反同 v.s. 挺同公投的五項思考（下）：如何遊說別人支持、被攻擊時如何自處？

▶反同 v.s. 挺同公投的五項思考（上）：如何突破同溫層、遊說的好時機？

上一篇文章中提到：如果想參與同志人權公投事務，可以先思考「如何突破自己和親友的經驗框限」、「如果公開表態支持公投中的同志人權，會不會讓自己陷於不利」和「什麼是對他人進行遊說的好時機」，接下來要談談：可以如何展開遊說他人支持同志人權公投，以及過程中如何調整自己的心態？

第四，如何有禮又有理地遊說別人支持？

如同第三點，如果是參加各同志權益組織主辦在街頭公開遊說路人的活動，自會有一套推展理念的流程，但如果是要在日常生活中對身邊的親友進行遊說，那麼，在考量第五點的「人、時、地」皆合適時，該如何展開遊說呢？簡單以下六點來談：

1. 探索

如果情境中出現相關議題，例如電視、報紙、網路在報導反同和挺同公投消息、信箱被塞進相關宣傳單（通常是反同陣營所發放），可探索性地詢問對方：「年底選舉公投，裡面有反對和支持同志婚姻、和性別平等教育的公投案耶，這倒是很新鮮。你覺得呢？你有何看法？」

2. 說明

其實注意和關心公投的民眾還是少數，經過上述探索性地詢問，可能對方的回答是：「蛤，那是什麼？」、「有聽說有公投，可是和同性戀有什麼關係啊？」、「這張傳單是在寫什麼？」。這時候就需要進行說明，讓對方了解三項反同公投案和兩項挺同公投案分別在講什麼。

若要說服他人，當然必須自己對這些公投案要有足夠的了解，所以應該從上述提到的幾個同志權益組織的網站，閱讀其中的公投介紹，若能參加未來將在全國各地舉辦的說明會，會有更深入的了解。

建議：說明的過程中，先不必強調反同公投案有多可怕、挺同公投案有多麼重要，等對方對於公投案內容有初步了解、並提出疑問、展現初步興趣後，再來談各公投提案的優劣。同時，應該要了解：反同恐同組織四處散播了那些汙衊婚姻平權和同志教育的謊言？

例如：「如果同性戀可以結婚，台灣人口會越來越少，愛滋病會越來越多，會性氾濫…」、「國小國中的同志教育，會讓孩子變成同性戀…」，只要稍微想一下就知道是天大謊言，但卻因為反同恐同組織強力在台灣四處放送，竟然有許多民眾信以為真，如果要說服親友在公投中支持同志人權，當然要預期會遭遇親友這些疑問，也要知道如何說明，釐清疑慮。

3. 兼具理性和感性

對親友進行兼具理性和感性的遊說，可避免讓聽的人覺得被強迫中獎。公投中的同志人權相關的理性論述，像是：

「大法官釋憲都已經支持同志婚姻了，大法官會害人嗎？」

「同性戀要結婚，又不是叫異性戀不能結婚，哪裡會影響到我們的權益啊？」

「性別平等教育裡的同志教育，是要教學生認識什麼是同性戀，然後還要尊重他們，這課程已經有10年歷史了，如果學生上過這些課就會變同性戀，那台灣現在20歲以下的人應該通通是同性戀了！沒有嘛，對不對？」

感性的論述像是：

「大家都怕老來無伴，你看，現在同性戀的人有機會能結婚，老來有伴，這不是很值得替他們高興嗎？」

「聽說那些同性戀的學生，在學校常常被欺負，甚至在國外還有因為這樣而被殺掉的，學校如果能教學生認識和尊重同性戀，同性戀學生的日子不就會好過很多？」

4. 一般化

在台灣，爭取同志可以結婚，當然是破天荒的事，而台灣人常常習慣性地抗拒新事物，對於同志婚權，很容易不理性地接受反同恐同組織散播的謊言。「一般化」的技巧，有助於破解這種少見多怪。例如在遊說時讓親友知道：

「全世界已經有20幾個國家同志婚姻合法化，像是美國、英國、加拿大都是喔，所以台灣根本就不是第一個。這些國家的國民有都變成同性戀嗎？沒有嘛，對不對？」

「你說同性戀的人很少，所以很奇怪，其實同性戀或雙性戀的人，占所有人口到5%到10%，在台灣，這比例不會比信基督教的人少喔，你會說台灣的基督教徒很少、所以很奇怪嗎？當然不會啊。」

5. 提出成功案例

提出成功案例，往往能提昇說服力、降低排斥感：「好幾個通過同性婚姻的歐洲國家，後來連他們的政府首長都是同志，像是冰島、比利時、盧森堡的總理等等，所以同性戀的人能力本來就和其他人一樣，當然也可以結婚啦。」

6. 心平氣和、能伸能縮

跟所有其他遊說任務一樣，要讓親友明瞭、然後支持公投中的同志人權，並不是簡單的事，就算是進行前就已經評估對方習性、接受度，並選擇天時地利，仍然可能變數連連，所以這過程中維持心平氣和是很重要的，莫因遊說不順而感到焦躁。如果有焦躁的情緒，自然而然會表現在言語、面部表情、肢體動作，這會令聽的人感到壓迫和不愉快，更難以接受你的遊說。

遊說過程中很可能遭受到親友的質疑、甚至反駁，因為如果親友都無異議地接受你的說詞，那要不就是對方原本就支持同志人權、無須你遊說，要不就是在敷衍你、無心和你開誠佈公地討論。所以遊說過程中，自己要保持彈性，遇對方遲疑時積極說明，遇對方反彈時不與之強辯。最佳境界是在聊天般的互動歷程中，傳達「什麼是這次公投中的反同和挺同提案、分別有何優劣」讓對方明白。

第四，遊說不順利時，如何不受打擊？

許多人對於人權、同志、婚姻、教育，都是懷抱著數十年來學習到的社會刻板觀念，即使有眾多事實擺在面前，仍然難以動搖長期建立起來的陳舊想法，有些人甚至在自知理虧情況下，為了維護自尊、抗拒面對錯誤，反而對支持同志人權的遊說者冷嘲熱諷、惡言相向，這都是可預期的。所以想要遊說他人在公投時支持同志人權，自己要先建設好想法和情緒：遊說如同相親，若想成功，不是靠努力就成，還需要緣分。

這位親友缺乏緣分被你的遊說打動，強求不得；他對你的抗拒甚至生氣，表示他有聽進你的遊說、有衝擊到他的既定想法和價值，否則哪會生氣呢？所以他需要的是更多次的想法衝擊，這有可能來自某天遇到街頭小蜜蜂對他遊說、或是公投前的電視辯論。未來如果他的固舊想法鬆動了，公投時未投票支持反同三提案，甚至對挺同兩提案投下贊成票，那基礎可能來自你最初的遊說呢。

第五，被敵營攻擊時，如何自處？

有可能遇到的頭痛情況是：總是存在激烈反同恐同的親友，而且這些人常常是親戚長輩、社團和教會領導人物、工作單位的上司和前輩。當他們得知你在鼓吹支持同志人權公投時，有可能會運用位階上的權勢來打壓你，這要怎麼辦呢？

建議這時候要發揮智慧和幽默感來應對，例如對攻擊你的人微笑地回應：「您是長輩，當然有長輩的經驗啊！」這句話可做不同方面的詮釋：可以是「尊重長輩的經驗」，也可以是「長輩的經驗不符合現代觀念」，但如此開放的回應，既未屈服於對方的權勢，也未違逆長幼和職場的倫理。

或是：微笑地回應：「您說的有您的道理，大家提出各自的看法，這很好！總比都沒看法要來得好！」這種不卑不亢的回應，表面看起來並未爭出一個誰對誰錯，但可讓氣氛不致過分對立。最基本原則是：莫因一時爭強，而讓自己未來吃虧。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航