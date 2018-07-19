只能影響同溫層的年改豬隊友，別鬧了好嗎？

文：皮諾丘

李來希在臉書直播表示指出軍公教已開始「節衣縮食」運動，自己也開始吃剩菜。還把前幾日沒吃完的披薩拿來加熱再吃，並說：「看我多省」，引來網路鄉民一陣撻伐。

有人說，這根本是我的生活日常，有人說吃的比我還好，還有人酸李來希，一個披薩都不知道可以買幾個便當了，這樣也叫做省。事實上，每個人有選擇去過什麼樣生活的權利，只要你不偷不搶，花的是自己腳踏實地賺來的錢，就算你東西沒吃完就拿去丟掉，頂多也只能說你浪費奢侈，並沒有違法的問題，同樣的道理，什麼樣的生活才叫做儉省，端看你的比較基準在哪裡？

李來希若要跟日進斗金的富豪比，要跟自己以前的生活比，他自己可能覺得年改後自己受委屈了，但看在一般升斗小民的眼裡，這樣的發言未免過於矯情。

我是現職教師，基本上我支持年金改革，這一波年改，有人說年改後繳不起房貸，孩子的學費沒著落，本來可以一年出國兩次，可以搭郵輪，現在沒辦法了，晚景淒涼，我相信這些人說的都是真的，假設國家之前承諾退休後一個月要給七萬元的退休金，這些人當然可以選擇過這樣的生活，今天你不管是羨慕或忌妒這些軍公教的退休老人領太多，這些都不是他們偷來的搶來的或騙來的，是當初這一套制度設計出來的公式，所以他們選擇退休，然後突然雇主（政府）對這些人說因為財政出了問題，你們以後要少領一點，相信今天不管換成任何人將心比心，都不能接受這樣的說法。

今天政府因為退撫基金有破產之虞，提早做因應也沒有錯，這一輛即將墜崖的火車再不踩煞車就沒救了，這一場年金改革大戰不是有人贏就有人輸的零和遊戲，是一場所有人都是輸家的協商，退休者收入減少不能回任原工作，在職者須延後退繳更多領更少，執政者要面臨軍公教的全面反撲，面臨國內經濟緊縮，年底選票流失的困境，這是一場沒有人是贏家的賽局，為什麼還要年改？因為非改不可。

年改相關的評論太多，今天我不用法律的角度來探討這個問題，我選擇用哲學的視角切入，日本大文豪夏目漱石在其「心」這篇文章內有一句話說得很好：「人在緊要關頭的時候，都會變壞。」除了聖人以外，所有人幾乎都是利己傾向。

所以退休者堅持一毛都不能砍，他們說退撫基金會破產是騙人的，就算有破產之虞，政府也要想辦法編預算來補；現職的基本上贊成年改，他們覺得再不改，大水庫裡面的水會被這些已退休者喝光光，到時候自己會領不到；非軍公教族群則一面倒的認為砍越多越好，這些人沒在工作，領的錢卻是年輕人的好幾倍。在這一波年改裡面，大家講的話越來越辛辣，不堪入耳，所有人都陷入一種變壞的歇斯底里。

李來希猶在作困獸之鬥，希望爭取他人的同情，可惜只有同溫層裡面的人聽得進去，披薩加熱、吃粽子、饅頭跟水餃，真的沒有什麼好說嘴的，我母親是社會底層勞工，吃的比你差多了，這些年來他一句話都沒抱怨過，因為這是他的生活日常，李來希先生真的為軍公教著想的話，請不要再亂放話了，再多幾個像你這樣的豬隊友，軍公教們連最後的尊嚴都將不復存焉。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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