《童話中的陰影與邪惡》：當你研究童話，就是研究人類的解剖學

文：瑪麗－路薏絲．馮．法蘭茲（Marie-Louise von Franz）

童話的起源，以及童話中的原型

在過去，一直到大約十七世紀為止，童話並不是兒童的專屬，而是民間底層成人與成人之間相互傳講的；木匠、鄉下人及紡紗的女人會在工作之餘以童話自娛，當時（事實上這現象在現代瑞士的少數村莊仍然存在著）也會有專業的說書人不斷地被要求講述好些故事。這些人有時候是帶點魯鈍的，有些失常、帶點神經質，但是也有另一些是相當健康且正常的人，總之形形色色都有。如果你問他們為什麼要做這件事，有些人會回答說他們天生就會說書，有些人則說他們是跟廚子學來的，或者說是師徒代代相傳而來的。如今我們知道有些童話是以叢集的方式代代相傳，就像是舊有的傳統一樣，一代傳一代，成為某種眾所皆知的常識。有關童話起源的理論各異，有些人說童話是宗教神話及教條衰退後的零星殘餘物；有的說童話曾經是文學的一部分，經歷衰退而成為童話；也有些理論提出童話原是夢境，後來以故事的方式傳講。我個人認為，童話的源起可以從以下特定的例子中找到。

那是拿破崙時期的瑞士人家，家族史中記載著有個磨坊主人出門獵狐狸，而狐狸卻開口說人話，要磨坊主人別射殺牠，因為牠曾經幫過他的磨坊。磨坊主人回到家後，發現磨坊自動運轉，不久之後磨坊主人就死了。近期，有個民俗學的學生前往這個村莊詢問當地的老人家是否知悉有關磨坊的事情，因此找到了這個老故事的各式版本。其中一個版本說了相同的故事，但是在狐狸被射殺之前，狐狸在磨坊主人的雙腳劃了十字後竄逃，因而造成了磨坊主人致命的感染及皮膚發炎。如今，在瑞士的那一區，據信狐狸會導致這樣的疾病。有些新的內容被加入了原初版本的故事中。另一個不同的版本則指稱磨坊主人後來去參加一個晚宴，在會場中打破了酒杯，而他也恍然大悟狐狸是他過世姨媽的巫婆魂魄（據說巫婆的魂魄會附身在狐狸身上）。因此故事就透過其他適配的原型素材而擴大，這跟謠言如出一轍。

因此我們得以看見故事是如何開始的：故事中總會有個心靈學（parapsychology）的經驗或夢境的核心架構，如果故事包含生活周邊的母題，就會傾向於透過這些母題將核心元素擴大。如今我們手邊就有個迫害型的故事，說那個巫婆親戚差一點就被磨坊主人給射殺了，後來磨坊主人反被巫婆殺害。至此尚未形成童話，但卻是童話的開端，這些版本中磨坊主人的名字始終不變。但假設有個廚房女僕到另一個村莊說起這個故事，那麼磨坊主人可能就會有個不同的名字，或者就僅僅被稱做「磨坊主人」；那些對這個村莊而言不太有吸引力的故事元素會被捨去，而故事中的原型素材則會在記憶中留下。

只要這個階層的人們沒有收音機或報紙，故事就成為人們最大的興趣所在，我們也得以看見民間傳說的起源。我相信這就是童話形成的方式。然而，我並不反對那些把童話視為衰退文學的零星殘存的理論。舉例來說，你可以在現代希臘看見戰神海克力斯（Hercules）被稀釋淡化後的故事。故事內容被簡化成基本的架構而保留原型元素，而重新出現於童話素材中的正是這些過去宗教母題的素材。不同的素材匯聚一體，因為故事本身的趣味盎然而被到處傳講，即便故事的內容可能是難以理解的。如今我們將童話歸為孩童專屬，這樣的事實顯示了一個典型的態度，我甚至可以將之稱作我們所處文明的其中一項定義——說得更明白一些，就是原型的素材被視為嬰兒般幼稚。

如果這個童話起源的理論是正確的，那麼相較於神話及文學作品，童話得以更大程度地鏡映出最基本的心理架構。正如榮格所言，當你研究童話，就是研究人類的解剖學。神話通常更嵌入於文明中，跳脫了巴比倫－蘇美（Babylonian-Sumerian）文明，你就無從想像《基爾嘉美緒史詩》（The Gilgamesh Epic）；跳脫了希臘人的場景，你就無法想像《奧德賽》（The Odyssey）。然而童話卻更易於遷徙他地，因為它是如此根本，而且簡化至最基本的架構元素，因此得以吸引每個人的目光。曾經有個宣教士被派往玻里尼西亞群島傳教，而他之所以能和當地人建立首次接觸，依靠的就是童話，這是人與人的共通連結。這一點雖是正確的，但仍需持保留態度。

研究童話一段時間之後，我開始相信有典型的歐洲、非洲、亞洲及其他各類型的童話，雖然我可能會因為故事中名字的改變而上當，但是這些故事彼此之間的密切關係仍然相當明顯。童話受到它首次出現的文明所在地影響，但是因為童話的架構較基本，所以跟神話相比受到較小的影響。

針對動物行為的研究得以發現，動物生活中的某些儀式化行為包含了基本的架構元素。所有品種的公鴨在交配前都會展現某種舞蹈，其中包含特定的頭部及翅膀律動，以及其他許多小動作，這些都是向母鴨示愛的儀式行為。動物行為學家思索這是否與基因相關，而他們也成功地讓不同品種的鴨子配種，製造出新品種的鴨子並觀察牠們的行為表現。他們發現有時候舊有的原始鴨子舞儀式被接納，但它已不屬於原先交配的品種，或是發現配對一方的鴨子舞以簡化的方式被複製，抑或是發現結合前述兩種可能性的狀況。公鴨交配舞的某些架構元素總是會出現，但是其他元素則會出現變異。

如果我們將這套觀察所得用在人類身上，我們可以說心理行為中有屬於人類共通的特定基本架構，而其他的行為則在某個族群或種族中得到較佳的發展，但在另一個族群中則較不顯著。童話的架構則大部分是人類共通的，在每一種類型的故事中，你都可以研究人類行為的基本架構。但對我而言，還有另一個更務實的原因：藉由研究童話及遠古神話，不僅僅得以知悉特定的情結架構，也更加易於辨識出哪些屬於個體、哪些不屬於個體，同時也得以看見可能的解決方法。

舉例來說，如果你研究母親情結的神話，亦即男孩與母親之間的情感及本能行為，以及鏡映在神話中母子關係的所有心理結果，你將可以區辨出典型的特色。男孩傾向於發展出英雄的特質；而不是希臘羅馬神話的阿提斯（Attis）、阿多尼斯（Adonis）或是北歐神話的巴德爾（Baldur）等人物的特質————這些帶有陰性特色的年輕男子都英年早逝，同時也傾向於拒絕生命，特別是拒絕生命的黑暗面。根據這些神話傳說，深愛母親的年輕英雄被黑暗、殘暴及陰間地府的男性人物所殺，這意謂著那個年輕人處在一個關鍵的時刻，要不是在心理層面被內在的野豬殺害，就是因為拒絕接受自己的陰影面，於是從現代的觀點來說，成為一位意外失事的飛行員，或是走進山中墜崖身亡。

如果你手邊有個個案，他的夢境內容主要是個人的，同時並未出現神話元素，但你仍可能會發現神話的特徵在其中；在這樣的情況下，這個年輕人可能會夢到如同希臘戰神瑪爾斯（Mars）一般的朋友或是夢到一隻野豬。這類角色會有專屬個人的名字，但是你仍可看見基本的模式及可能的解決方法或發展。如果你心中對神話有底，千萬不能落入對這個年輕人說教，因為這會變成強行加諸神話的意念在其上，不過對神話的理解仍會讓你對狀況有更佳的了解。自然而然地，在你處理被分析者的黑暗男性陰影人物時，你仍然會受神話思維的影響。

你也許可以分享這個神話故事，並提到這讓你想起阿提斯——阿多尼斯（Attis-Adonis）的神話，並進而帶出全盤的解決。如此一來，這個被分析者就能感受到他的問題不是他所特有的，也不是不能解決的，與之相同的問題已經以特定的方式得到無數次的解決。這也減低了自負感，因為被分析者會覺得自己處在一般的情況，不是特定的神經質反應。神話也因此帶來了智性討論所無法達到的神奇影響層次；神話給了我們似曾相識的感覺，但也總是帶些新意及醒悟在其中。

因此，當我們考慮童話中的陰影面時，不應該聚焦在個人的陰影面，而應該是聚焦在集體及群體的陰影面。我們只能夠建構關於陰影面表現的通論觀點；然而，對我而言這一點已經極具價值。人們很容易想到「我的自我」，而沒能發現自我同時也是我們的思維方式的一般架構及原型。它之所以是個原型，在於自我的發展所依據的是普世且先天的機制，同時也帶出特定形式的反應及表徵。

我們可以這麼說，在世界各地多數的文明中，或多或少都有這種發展自我情結的傾向：我們所知道的「我」是普世且先天的人類架構。兒童早期的發展有許多能量流向自我情結的建立，如果周圍環境出現擾亂，這個過程就會被打亂，其中的驅力就會流向極度的自我中心。這個天生的傾向就會是情結的層面，非屬個人面向的；但是人類還有另一種天生傾向，強度雖然不及之前所提的，但這傾向會將人格的一部分從自我分離出來，這些被分離的部分就衍生了陰影面的原型面向。只有這些普遍的架構會鏡映在童話中，同時會受到童話發源地的文明所影響。

相關書摘 ►《童話中的陰影與邪惡》：「魔神仔」傳說與「飛矛腿」的附身歷程

書籍介紹

本文摘錄自《童話中的陰影與邪惡：從榮格觀點探索童話世界》，心靈工坊出版

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作者：瑪麗－路薏絲．馮．法蘭茲（Marie-Louise von Franz）

譯者：徐碧貞

挖眼睛、切耳朵、砍頭、燒死、變石頭……

面對陰影與邪惡的代價到底有多少？

魔神仔、吊死鬼、骷髏、山怪、巨人、女巫、魔法師……

榮格派童話分析大師最可怕又最吸引人的一本書！

你自己帶在身上的邪惡深淵，早晚總是要面對。──瑪麗－路薏絲．馮．法蘭茲

在簡單純粹的童話當中，馮．法蘭茲找到許多超越個人、足以解釋人類心靈與道德運作的基本法則。本次她聚焦在人類陰影面與邪惡面的觀察，用22個童話搭配臨床案例，輔以民族學、神話學、字源學及意象與象徵的擴大比較，不僅還原這些黑暗故事背後隱含的深意，也指引了一條認識自己的路徑。

強光背後的陰影永不消失

集體想法強勢時，相異的言論往往失去發聲權，成為強光後的陰影。但這些聲音會躲在童話裡，被有技巧的傳講……

孤單讓邪惡有機可乘

負面思緒常和孤單密不可分，因為孤單無依使無意識活躍，讓人看見恐怖的東西或想起心頭的糾結，甚至衝動做出錯誤的決定……

好奇心殺死貓

不管是出於莽撞的好奇，或因狂妄而踰越禁忌，在童話中都可能遭致不幸。禁忌化身妖魔鬼怪現身山林，提醒人們千萬不要大意。

動物是最好的朋友

「撿起這支羽毛筆」、「躲進我的腳趾甲裡」……童話中的動物總會帶來建議。如果不聽建言甚至和牠們作對，通常就是主角的死期──因為童話中的動物就像你的本能與心聲，聽從內心就是最好的指引！

本書特色

22個來自北歐、冰島、德國、立陶宛、愛爾蘭、土耳其、中國、俄羅斯、南美洲的故事，精彩捕捉人類的心靈樣貌。

提出童話如何以一種補償的形式，說出主流文化沒說出的真相。

討論陰影面的運作方式、邪惡的各種面貌，以及如何招引和對付邪惡？

作者馮．法蘭茲分享自己與邪惡交手及運用「積極想像」的實際案例。

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九