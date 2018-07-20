警察可以隨便把路人攔下來「盤查」嗎？人民有配合的義務嗎？

文：法律快易通：檢仔聊天室

前幾個禮拜有則新聞在網路熱議：「新店戰神」栽了 模範警察違法搜車被起訴。

事實大概是在講說，有個派出所員警在路邊看到了一位男子，發現是轄區毒品人口，所以就叫他過來「盤查」，接著又說要搜索這位男子的車子。男子不同意，警察卻執意要搜索，男子就口氣很差的說，「我現給你看啦，如果我車上沒東西我一定告你啦！」員警就這樣給他搜了下去，結果還真的沒東西，相對的也被男子告。

這則新聞出來之後，網友各種意見出現，有人會說「檢察官不挺警察，這樣警察都不要辦案啦，不用在路邊維持治安啦」、也有人說「怕什麼就給他搜阿，不給搜索一定是有鬼」balabala，很多人都在為警察抱不平，認為檢察官很過份，這樣警察要怎麼辦案呢？

警察怎麼辦案？依法辦案，很難嗎？

一位警察可以隨便就把路人給攔下來「盤查」嗎？人民有被警察盤查就要配合的義務嗎？答案是否定的。警察要把人民攔下來，必須依法才能為之，詳細的規定在《警察職權行使法》第6條。而且依法把人攔下來之後，也不能搜索，因為這個時候警察依然只是在執行行政權，他可以做的只是查驗身份而已，這個時候還沒到達刑事訴訟的階段。

但是，人生最痛苦的就是這個但是了，我們看警察機關不小心洩漏的查緝影片中，很常看到盤查完之後警察就開始搜身搜車，這到底是怎麼一回事呢？先來說說合法的、正常的情況下，應該要怎麼處理好了。

員警阿明在路邊看到一台紅色馬三逆向未熄火地停在路邊，於是上前查看。阿明發現車內有人，想要先用勸導的方式，所以請車內的人把車窗搖下來，搖下來之後阿明聞到車內有濃濃的臭味，此時阿明眉頭一皺，覺得事情並不單純……

在上面的例子中，阿明看到有車逆向違停，所以本來就可以依照他的職權去開單或勸導（行政權範圍），因此要求車主搖下車窗是合理的。接著阿明聞到怪味道，阿明該怎麼做？他可以選擇（1）把人拖下車開始搜車；（2）要求車主開門讓他搜車；（3）跟車主說不好意思打擾了然後繼續巡邏。是你，你會選擇哪一個選項？

在公布答案之前，先講法律的規定。第一個是刑事訴訟程序的發動時機，「有犯罪嫌疑」的時候，就會開始啟動刑事訴訟程序。第二個是刑事訴訟中搜索的規定有哪一些，主要分成有票搜索跟無票搜索。理論上要對人民進行搜索，是在侵害人民的隱私權，因此必須經過法院審核後認為有搜索之必要，才能做出這種迫害人民隱私權的行為，這是第一個途徑：向法院聲請搜索票。

但人生總是不會這麼美好，在路上總是會發生很多意外，很多時候跟法院聲請搜索票根本來不及，因此法律另外有規定，在例外的情況下，可以逕行搜索（《刑事訴訟法》第131條），主要分成幾個原因，（1）為了要抓人，或現在裡面有人正在犯罪，我們叫做對人的搜索；（2）認為情況緊急，如果不馬上搜索證據就會被湮滅，我們叫做對物的搜索。除此之外，刑事訴訟法還規定同意搜索（《刑事訴訟法》第131條之1），也就是受搜索人都同意放棄他的隱私權了，我們還跟他客氣些什麼？不過，法律為了避免人民「被同意」搜索，所以規定執行人員必須出示證件，並且得到受搜索人「真摯」的同意。

看完法律的介紹後我們再來幫阿明選擇，他到底該怎麼做。

他可以逕行搜索嗎？對人的搜索好像行不通，因為沒有犯人躲在裡面或者是正在裡面犯罪（注意，此時只是有好像有犯罪，並不是受拘提、逮捕的被告），對人逕搜這條路好像行不通。那對物的逕搜呢？也不行！為什麼？第一，對物的逕搜發動主體是檢察官，現場如果員警沒有得到檢察官的指揮是不能自己逕搜的；第二，現場的狀況如果沒有辦法證明有證據會立即被湮滅掉，檢察官也不能隨便發動逕搜。所以逕搜的路行不通。

最後員警只能在受搜索人同意之下才能搜索。但是我們剛才有說過，同意搜索必須出示證件，並且經過受搜索人真摯的同意。我們先回到新聞畫面，員警有出示證件嗎？至少在新聞畫面裡面我們沒看到，當事人有真摯同意嗎？他在那邊大小聲，還嗆說你搜啊你搜啊，沒搜到東西我就告你，這樣你有感覺的他的真摯？至少我是感覺不到啦。

好，我們回到阿明的身上，他要看車內只剩下同意搜索，如果車內的人不同意，警察是不能隨便搜索車內的。這時候阿明該怎麼辦？就讓他走阿怎麼辦，難道要違法搜索讓自己被起訴？

不過有個例外，如果車窗搖下來後，很明顯可以在車內看到疑似毒品的結晶體，或者是疑似槍枝的東西，這時候已經提升到犯罪的程度，車內一定有一個人涉犯持有毒品或持有槍枝罪嫌，這時候員警就可以以現行犯逮捕，並對車子附帶搜索。

最後回應一下鄉民最愛講的，你如果沒有犯罪，就讓警察搜就好啦，怕什麼。但是，我們並沒有給國家公權力隨便搜索的義務啊，保有我的隱私權是我的權利，為什麼我就要沒事配合警察，而且既然我沒有犯罪，為什麼要讓警察搜索？好，就算是身上帶有違禁物，他也有權利不給你看啊！你要搜要看，很簡單，依法處理，要就是拿出搜索票，不然就是在合法的情況下無票搜索，就是這麼簡單。

本文經法律快易通：檢仔聊天室授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九