方向盤不在自己手上

讓劉軒成為你的生活教練吧！

第一道浪：心態【接受過去】

第二道浪：潛意識【校正認知】

第三道浪：腦內空間【重整系統】

第四道浪：身體能量【管理資源】

第五道浪：想像力【制定計畫】

第六道浪：性格【發揮優勢】

劉軒：「電腦太慢的時候就要reboot，人生膠著的時候就要給自己一個refresh。你已經等這個浪，等了很久。改變自己，從今天開始。」

Photo Credit: 三采文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航