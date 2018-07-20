給社群新手的經營心法：如何創造目標受眾喜歡、會分享的內容？

文：李政諭

我操作社群的時間不長，但隨著經驗的累積，也看到很多社群經營強者的分享，終於在這段過程中，形塑了一些自己的看法，剛好有機會整理下來，可以提供給有需要的人參考。

對我來說，社群是聚集共同興趣、喜好、交集的人們，在同一個團體中能有相互回饋、交流的地方。經營過程是一個滾雪球的過程，思考每個重要步驟的策略，循序漸進地向前邁進，才能凝聚出越來越大的社群規模。

想要分享給初次踏入社群領域的朋友，有初步的面向思考。也許從這些面向當中，能夠讓你們在開始前，把需要想過的都先考量進去，並構思未來的經營策略。

那麼，我們開始吧！

社群經營的心法，該如何去看待這件事？

將這句話Keep your mind：

「知己知彼，百戰不殆」——《孫子．謀攻篇》

這邊的「殆」是指危險的意思，全文意指為：「如果對敵我雙方都能夠了解，打起仗來便不會有危險。」

這是我認為在看待任何一個社群戰場時，要持續保留在心中的心法（其實在各領域也蠻通用的）。知己知彼是準備的過程，而百戰不殆則是能在未來預見的結果。

舉例來說，最近熱鬧的世足賽剛結束，如果你是一支足球隊的教練，身為教練的你，應該明白球隊中的球員該如何做出貢獻，在各個位置的打法和各自的身體優勢，瞭解隊伍的特性，採取什麼進攻和防守戰術才是對球隊的最佳選擇；也瞭解了對手的戰略布局、戰術使用，不同球員的優劣能力。

當球賽開始，一切就靠當下的對決，還有運氣的比拚，就算最終未必能夠取得好結果，但我們不會看到你打的是一場岌岌可危的比賽。

回到社群來說，就像是你了解自己能夠做什麼，可以投入多少人力、資源，做出什麼樣的內容。你也懂得經營環境的現況是什麼，臉書設下了哪些限制，演算法又影響了哪些層面，哪些內容合乎本身受眾的口味，怎麼布局才會是比較好的選擇等等。

只要你能瞭解彼此，就不會打一場危險的戰役。

知彼，臉書經營的目的是什麼？

Facebook在經營上，會希望提供給使用者有效的社交互動，也因此，它會盡量放出你可能會有興趣的貼文內容，不論是來自朋友或各個專頁，都是希望讓使用者有好的使用體驗，可以持續在平台上面操作，增加使用者的黏著度。

就像是電玩遊戲，會將遊戲設計成完善的使用體驗，吸引你留下來遊玩，然後製造機會，讓你為了追求遊戲體驗的快感，進一步想要課金購買遊戲提供的內容，像是裝備、代幣等等。

Facebook依舊是一間企業，任何的操作布局都是為了留住你，盡可能製造機會從你身上獲利。

這也是為什麼之前會被抨擊，長期使用臉書之後，很容易變成長期吸收單一化的資訊，而缺少接觸其他多元立場的訊息。長期下來，你對於相同立場的想法、信念只會根深蒂固，卻逐漸缺乏對於多元意見的思考判斷。

回想剛開始讀大學時，身邊的朋友一個個轉移陣地，不斷從信件中收到好友邀請，隨著使用人數的漸增，社群經營遍地開花，成為資訊的集散中心。

掌握足夠龐大的使用者數量之後，也帶來人潮就是錢潮的保證，臉書身為全球最大的企業之一，如果想在它的地盤上插旗，就得遵循它訂的規則。雖然近年來使用率逐漸下降，但仍是許多想要經營線上社群的人，值得考量的經營平台之一。

當你在經營上感到迷惘時，也許可以試著站在它的角度，看待企業該如何操作才有可能效益最大化，也許你就能明白它所設下的規範和布局，一切都會有脈絡可循。

像是文案內容中如果包含外部連結，觸及率會不吃香，是因為怕使用者跳出臉書平台，減少了持續使用的機會。這是臉書為了鞏固在線使用者，降低使用者離開的機會，設定的眾多手段之一。

知己，你的經營目的是什麼？

你想要販賣自家的產品或服務嗎？又或是你是想塑造自家的品牌形象？還是你期待能藉由經營社群凝聚社會聲量呢？先想清楚自己的目的，研擬後面的策略時，才能有更正確的經營方向。

依據目的的不同，後續的策略就會有不同做法，就像是：

目的是匯集廣大的人流，可以想怎麼衝粉絲數，可以舉辦抽獎等活動，搭配按讚粉絲團等行動呼籲的方式。

目的是建立良好的品牌形象，可以想怎麼追求互動率，思考如何從問題或者是訊息中，刺激粉絲來留言回應。

目的是增加品牌大量曝光的機會，可以想怎麼去追求觸及數，創造多方管道，增加你的內容曝光度。

想好你的經營目的，接下來擬定的每個策略都必須盡可能接近。

這也會是你成功與否的標準，如果要談論經營的勝敗，就取決於你自己定義的目的是否達成而定。

就算今天你經營社群的目的，只是想建立品牌形象，並不打算從中獲得客源，但別忘了，數量龐大且有能量的受眾，除了可以給予你正向的品牌形象外，也能幫助你維持品牌聲量，吸引更多潛在客戶的出現，畢竟，影響力就是最好的廣告。

因此，無論你的目的是什麼，經營一個社群如果只有單向地給予，我會覺得是相當可惜的事。一個健康的社群體質應該是能夠雙向交流的，是能夠互動還有回饋的，對經營者來說，這不也才是經營社群有趣的地方嗎？

photo credit: Shutterstock/達志影像

社群經營最重要的兩件事：受眾、內容

經營開始的兩大重點：受眾跟內容。

其他事情還顧不好沒關係，答應我先顧好它們兩個。

只要能顧好這兩個面向，我認為已經可以說是個好的開始，其他延伸的進階應用，就必須照社群的定位、經營目的而定，靠自己持續學習及應用。

所以我說那個TA（target audience）呢？你的目標受眾在哪裡？

你想經營的社群會在哪裡呢？能不能找到他們，並把他們聚集起來，就會決定你的社群規模有多大。

舉例來說，如果你想經營老年人保健食品的品牌，你的受眾就是有使用需求的老年人，你知道他們使用網路的族群不多，主要在線下群聚，這時候也許就需要前往醫院、里民活動中心、公園，或其他可能聚集的地方，去凝聚你的社群。

但是，如果你想要經營手遊品牌，這些族群相對來說，就很常會在線上出沒，類似的電玩社群就是你該造訪的地方，或是相關的討論據點、資訊集散地，能讓你更有機會，找到對你的品牌也有興趣的受眾。

找到這些地方，讓你的內容準備站上舞台吧！

目標受眾不需要求最大化，這是行銷學中分眾行銷的概念，記得將目標族群做精準鎖定，別試圖討好所有人。對自己的目標受眾如果能有越清晰的輪廓，就能夠針對這樣的族群，有更深入且精準的行動策略。

就像是了解他們的喜好、流行趨勢以後，挖掘常出現的關鍵字詞，可以運用在文案或資訊內容之中，用他們之間常拿來溝通的術語，創造具有歸屬感的情境，建立與他們的連結。

寫內容不難，但該怎麼創造受眾喜歡的內容？

以臉書使用者來說，「分享」是所有行動當中最難觸發的，所以，比起讚或留言，它的分數權重占比更高，經過演算後能獲得更高的觸及。也因此，以內容來說，我們應該致力於創造讓人想要分享的貼文。

但是，要怎麼創造讓人想要分享的貼文呢？

一旦分享貼文，就會在動態牆出現，展示出個人有在關注或是在意的訊息。也因此，分享要讓人覺得有意義、有價值，才會使人願意去做。

舉例來說，我們不喜歡讓別人看到我們參加抽獎，但如果我們分享與社會相關，或是具有高度知識性的內容，就會顯得我們關注資訊的品味，似乎有那麼一點尊爵不凡（誤？！）

當然，如果是獲得高度分享的內容，通常也能伴隨很多留言、讚數，但最重要的還是藉由分享的過程當中，觸及到更多的潛在客群，讓更多的人能夠看到你的內容。

你已經相當清楚你的受眾想看到什麼了嗎？人們對有興趣的事物總是充滿好奇心，也享受獲取新知的喜悅。想想看你曾經按過讚的粉絲團，是不是有符合上述的其中一點呢？

每個人都擁有不同的興趣，如果有粉絲團能夠滿足你特定領域的最新消息，或是對某一領域的新知訊息，只要能持續提供你想看的內容，你也會想要從這個粉絲團持續接收。

只要能對你的內容產生好奇，便是一切好的開始。

內容要怎麼處理得好，將會是所有小編不斷面臨的問題，也在這分享一些簡單的處理方式。

主題的選擇要接地氣，用你受眾的語言，生活化會遭遇的事或案例，引發他們的興趣。他們也許對某一主題，有著相同的故事，有著共同的認知，就等著你去發掘出來！

在內容的開頭就帶入受眾會注意的訊息，或是他們有可能會想解開的疑惑，就像在魚鉤上放上釣餌，讓他們對接下來的內容產生預期，吸引他們深入了解你想表達的事情。上鉤以後，便是使用者對品牌產生黏著度的開始，之後就是思考如何慢慢加深。

在內容當中闡明你為他們製作的內容，就像前半部分討論的，在受眾明確的前提下，內容必須致力於創造他們具有歸屬感的情境，產生與他們的連結。

也別忘了，在文案內容的結尾加上行動呼籲，才能刺激後續的行動。趁這個機會，讓粉絲為你的目標產生行動，讓你的粉絲為你動起來吧！也能趁著結論出現的機會，重新綻放內容背後的精神，彰顯文案的核心價值。

還有幾個小想法，提供給大家參考

普遍來說，粉絲頁晚上上線的人數最多，時間在18–22時會達到最高峰。如果希望最多粉絲在線時，可以考慮這個時間發布貼文。但要記得，在這個時間內發布貼文，跟這則貼文是不是能有最多人觸及，沒有必然關係。

嚴肅的議題可以留給週間，週末時大多數的人都傾向收看輕鬆的內容。

如果品牌有適合的虛擬角色，可以考慮經營，因為它的定位比較容易跟受眾產生連結，打破距離感進而在你的社群中產生影響力。近期的經典案例，大概就像是世大運的熊讚吧！

別輕忽出現在貼文上的留言，好的社群小編應該持續跟粉絲保持互動，讓粉絲隨時感覺被重視。一方面是因為能夠打破兩者之間的藩籬，讓彼此關係較為親切、緊密，進而增加使用者黏著度。另一方面，則是因為留言以及點擊的增加，仍然能夠幫助你增加觸及數量。盡力回覆粉絲的留言，像個朋友一般，與他聊聊天吧！

講到這，也差不多告一段落了。這段時間學到的份量，相信在社群經營這個領域，只能說是冰山一角，對於有經驗的社群經營者，想必是不足夠的。但還是希望寫下這些，給剛入門的社群新鮮人，能有初步的想法去思考一些面向，如果真能有所收穫，那肯定是寫下這篇最開心的事。

還有什麼是經營開始需要考量的點呢？很歡迎對於社群有操作經驗，或是有想法的朋友留言告訴大家，讓我們一起討論吧！

原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀