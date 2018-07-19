行政院7千位派遣兩年內將「歸零」，但勞動條件更差的「承攬」卻有4萬多人

行政院昨（18）日表示，為了帶頭保障勞動條件，將讓院內7,238名派遣員工，在兩年內「歸零」。其實，公家單位的「派遣減量」早從2014年就開始，但是降低派遣勞工人數的同時，勞動條件更差的「承攬」勞工，卻大幅增加。

（中央社）行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）昨日說，行政院及所屬機關今年首季聘用7,238名派遣人員，行政院長賴清德認為保障勞工權益須從政府做起，今天核定派遣人員兩年內歸零，改以公開遴選程序聘用。

Kolas Yotaka告訴中央社記者，總統蔡英文重視保障勞工權益，賴清德認為保障勞工政府應帶頭做起，因此賴清德正式核定，行政院所屬中央政府機關運用的派遣人員，要在兩年內歸零。

Kolas指出，根據統計，行政院及所屬中央政府機關在民國2018年第一季共聘用7,238名派遣人力；其中以農委會2,638人最多，其次依序是衛福部845人、勞動部754人、法務部712人、教育部710人、文化部305人等。行政遠長賴清德也在臉書上貼文表示，以內政部、教育部、法務部、農委會、衛生福利部、文化部等運用派遣人數前六大機關為例，目前合計之派遣人數達5,621人。

她說，現行中央政府運用的派遣人員，主要執行森林保護管理、林業調查測量、試驗研究、進行行政協助、觀護佐理、文化場館業務、國家公園巡查與工程等工作。

Kolas表示，派遣人員中有高達約八成須由聘用機關指揮監督，導致派遣人員、派遣公司與政府機關之間權利義務難以釐清，不利保障勞工權益。

賴清德表示，為了實現總統蔡英文承諾的降低派遣勞工，核定「行政院暨所屬機關（構）檢討勞動派遣運用實施計畫」，未來行政院暨所屬機關將採溫和漸進方式，逐步減少運用勞動派遣，在兩年內達成零派遣之目標。

Kolas說明，現行派遣人員，在派遣合約到期後，將不再與派遣公司續約，政府會改變契約型態，由各須用政府機關成立遴選小組，以公開程序自行招聘臨時人員，錄用者按照《勞基法》保障其權益，以達到改善勞動環境的目的。

「派遣」與「約聘雇」有什麼差別？

綜合《聯合報》和《天下雜誌》報導，政府機關的派遣工和約聘雇最大差別在於，約聘雇人員為政府機構聘用，直屬政府機關，不適用《勞基法》，而是依據公務人員系統的《約聘人員條例》聘用，並以《行政院及所屬機關約僱人員雇用辦法》招募。

而派遣工則直屬民間的「派遣公司」，適用《勞基法》，但行政院的派遣人力同時必須遵循行政院人事總處《行政院運用勞動派遣應行注意事項》、勞動部《勞動派遣權益指導原則》和《派遣勞動契約應約定及不得約定事項》。

雖然「行政院運用勞動派遣應行注意事項」給了派遣工不少保障，比如可以累計年資計算休假等，但這只限於政府單位的派遣工。民間的派遣工因為不屬於正職，成為很多民間公司規避正職福利的方法，勞動條件差、缺乏保障，也因此勞團不斷有制定「派遣勞工保護專法」的呼聲。

《聯合報》報導，勞動部勞動關係司長王厚偉說，目前各界對於專法意見分歧、難達到共識，還要再討論，甚至是否一定要透過專法才能保護派遣工仍存疑慮。

「派遣」逐年減少，勞動條件更差的「承攬」卻大增19%。

2014年，時任勞動部長潘世偉首次公開表態，公部門應帶頭表率全面禁用派遣勞工，呼籲政府機關應設法以「自雇」方式代替派遣人力。2014年6月，行政院修訂《行政院運用勞動派遣應行注意事項》，增訂第六項和第七項，規定在派遣相關規定立法前，應控管行政院各機關的派遣勞工人數，不能超過2010年1月31日的派遣勞工人數（15,514人）。

且根據行政院資料，派遣人數的確從2014年開始逐年下降，但是由於第六條同時規定部分派遣工作可以改用「承攬」代替，因此2014年開始，行政機關的勞務承攬人數逐年增加，2017年的承攬人數和2013年尚未修法時相比，增加了19%。

數據來源： 行政院勞務承攬人數統計

資料整理：關鍵評論網 黃筱歡

圖表製作：關鍵評論網 李修慧

同樣屬於非典型勞動的「承攬」，其實比派遣更慘。

《報導者》報導，派遣工仍受《勞基法》保障，但與機關或廠商簽下承攬契約的工作者則不受勞基法保障。文化大學勞工所副教授李建鴻解釋，如使用派遣契約，雖然法律沒有規定要派公司責任，但派遣公司尚必須負擔雇主義務，給予員工《勞基法》規定的特休、例假、加班費、資遣費等權益。一旦使用承攬契約，除非承攬員工發生職業災害，否則法律並沒有明定任何雇主和承包商的責任。

《報導者》記者採訪隸屬退輔會的台中榮總，自2006年開始，台中榮總大量改以派遣的形式雇用在醫院內收污衣、推病床輪椅的「傳送員」，這些原本屬於正職的傳送員，薪資一下子降成基本工資，年終獎金等福利也被取消。近年，台中榮總更進一步以「承攬」契約雇用這群傳送員，讓這群傳送員連公部門給的年資累積都被取消。

依據行政院人事行政總處的統計，行政院及所屬各主管機關運用勞務承攬人數在2018年第一季達到41,754人。

這次行政院將在兩年內歸零派遣勞工人數，但會用什麼方式替代，行政院並未明說，只提到「自僱臨時人員或其他人力運用方式」，「派遣歸零」是否能真的改善行政機關內人員的勞動條件，還需要繼續觀察。

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核稿編輯：羊正鈺