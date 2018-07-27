《童話中的陰影與邪惡》：「魔神仔」傳說與「飛矛腿」的附身歷程

文：瑪麗－路薏絲．馮．法蘭茲（Marie-Louise von Franz）

魔神仔（The Horse Mountain Ghost）

在馬山底下有個村莊，村裡有個農夫以賣玉米維生，他總會騎著騾子到隔壁小鎮做買賣。有一天，他喝得微醺，從市集裡騎著騾子返家。在山中彎道處，他看見一個怪物。怪物的巨臉是藍色的，兩隻眼睛像螃蟹一樣凸出腦袋外，明亮閃爍。怪物的嘴從右邊耳際裂開直達左邊耳際，看起來就像是血盆大口，口裡雜列著又尖又長的獠牙。怪物就坐在河邊彎身喝水，可以清楚聽見牠舔水的聲響。

這個農夫嚇壞了，但是好在怪物還沒發現他，因此，他迅速繞上一條人們有時候會走的小徑，飛快地逃離。但是，就在他轉過彎時，聽到後面有人叫住他。他回頭看見鄰居的兒子，因此停下腳步。那人說：「老李病得很嚴重，沒多少時日了，老李的兒子要我到市集找一副棺木，我才剛從市集回來，可以跟你結伴同行嗎？」

農夫答應了，那人問農夫為什麼走上這條不尋常的小徑。農夫有點不自在地回說，他原本想要走另一條路，但是在那兒看到一個可怕的怪物，所以他轉身拔腿就跑。

鄰居說：「聽你這麼一說，我也覺得毛毛的，我不敢一個人回家，你可以讓我和你一起坐上騾子嗎？」

農夫答應，而鄰居也同他一起坐上騾子。過了一會兒，鄰居問農夫怪物長什麼樣子，但是農夫說現在談這個會讓他覺得渾身不自在，等回到家之後再說。

鄰居說：「如果你不想說，那你就轉身看看我，看我像不像那個怪物？」

農夫說鄰居不該開這樣的傻玩笑，因為人絕不會長得像魔鬼。

但是鄰居堅持地說：「你回頭看看我！」他拉了拉農夫的手臂，農夫回頭一看，後面坐的正是他之前在小溪邊看到的怪物，他飽受驚嚇，在騾子上昏了過去，還被遺落在小徑上。騾子知道回家的路，但是當村民看見騾子上沒坐著人，懷疑可能發生了不測。村民分開尋找失蹤的農夫，後來在山崖底下找到，並帶他回家。一直到半夜之後，農夫才恢復意識，告訴大家事情發生的經過。

這是個經典的故事，我可以告訴你許多相同類型的故事，發生在愛斯基摩人、瑞士的鄉下人以及非洲及南美洲國家的人身上。這是個全面國際性的故事，只是湊巧出現在中國童話那一冊裡。讓我們感到驚訝的是，這個故事似乎沒有任何重點。它就只是讓人感到新奇，同時也讓你有些毛骨悚然。如果你在晚上上床睡覺前讀了這個故事，可能會突然間覺得不敢上樓，還會查看四周，心裡覺得毛毛的。你很清楚這些鬼故事帶給你的感覺，有點恐怖，也帶點奇妙；這是許多人在孩童時期都曾經歷過的可怕遐想，人們在其中得到某些樂趣。我常常觀察孩童，因此注意到，如果我們不讓孩童接觸這些故事，他們自己也會編造同類的故事，並享受其中。

我童年時期的朋友家中有個大花園，每晚孩子們都會玩相同的遊戲。我的朋友、她的兄弟以及她的兩個堂兄弟會列隊在漆黑的花園中，討論著那個花園盡頭的草堆上坐著一個黃色小精靈；他們其中一個會走出來，獨自走向那個他們創造出來的黃色小精靈。他們會提著膽子盡量走遠，但通常會往前走個八九步之後，就快步跑回來。走得最接近小精靈的那個小孩就贏了。由此可見，這不僅是可怕的，同時也是讓人興奮的。

例如，人們會快速逃離一場可怕的車禍，但事後卻沉浸於詳述細節。他們會在餐桌上講述一次，甚至兩次，然後臉色發白，說自己覺得渾身不自在，什麼都吃不下。那就是人們內心裡的原始鄉下人！他們會描述一個在雪崩底下埋了二十年，或橫躺在水裡一個星期的屍體狀況，還說你只能辨別屍體的牙齒，因此必須由牙醫辨認屍體的身分，他們詳盡描述所有的細節！他們不會放過你，而且沉浸在其中。榮格曾經提過非洲有個習俗，舉凡有厄事發生，當地人們都會圍著屍體一坐就是好幾個小時，他們閒談並飽食那可怕的景象。

如果將故事中的怪物視為本質為惡的現象的擬人化表現，我們就可以說那是超自然的表現。那是極為神聖，也極為讓人著迷的，這說明了為什麼個體會對此產生愉悅興奮感。但是它同時也是讓人恐懼的。它既可怕又具有吸引力，同時也是絕對非個人、非人類的現象。它就如同雪崩、閃電或是可怕的天敵，與此相同的事物還包括疾病與死亡、自然神靈、怪物、吃人怪等等，跟其他自然界的破壞現象一樣真實，而你必須面對它們。如果發生了雪崩，你要不是豎起屏障，就是逃開，你不會傻到去做其他事情。如果溪水暴漲，你要麼架上堤防，但如果你沒有力氣堆起石頭來抵抗這件惡事，那麼你就要撤退到高處或山上。

這其中並沒有道德問題，不過就是有能力的話就對抗，不行的話就逃開。這是屬於自然的問題，而且還有一個重要因子——其中有些神性的特質，這一點彰顯在它所具備的吸引力，以及我們想要聽聞其事的欲望。它也是原型的，因為類似這樣的魔神仔角色在世界各地都存在；也就是說，人類心靈的架構無論在各地都會製造出這樣的幻想。只要人們生活在自然中，就會有這樣的魔神仔在生活周遭，雖然形貌各異，但是每個都帶有非自然、超越人類、恐怖，以及讓人難以招架的特質。

這就是惡在這個層次上的表現。這個魔神仔不是人類，但是我們可以稱它為自然神靈。接著，以下故事呈現的是相同現象，但卻是出現在人類身上，或是透過人類而展現。這是南美洲印第安瓦勞（Warrau）族的故事，也是收錄在南美印第安童話那一冊的故事。

飛矛腿（The Spear Legs）

有兩個兄弟喜歡在森林寂靜深處打獵。有一天，他們在林中聽到像是酒宴一般的吵鬧聲。哥哥說：「我們去看看吧！」弟弟則說那不可能是真的人聲，要在如此深遠的樹林中辦這樣的酒宴是絕不可能的，因此認定他們必定是鬼怪。但是哥哥堅持要前去一探究竟。

因此，他們循著聲音的方向前去，發現好些人正在舉辦慶典，而兩兄弟就上前加入他們。哥哥喝了許多酒，但是弟弟則顯得緊張，拒絕喝任何東西，甚至懷疑而且感覺他們落入了蛙怪（Warekki）群中；所謂的蛙怪就是巨大的人形雨蛙。弟弟的懷疑後來被證實是有道理的。

過了一會兒，兩兄弟離開慶典繼續前行。當黑夜降臨，他們在樹下搭了個蓬子做庇蔭，哥哥叫弟弟去撿拾柴火，兄弟兩人架起吊床並升起火。哥哥總是要求弟弟多放些柴火好讓火越生越大，但是弟弟突然聞到好像燒焦肉的奇怪味道，同時注意到哥哥的雙腿伸出了吊床，正懸掛在爐火上，因此弟弟大叫要哥哥當心點。但是哥哥只是說著：「阿嘎！阿嘎！」這是瓦勞語用來表達驚訝的聲音，但是也相當接近雨蛙的叫聲。哥哥把雙腿縮了進來，但是後來又忘得一乾二淨，再度將腿伸出去，弟弟心想這是個惡兆。

過了一會兒，哥哥自己注意到他的雙腿完全被燒掉了，一路燒到膝蓋處，兩條腿就像是木炭一樣。因此，哥哥拿起刀割去剩下的碎肉及雙腳，並且在腿骨的底端削出尖端，把雙腿變成兩隻矛。然後哥哥就在吊床上躺下並嘗試抓住飛過的松鼠及鳥兒。不消須臾，哥哥就相當專精於這項動作。哥哥顯然須要一直待在吊床上，而弟弟必須幫哥哥取來食物並為他服務。但是哥哥變得越來越殘暴，最後甚至完全不讓弟弟離開棚屋，因此弟弟認為自己需要尋求幫助，於是逃跑了。

哥哥發現無論怎麼喊叫，弟弟都不到跟前，他立刻跳下吊床追趕弟弟；他發現用兩隻矛腿竟然跑得比雙腳來得快多了。但是他錯追了鹿的足跡，誤以為那是弟弟的足跡；當他追上那匹鹿時，他立馬跳上去將鹿刺倒在地。他接著對那匹鹿說：「很抱歉，兄弟，我把你殺了，但這是你咎由自取，你不應該從我身邊逃開的。」接下來，他將鹿翻過身來，看見那顫抖的黑色嘴巴，他心想這真滑稽，想說弟弟是不是吃了什麼果子才把嘴弄黑的？接著，他注意到鹿的四隻腳，心想這真是太好笑了，然後他開始數算腳上的指頭。這花了他很長一段時間，但是最後他終於發現，眼前被他殺掉的不可能是他的弟弟，實際上他殺了一頭鹿。因此，他返回他的棚屋，躺回吊床上。

在同一時間，弟弟已經回到家，將哥哥身上發生的不尋常事蹟告訴大家，也說了他不能再與哥哥為伍，必須殺了哥哥。因此，弟弟帶著村人回到樹林中，他們包圍住哥哥棲身的小棚屋。他們因害怕哥哥的飛矛腿而不出擊，但是試圖引誘哥哥走出吊床來到空地上。首先，他們派了一隻鳥來誘騙，但是哥哥的矛腿出乎意料的敏捷，他旋即殺了那隻鳥。最後，他們抓來了忽拉（Hura），這是村民所知行動最敏捷的小松鼠，讓牠來誘騙哥哥出棚屋。小松鼠總能從哥哥身邊溜過，而哥哥試圖以矛刺向牠，最後哥哥跟著忽拉出了棚屋，而屋外的人則將哥哥團團圍住並殺了他。

附身：從人到非人的歷程

某方面來說，這兩個故事並沒有太大的差異，因為你同樣看見邪惡是透過鬼怪所帶出的。大型雨蛙怪顯然對哥哥的變身及疾病負有責任，所以背後的牠們才是邪惡的真正問題所在。雖然故事裡沒有直接跟雨蛙鬼怪的正面爭鬥，但問題在於他們透過附身的方式來改變人類，因此哥哥不再是人類，而哥哥的行徑也完全如同惡魔一般。

在此要說明附身現象的問題，這是民族學家認定在原始社會中的最大問題。我們心理學家則相信每個社會皆然。附身意指被某些超自然原型意象所同化，而這個故事也完美顯示哥哥經歷了緩慢且可怕的去人性歷程，這一切開始於他在沒有本能的警覺下加入酒宴。兄弟中的另一人則帶有些特質讓他保持警覺，但是哥哥卻說不打緊的，而且認為兄弟倆應該要好好享受一番。那是個可諒解的錯誤，但是從那時候開始，哥哥就被附身了。接下來的事件仍然相對無害，也就是他在火堆中放入太多木柴，這一點顯示他欠缺判斷力。在原始社會中，撿拾木柴及食物都是辛苦的勞勤，沒有人會過度使用柴火。在農村社會中，丟棄糧食是上帝面前的極大罪過，同樣的，如果你在爐火中丟入過多的木柴，也是不尋常的。

當生活極為艱苦時，個體學會以省力氣的方式去做每件事，同時也盡可能尊重他人的付出。個體小心翼翼地持守一切規矩，而破壞規矩就是惡事。舉例來說，我常去度假的地方有個不成文的規定，我萬萬不敢違反這個規定。如果你無意發現身邊有一塊好木材，你可以拾起帶走，但是如果你手上已經拿滿而無法再多拿，你可以將帶不走的木材直立放在樹旁，這樣就沒有任何其他人可以碰它，你透過這樣的形式表現了你對那塊木材的所有權。隨意碰觸這塊木材是極大的罪過，遠比進入他人家中拿走木材來得更糟糕。那就是原始人們所感，而如果你知道要將木材帶回家是何等困難的事，你就會知道為什麼有這樣的規矩。如果隔天發現那塊木材不見了，你會陷入極其凶惡的怒意中。

在人類社會中維持這樣的規則，是人們群聚生活中絕對重要的事情，而奇特的是，鄰近聚落那些幹壞事的人也會遵從這樣的規則。可是在我們的故事中，哥哥在火堆中丟入過多木柴，如果你了解其中的情境脈絡，就能體會做出那樣的事有多糟糕。接著，當他發現雙腿被火燒時，他回應：「阿嘎！」同時繼續同樣的姿勢；此時，他就已經失去了自保的本能，人格已經有了很糟糕的改變。從那一刻開始，他就是惡魔，而他的行為表現也與魔神仔如出一轍。但是有趣的是，入了惡道，他反而得到超自然的力量、超人類的天賦及特質。想像一下你躺在吊床上，然後以腿刺中松鼠及飛鳥！

從心理角度分析，這正是人類認同於原型人物時會發生的事。他得到生命的能量，甚至得到某些超心理學的天賦、千里眼等，這些都是與原型相連接的。邊緣型精神病的案例通常都有超心理學的天賦，他們透過無意識知曉那些他們不可能會知道的事情。一旦你落入某個原型或認同於無意識的力量，你就得到那些超自然的天賦，這就是為什麼這些人不喜歡被驅邪，也不想再次恢復成人類。不願失去那些天賦，也是抗拒治療的原因之一。

在這個原始的場景中，似乎並沒有治療的概念，也沒有任何為這個可憐獵人驅邪的儀式。他的族人就只是淡淡地說此人變成惡魔，因此必須被除掉。同樣的，其中也沒有道德問題，這個現象就被當成是山崩、野獸或是地震般處理。如果可以的話，就做些什麼去對抗，不行的話就逃開。中國故事中的惡鬼以及被惡鬼附身的男人，這兩個故事都一致地出現相同的處理原則，這就只是個務實的問題，除此之外無他。

我認為那是關鍵重點，因為人們內在自然也有這樣的基本原始反應。我們並沒有遠離這一切，它仍然是基本現實之一。

在南美洲印第安故事集那一冊，有個惡魔的故事，可以作為這個可怕問題的另一個例子。這個故事不同於你所認知的附身故事，而是關於人類的變造。

相關書摘 ►《童話中的陰影與邪惡》：當你研究童話，就是研究人類的解剖學

書籍介紹

本文摘錄自《童話中的陰影與邪惡：從榮格觀點探索童話世界》，心靈工坊出版

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作者：瑪麗－路薏絲．馮．法蘭茲（Marie-Louise von Franz）

譯者：徐碧貞

挖眼睛、切耳朵、砍頭、燒死、變石頭……

面對陰影與邪惡的代價到底有多少？

魔神仔、吊死鬼、骷髏、山怪、巨人、女巫、魔法師……

榮格派童話分析大師最可怕又最吸引人的一本書！

你自己帶在身上的邪惡深淵，早晚總是要面對。──瑪麗－路薏絲．馮．法蘭茲

在簡單純粹的童話當中，馮．法蘭茲找到許多超越個人、足以解釋人類心靈與道德運作的基本法則。本次她聚焦在人類陰影面與邪惡面的觀察，用22個童話搭配臨床案例，輔以民族學、神話學、字源學及意象與象徵的擴大比較，不僅還原這些黑暗故事背後隱含的深意，也指引了一條認識自己的路徑。

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本書特色

22個來自北歐、冰島、德國、立陶宛、愛爾蘭、土耳其、中國、俄羅斯、南美洲的故事，精彩捕捉人類的心靈樣貌。

提出童話如何以一種補償的形式，說出主流文化沒說出的真相。

討論陰影面的運作方式、邪惡的各種面貌，以及如何招引和對付邪惡？

作者馮．法蘭茲分享自己與邪惡交手及運用「積極想像」的實際案例。

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九