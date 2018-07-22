小個子也能出頭天：NBA史上六位六呎以下著名球星

文：特約編輯葉冠銘編譯、責任編輯徐立哲

在塞爾提克對陣76人的東區準決賽第四戰，上演了以小博大擊敗巨人的傳奇。在比賽的第二節，76人大個子Joel Embiid和塞爾提克Terry Rozier起了衝突。推人和互嗆的衝突後，兩人各被吹了一支技術犯規。「很可惜他太矮了，所以打不到我的臉。」賽後記者會上身高七呎（213公分）的Embiid不改嘴砲本性。

其實Rozier並不算太矮，在賽爾提克的登錄名單上，他身高是6呎2吋（188公分）。他甚至都還不夠格進到聯盟中的矮個兄弟會。5呎9吋（175公分）的饒舌歌手Skee-Lo在1995年發表了單曲〈I Wish〉，裡面有段歌詞唱得很貼切，「我希望我能高一點；我希望我會打球。」

身高並沒有成為阻礙這幾位球員打進NBA，接下來我們將按身高排序NBA歷史上著名的六呎以下六大球星。

Muggsy Bogues

身高：5呎3吋（160公分） 生涯最佳單場表現：18分、17助攻、5籃板（1992/12/23 VS. 底特律活塞） 14年職業生涯平均每場得7.7分、7.6助攻、2.6籃板、1.5抄截

Photo Credit: Reuters/達志影像 Muggsy Bogues與天勾賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

Muggsy Bogues（原名Tyrone Bogues）是NBA史上最矮的球員。他來自威克森林大學，1987年選秀第一輪第12順位被選中。在他14年職業生涯中，效力過4支球隊，攝影機經常捕捉到只有160公分高的他和其他高大球員間的身高差距。有一張1987年的照片是他站在7呎7吋（231公分）的華盛頓子彈隊的隊友Manute Bol旁邊；還有一張1995年夏洛特黃蜂隊對上芝加哥公牛隊季後賽上，Bogues蹲低防守著198公分的飛人Michael Jordan。據說，在當年系列賽上Michael Jordan防守Bogues的時候曾對著他說：「投啊，侏儒！」儘管很多人把這當作是個都市傳說聽聽而已。但可別看Bogues個子嬌小，他是黃蜂隊史最佳的球員之一，同時身兼隊史抄截王和助攻王的紀錄。

Earl Boykins

身高：5呎5吋（165公分） 生涯最佳單場表現：36分（生涯新高）、9助攻、3抄截（2007/4/6 VS. 亞特蘭大老鷹）

2004年11月11日，身高只有5呎5吋（165公分）的Boykins轟下32分，帶領丹佛金塊擊退底特律活塞，成為NBA史上最矮的30+先生──這還是他在第一節中指就脫臼的狀況下達成。在他職業生涯的16個賽季中，06-07年堪稱他的生涯巔峰：該季他出賽31場，打出生涯最高場均得分15.2分。Boykins當年被球探形容是場上的得分利器，在其中連續10場比賽中（大部分還都是替補上場），有9場單場都拿下20分以上。還有更神奇的故事：只有不到62公斤的Boykins竟然能臥推143公斤的啞鈴，這重量幾乎是他體重的2.5倍。

Photo Credit: Reuters/達志影像

Spud Webb

身高：5呎7吋（170公分） 生涯最佳單場表現：29分、17助攻、4抄截（1993/3/23 VS. 洛杉磯快艇）

1986年的NBA灌籃大賽，「小鋤頭」 Anthony Webb（綽號Spud Webb）擊敗了他在在亞特蘭大老鷹的隊友，身高6呎8吋（203公分）的Dominique Wilkins，Wilkins（1985年的灌籃大賽冠軍），同時Webb也擊敗了Terence Stansbury、Gerald Wilkins、Jerome Kersey、Paul Pressey、Roy Hinson和Terry Tyler等人。在決賽第最後一輪，他拿到了兩個滿分，狠狠地擊敗了去年才剛從Jordon手中奪下灌籃王的Wilkins。

自此之後，沒有比Webb還矮的球員參加過灌籃大賽，更遑論拿下冠軍。Webb向世人首先證明：矮個也能飛！

Isaiah Thomas

身高：5呎8吋（172公分） 生涯最佳單場表現：53分、4助攻、3抄截（2017/5/2 VS. 華盛頓巫師）

在「小刺客」Isaiah Thomas的職業生涯中，他用表現告訴世人，即使身為選秀會上的吊車尾，還是能成為NBA得分高手。通常他會被歸在5呎9吋到5呎10吋，但這其實這說法是有點灌水的。2016年他效力於波士頓賽爾提克時，他在《選手論壇》（The Players’ Tribune）上做出了澄清：「我只有5呎8吋（172公分）！」儘管Thomas坦承自己的身高，但在他現在效力的洛杉磯湖人官網上還是標誌為5呎9吋（175公分）。

但不管他到底有多高，他都代表著NBA場上的一個稀有種：小個子得分王。2017年5月2日，他飆出53分的生涯最高紀錄，而這天也是他車禍身亡的妹妹23歲冥誕。Thomas的季後賽表現僅次於另一個小個子球員「戰神」Allen Iverson在2003年單場55分的表現。

Nate Robinson

身高：5呎9吋（175公分） 生涯最佳單場表現：41分、8 籃板、3助攻（2009/2/23 VS. 印第安那溜馬）

Photo Credit: Reuters/達志影像

NBA史上只有一位球員拿過三次灌籃大賽冠軍，這個人就是Nate Robinson。Robinson分別在2006年、2009年和2010年三度拿下灌籃王寶座，在06年的灌籃大賽上，他用一記飛越NBA史上最矮灌籃王的前輩Spud Webb的灌籃拿下滿分。

在NBA場上打滾11年，他效力過八支球隊，只要抓到機會他就會努力展現他驚人的彈跳能力。他曾飛到7呎1吋（216公分高）的「俠客」Shaquille O’Neal頭上灌籃，還曾經封蓋比他高51公分的「移動長城」姚明。Robinson在2015年後就未曾參加過NBA賽事，但粉絲還是可以在今夏上映的電影《德魯大叔》（Uncle Drew）中看到Robinson出演。希望能看到他扮演的Boots在大螢幕上一展美技。Robinson絕對還保有那驚人的彈跳力！

Allen Iverson

身高：6呎（183公分） 生涯最佳單場表現：60分、6助攻、5抄截（2005/2/12 VS. 奧蘭多魔術）

這曾是籃球場上最令人納悶的問題之一：Allen Iverson的身高真的有183公分嗎？馬刺前鋒Malik Rose在2003年曾在紐約時報訪問中說：「他大概才180公分而已。」不過對「戰神」Iverson來說，他身高到底有多高並不是重要的問題。4度NBA得分王、11次入選NBA全明星賽、3次全明星賽MVP，並且榮膺一座NBA最有價值球員，還有一堆獎項沒列出來，造就了這個入選NBA籃球名人堂的偉大球員。

榮譽提名：

5呎9吋（175公分）高的Calvin Murphy是入選名人堂（1993年）的最矮球員。

同時Murphy（1976年）和Isaiah Thomas（2016-2017）並列入選NBA全明星賽的最矮球員。

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航