最夢幻的打工度假：香港「90後」女生獨鍾台灣海洋，成為10大離島唯一外籍「島主」

台灣有許多美麗的島嶼，蘊含豐富的海洋生態，為了增加台灣離島能見度，交通部觀光局特別為10大魅力島嶼徵選「島主」，邀請全世界民眾參加島主選拔，發掘台灣離島之美。而這10位島主名單也在今（18）日出爐，其中有大學生、也有70歲的銀髮族，更有來自香港的女生，未來將替台灣推廣蘭嶼之美。

交通部觀光局挑選包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等10座離島，祭出「最夢幻打工度假」條件，10名島主將各自在島嶼上生活7天，每日以圖文及影音方式進行島嶼行銷推廣，就可獲得新台幣3萬5000元的獎金。

這次活動網站已累積超過200萬人次瀏覽，參與投票則超過9萬人次，參賽者來自世界各國。據《香港01》報導，351位應徵者中，不乏海外的參加者，包括了日本、馬來西亞、法國、西班牙等地，當中還有9位香港人，報導還指出，澳洲昆士蘭大堡礁曾經招聘「島主」，可以日日被陽光與海灘包圍，報導形容，要找這麼好的工作不用走到澳洲，鄰近的台灣就有。

而經過半個多月的激烈競爭，10島島主名單出爐。其中年紀最大的，是擔任澎湖吉貝島島主的古競祥，他今年已71歲，目前擔任雪霸國家公園解說志工，2017年更獲得台灣最高齡的226超級鐵人分齡冠軍。而唯一非本國籍的島主，則是來自香港的24歲女生黃愷晴。

台灣的海很美，我想讓更多人愛惜海洋

香港《蘋果日報》報導，現職記者的黃愷晴，喜愛旅遊、攝影、也愛大自然。她畢業旅行時到澳洲50天，玩盡東澳洲城市，也在當地認識了台灣籍的男友，去年兩人一起到台灣環島換宿旅遊。這次在眾多參賽者中脫穎而出，黃愷晴說她感到很榮幸、也很興奮。不過最吸引她的，不是新台幣3萬5000元的獎金，黃愷晴說，這個活動對她最大的意義，在於想去宣揚「環保意識」，讓更多人保護海洋。

黃愷晴在個人部落格中寫道，以前從未想過自己會做的一件事情，現在決定踏出第一步。之前端午節去台灣找男友，她剛巧在新聞看到交通部觀光局舉行的活動，看看月曆，只剩下一星期準備時間，於是她趕緊開始寫報告、行銷計劃、並剪接一分鐘的自我介紹影片。

雖然觀光局的徵島主網站上寫著，10位島主須在7天內以圖文影音的方式為島嶼作行銷推廣，表面簡單來說就是「PO文去玩囉」，黃愷晴說，可能很多人看到這個活動都著眼於「最夯職缺」、「零用金35K」、「摸魚打卡放閃文」，但是對她來說卻不僅如此，她想藉這個活動，推廣海洋生態保育。

「台灣的海底環境很美，珊瑚七彩繽紛，我想更多人愛惜海洋！」黃愷晴說，台灣有美麗的海岸線，綠島、蘭嶼、小琉球等等海底風景也絕對不輸國外，但可悲的是污染也越來越嚴重。

她去（2017）年到台灣環島2個月，在夜市蹓躂、光顧台式飲品店，最大的感受就是看到濫用膠袋、一次性的紙杯和吸管，覺得台灣人的生活不太環保，製造不少垃圾，而塑膠物品丟入海洋後，很多海洋生物誤食後死亡。「如果我作為島主，想宣揚一下不要用這麼多一次性垃圾」。

黃愷晴說，近年來愈來愈多人注重島上環保問題，作出不同的活動及措施，像是蘭嶼咖希部灣的「自己的垃圾自己帶」、小琉球的「海灘貨幣」等，她參加這個活動的其中一個動機，就是希望能用微小的力量去讓更多人愛護離島，明白海洋生態保育的重要。

黃愷晴即將進駐的蘭嶼，因遊客帶來大量的垃圾，每年將垃圾運到台東費用達820萬元，蘭嶼鄉公所早在2016年，就曾擬基於「使用者付費」原則，對觀光客開徵一人200元的「生態捐」來清運垃圾，並雇請保育人員維護海洋生態。

另外8位台灣島主，還有哪些人？

小琉球島主陳瑋萱，身兼琵琶國樂手與自由潛水教練兩個職業，因為喜歡大海，特地從台北搬到小琉球。未來擔任島主，除了推廣美景美食，更要宣揚節能減碳保護海洋生態。

綠島島主郭玥均，是跆拳道高手及數學系高材生，也是說走就走的年輕自由行世代最佳代表，想教大家用最省錢方式深度旅遊，機票怎麼買最便宜、吃喝玩樂怎麼樣最划算，跟著她就對了。

身為國小實習老師的張予柔將擔任東莒島主，將與島上居民合作製作富有當地人文特色的創意短片；挑戰500元暢遊小島，身體力行凈灘活動，把垃圾減回來。

龜山島島主將由旅遊業者林光賢擔任，本來就是宜蘭人的他，要用回饋的心將龜山島的一草一木介紹給全世界。

北竿島島主林金樟，則是上市櫃公司工程師，也是一名跳繩教練，過去也拍攝在不同場景的跳繩影片，他計畫帶著跳繩，跳遍北竿各個角落。

小金門島主張芷瑜則透過吉他歌曲創作、拍攝了一支短片，未來擔任島主，除了製作有溫度的影片，也將手繪當地美食，並跟大家一起分享獨特美麗又不會曬傷的海洋穿搭。

同樣利用音樂跟影像創作的，是漁翁島島主林渝璇，雖然還是學生，但她將以年輕人的角度，把島嶼之美散播到國際。

七美島主蘇貝晴年紀最輕，也是一名電玩高手。她認為改變世界很難，但是可以傳遞溫暖，希望將第一次踏上島嶼的感動透過直播與網友分享，傳達台灣海灣之美。

島主將於開始執行任務後，將於活動網站公開與大家分享每日旅遊點滴及心得。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範