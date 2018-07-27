《樹，擁抱了全世界》：中世紀長出來的大樹，倒於700年後華爾街崩盤之時

文：大衛・鈴木（David Suzuki）、偉恩・葛拉帝（Wayne Grady）

死屍中的生物

我們這棵樹變成枯立木站著已經62年，相繼成為各種動物的家，除了美洲獅之外，還有許多啄木鳥、一隻美洲角梟、幾隻飛鼠、花栗鼠、花尾蝠、山雀和鳥。最後，當真菌繼續無情地擴散到整棵樹，使支撐枯樹幹的根部軟化，樹不再堅定地固著於地上，而是順勢撐著。1929年秋，一場暴風雨從海岸邊襲來（現在那裡是人口稠密區），風雨打上山脊，在活樹間彈動，前推後拉地折磨這株枯立木，宛如舌頭在搓弄鬆動的牙齒。

枯立木沒有樹皮，吸了大量水分，迎風面吸得更多，基部傳來一陣刺耳的呻吟聲，該部位是樹根深入礫石土壤與固定不動的地面交接處。儘管風大雨大，樹上大部分的棲息者仍傾巢而出，匆匆離開，到更堅固的枯立木裡尋找新的庇護所。經過幾晚的搖晃，這株枯立木已經無法保持平衡，在風中傾倒，斷裂於鄰樹之間，鄰樹下斜的枝條將枯立木引開，以防主幹被撞到，直到離地30公尺處，這些枝條才閃開，讓笨重的枯立木以自由落體方式掉進下面的年輕鐵杉層，有幾棵鐵杉也跟著倒下。沒人聽到倒塌聲。

其中一塊枝幹碎片掉進附近的溪流，在水裡翻滾扭轉隨波逐流，直到溪水大轉彎處，才卡在岸邊。這枝條半掩在淤泥裡，成為鮭魚的庇護所，也是各種昆蟲的食物。其他殘枝則散落在林地上，把富含氮素的地衣送給土壤。

由於這棵樹是枯立木，倒下之後樹冠層並不會留下缺口，倒下的木頭便躺在濃密遮蔭裡，很快就被苔蘚和真菌所覆蓋，引來一對太平洋濕木的美古白蟻。一隻有翅母蟻停在枯木旁，隨後跟來一隻同樣有翅的雄蟻。這兩隻白蟻都呈淡褐色，近乎透明，長約十公釐，脈紋清楚的深褐色翅膀帶著牠們離開位於森林另一角的出生聚落，飛到這裡。降落後，牠們的翅膀便掉落，共同在倒木裡挖出一個淺淺的蟻室，然後進入室內，從裡面把洞口封住，在裡頭交配。

兩周後，母蟻產下12顆瘦長的卵，非洲有些白蟻每天可產三萬顆卵，相較之下，這一窩就顯得人丁不旺，但已足夠開始建立一個聚落。其幼蟻會長成兩種不同的階級：繁殖蟻和兵蟻，共同執行聚落裡的所有工作，主要是在枯木裡挖掘錯綜複雜的通道系統，以及把食物帶回來給皇后和國王。隔年春天，繁殖蟻到聚落的偏遠處產卵，而皇后也產下另一窩12顆卵，這個過程一再重複，直到這個聚落有4,000隻蟻為止。因此，聚落裡的所有成員都有血緣關係；整個聚落又分成幾個小家族。兵蟻負責防止弓背蟻和其他白蟻進入聚落地道，牠們用龐大的頭部及有力的鋸齒狀大顎把通道擋住，並將不受歡迎的入侵者從腰部切為兩半。

白蟻是社會性屑食者，牠們以加速分解的方式，減少林地上的腐木，從而讓土壤儘快獲得養分。牠們吞下木材纖維，但無法消化。但其內臟帶著一群微生物，可以破壞纖維素並產生副產品，一部分會被白蟻吸收，而其餘的，如甲烷氣，則被排出。白蟻脫皮時（把堅硬的外骨骼脫掉以利生長），會連皮帶內臟一起脫掉，因此，脫皮後必須吃同伴的排泄物以補充細菌。牠們會以舌頭相互打理照料，這麼做的同時，也把內臟裡的真菌孢子餵給對方，助其建立細菌共生體。

在熱帶地區，白蟻建立大量的聚落，每一平方公尺土壤裡的白蟻數，竟高達一萬隻，牠們是當地最主要的生物；其生物量超過同一地區所有的脊椎動物。食蟻獸知道該怎麼做。白蟻在太平洋西北沒有那麼猖獗，但還算舉足輕重。森林地表上的枯木，有三分之一靠白蟻的活動而化為土壤。牠們的複雜地道扮演的角色也同樣重要，為真菌孢子和到此落腳的植物先行建好通道，以便利用腐木的軟木材。

躺在潮濕林地上的這棵樹，700年前還是幼苗，現在則是倒臥的巨人，昔日位於底層的競爭對手，為它裹上壽衣。它正在腐爛。大自然中，死亡和腐爛支撐著新生命。美古白蟻和弓背蟻，蟎和彈尾蟲，分解性真菌和細菌，都已經侵入這棵樹的木材。木頭的保護層已經千瘡百孔。這裡幾乎照不到陽光。基本上，這是地面上的一個壟起，慢慢在數百年中，成為堆肥沃土。這棵樹的殘骸上鋪著一層厚厚的苔蘚和蕨類，輪廓依稀可見，宛如毯子下的一棵死樹。

9月，有翅種子稀稀疏疏地落下了。這些種子有些來自仍然高高在上的花旗松，但大部分卻是西部鐵杉。花旗松的種子不會在這塊木頭上發芽，因為它們需要陽光，而且喜歡礦物質土壤，如我們這棵樹最早於世紀大火清除了底層之後，所落腳的礫石床。但鐵杉種子喜歡長在肥沃、陰暗而有機的土壤上，這正是我們這棵樹的內部狀況。到了春季，鐵杉苗孔武有力的根部經由白蟻和螞蟻洞穿進我們這棵樹的樹幹，碰到白蟻背上所攜帶的菌根菌，因而長得非常茂盛。這塊木頭竟成了競爭樹種的保姆。最後，新樹的裸根會跨騎在保姆身上，再進入土壤。

當我們的樹終於分解為土壤時，森林中出現了一直列西部鐵杉，隊形近乎完美，每棵鐵杉都長在一坏壟土上，為其根部和我們那棵樹殘骸所形成的矮丘。這些壟土上覆著一層碎屑，為老圓葉槭落葉和橙腹赤松鼠帶來的雜物，上面長著來此分享的帚狀耳蕨，為尋找彈尾蟲的鮭魚提供庇護。

日後，將有兩個人走過這座濃密的森林，見到筆直排列的鐵杉，其中一人看出，那裡以前應該是塊保姆木頭。他們將不會知道，這塊保姆木頭曾經是株巨大的花旗松，出生於愛德華一世當上英國國王之時（13世紀），倒於華爾街崩盤那年（20世紀），但他們將同樣感受到地球萬物一體的奇特性。他們帶著這個感受回家，終生受用。

相關書摘 ▶《樹，擁抱了全世界》：菌根關係互利共生，但也有像蘭花白吃午餐的例子

書籍介紹

本文摘錄自《樹，擁抱了全世界：世界環境大師傾聽森之音》，貓頭鷹出版社

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作者：大衛・鈴木（David Suzuki）、偉恩・葛拉帝（Wayne Grady）

譯者：林茂昌、黎湛平

繼《寂靜的春天》之後，帶你重新了解樹的生態環境經典。

這是樹的故事，更是地球所有生命的故事。如果地球沒有樹，也將沒有任何生命。一棵樹，把我們和川流歷史與世界各個角落連結起來。

「世界環境大師」大衛・鈴木代表作， 2018全新增訂版

有那樣的樹，古老而雄偉，砍倒後的斷面足以承載一座保齡球場；有那樣的樹林，競合著陽光、土地與動物，生命循環寄託百年一度的野火。作者以門前一棵花旗松為主角，回溯生命歷程，娓娓道來，樹，於人類不只是氧氣與木材；如果沒有樹，我們會面臨也不只是消失的綠意？樹，是個體，也是群體，更就是環境。故事就從這裡開始：

生於馬可波羅東遊覲見忽必烈的時代，枯槁於華爾街崩盤的那一年。

細膩寫實的筆法與優美的精細插畫，以科學，以文學，

且聽我們這棵樹與地球數百年、甚至千年糾葛纏綿的故事。

Photo Credit:貓頭鷹出版社

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航